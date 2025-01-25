"Самый дерзкий" мужчина в мире не покинул свой дом и теперь живет посреди магистрали

Владелец пожалел

В разговоре с журналистами Хуан признался: "Если бы я мог повернуть время вспять, то согласился бы на условия сноса, которые они предложили. Я немного жалею о своем решении".

Хозяин очень волнуется, каким будет шум и состояние воздуха, когда шоссе рядом с его домом откроют для движения транспорта. По плану это должно произойти весной.



