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"Самый дерзкий" мужчина в мире не покинул свой дом и теперь живет посреди магистрали

"Самый дерзкий" мужчина в мире не покинул свой дом и теперь живет посреди магистрали

Автор:
25 января 2025 10:13
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   в мире   дом   дорога   жилье   магистраль   упрямый   фото   
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Дом Хуана Пина, расположенный на юго-западе Шанхая, очаровывает прохожих. Они часто останавливаются и фотографируют диковинку урбанистики.

Дом посреди шоссе

На опубликованных фотографиях можно увидеть, что дом "зажат" между двумя полосами автомагистрали и с высоты птичьего полета напоминает глаз. Помещение огородили высокими стенами, чтобы отделить от дороги, по которой пока не ездит транспорт. Вокруг — беспорядок, ведь продолжается строительство.

Сообщается, что Хуангу предложили 178 тысяч фунтов стерлингов (около 20 млн руб), а также выбор одного из трех объектов недвижимости в другом месте, но домовладелец отказался переезжать, поскольку был недоволен предложением. Теперь ему приходится брать своего 11-летнего внука в центр города, чтобы провести там день, а домой возвращаться, когда строители закончат свою работу.

Мужчина вел длительные переговоры с партийным комитетом округа Цзиньси, но это ни к чему не привело. Местные жители окрестили Хуана "самым сильным хозяином с гвоздями" в Китае. Его дом, расположенный на юго-западе от Шанхая, очаровывает прохожих, которые часто останавливаются и фотографируют диковинку урбанистики.

Владелец пожалел

В разговоре с журналистами Хуан признался: "Если бы я мог повернуть время вспять, то согласился бы на условия сноса, которые они предложили. Я немного жалею о своем решении".

Хозяин очень волнуется, каким будет шум и состояние воздуха, когда шоссе рядом с его домом откроют для движения транспорта. По плану это должно произойти весной.


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Метки: Видео   в мире   дом   дорога   жилье   магистраль   упрямый   фото   
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30  комментариев
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3k
дмитрий викторович 4 часа назад
Дело не в дерзости, а в жадности и глупости.
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7k
TirAn Полчаса назад
Закон есть закон. Хозяин - барин. Мой дом- моя крепость
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1k
alex 48 минут назад
поражает верховенство закона и признание частной собственности в КИТАЕ! Представляете у нас если бы человек отказался бы? его бы просто не глядя снесли и ни каких денег не предложили бы. Вынесли бы какую нибудь муть про государственные недра, безопасность и решения и указы.
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1k
Darki 2 часа назад
В России давным давно у таких несговорчивых обычно случался пожар из-за "неисправной" проводки)))
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4k
Александр Шевченко 2 часа назад
Что я могу сказать, мужик молодец. Да как жильё это уже обременительно , но если глянуть со стороны бизнеса магазина мелочей/продуктов/фастфуда - это золотая жила.
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25
Doc Александр Шевченко 2 часа назад
Вы представляете во сколько ему теперь обидеться делать съезд с шоссе к себе, чтобы магазин сделать?
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8k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 2 часа назад
Когда будут дожди дом превратиться в интересный объект для дайверов.
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5k
HexUS 2 часа назад
У нас бы долго не церемонились - сожгли бы ночью, как уже делалось много раз с несогласными, а потом за участок кинули бы копейки по кадастровой стоимости!
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46
Дмитрий Поздняков 2 часа назад
И они еще называют Китай - диктатурой! Да какой диктатор бы потерпел такой вызов властям! В США таким людям быстро обламывают рога.
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8k
serega57_ 3 часа назад
На СТС шёл тупой серуал (сарказм) на подобную тему с хорошими актёрами
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19k
Мистер Фикс 3 часа назад
Раньше нужно было думать
Идиот, чо...
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2k
surgy 3 часа назад
Упрямость - первый признак тупости!
Г. Жиглов
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3k
Провокатор 4 часа назад
"Сообщается, что Хуангу предложили 178 тысяч фунтов стерлингов"
Интересно, как давно в Китае вместо юаней стали фунты стерлинги?
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46k
АнтонПолднев 4 часа назад
Ну, чувак отнюдь не единственный такой.
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10k
Vadim Smirnov 4 часа назад
И все закончится после того, как однажды очередной "профессионал" будет долбиться в телефон и влетит туда на своей фуре
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25
Doc Vadim Smirnov 2 часа назад
ну если так , то он за свой дом получит очень много денег. если конечно выживает ...
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16k
Длинный Шмэль 4 часа назад
а загазованность будет суперская. эти газы как раз и будет оседать в эту "яму". так что, глупо, очень глупо.
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252
Terhor Длинный Шмэль 4 часа назад
Хороший ливень поможет решить проблему с газами
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Terracotka
  • Дата регистрации: 24.03.2015
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