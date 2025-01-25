"Самый дерзкий" мужчина в мире не покинул свой дом и теперь живет посреди магистрали

Дом Хуана Пина, расположенный на юго-западе Шанхая, очаровывает прохожих. Они часто останавливаются и фотографируют диковинку урбанистики.
Дом посреди шоссе
На опубликованных фотографиях можно увидеть, что дом "зажат" между двумя полосами автомагистрали и с высоты птичьего полета напоминает глаз. Помещение огородили высокими стенами, чтобы отделить от дороги, по которой пока не ездит транспорт. Вокруг — беспорядок, ведь продолжается строительство.
Сообщается, что Хуангу предложили 178 тысяч фунтов стерлингов (около 20 млн руб), а также выбор одного из трех объектов недвижимости в другом месте, но домовладелец отказался переезжать, поскольку был недоволен предложением. Теперь ему приходится брать своего 11-летнего внука в центр города, чтобы провести там день, а домой возвращаться, когда строители закончат свою работу.
Мужчина вел длительные переговоры с партийным комитетом округа Цзиньси, но это ни к чему не привело. Местные жители окрестили Хуана "самым сильным хозяином с гвоздями" в Китае. Его дом, расположенный на юго-западе от Шанхая, очаровывает прохожих, которые часто останавливаются и фотографируют диковинку урбанистики.
Владелец пожалел
В разговоре с журналистами Хуан признался: "Если бы я мог повернуть время вспять, то согласился бы на условия сноса, которые они предложили. Я немного жалею о своем решении".
Хозяин очень волнуется, каким будет шум и состояние воздуха, когда шоссе рядом с его домом откроют для движения транспорта. По плану это должно произойти весной.
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Идиот, чо...
Г. Жиглов
Интересно, как давно в Китае вместо юаней стали фунты стерлинги?