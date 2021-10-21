20 сериалов, которые эксперты назвали лучшими в XXI веке

Издание BBC решило провести своё исследование и для этого опросило 206 экспертов из 43 стран мира. Каждый эксперт предлагал по 10 сериалов, вышедших не раньше 2000 года, которые он или она посчитали лучшими.

Проекту, который эксперт ставил на первое место в списке, присуждали 10 баллов, на второе — 9, и так далее. Затем были подсчитаны суммы баллов, которые сериалы получили от всех экспертов, и на основе этого был составлен финальный список из 100 лучших проектов, которые начали выпускаться в XXI веке. Здесь мы собрали топ-20, с остальным списком можно ознакомиться на сайте BBC

20 место — «Гуща событий»