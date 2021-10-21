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20 сериалов, которые эксперты назвали лучшими в XXI веке

20 сериалов, которые эксперты назвали лучшими в XXI веке (21 фото)

Автор:
21 октября 2021 08:22
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   подборка   роль   сериал   топ   фильм   фото   
1615
21

Каждый год выходит множество сериалов, которые так и хочется посмотреть. Но какие из них действительно стоят того?

Издание BBC решило провести своё исследование и для этого опросило 206 экспертов из 43 стран мира. Каждый эксперт предлагал по 10 сериалов, вышедших не раньше 2000 года, которые он или она посчитали лучшими.

Проекту, который эксперт ставил на первое место в списке, присуждали 10 баллов, на второе — 9, и так далее. Затем были подсчитаны суммы баллов, которые сериалы получили от всех экспертов, и на основе этого был составлен финальный список из 100 лучших проектов, которые начали выпускаться в XXI веке. Здесь мы собрали топ-20, с остальным списком можно ознакомиться на сайте BBC


20 место — «Гуща событий»

×

Сериал выходил с 2005 по 2012 год.


19 место — «Остаться в живых»


Сериал выходил с 2004 по 2010 год.


18 место — «Дедвуд»


Сериал выходил с 2004 по 2006 год.


17 место — «Студия 30»


Сериал выходил с 2006 по 2013 год.


16 место — «Корона»


Сериал выходит с 2016 года и ещё не закончился.


15 место — «Чернобыль»


Сериал вышел в 2019 году.


14 место — «Атланта»


Сериал выходит с 2016 года и ещё не закончился.


13 место — «Твин Пикс: Возвращение»


Сериал вышел в 2017 году.


12 место — «Клиент всегда мёртв»


Сериал выходил с 2001 по 2005 год.


11 место — «Конь БоДжек»


Сериал выходил с 2014 по 2020 год.


10 место — «Наследники»


Сериал выходит с 2018 года и ещё не закончился.


9 место — британский «Офис»


Сериал выходил с 2001 по 2003 год.


8 место — «Американцы»


Сериал выходил с 2013 по 2018 год.


7 место — «Оставленные»


Сериал выходил с 2014 по 2017 год.


6 место — «Я могу уничтожить тебя»


Сериал вышел в 2020 году.


5 место — «Игра престолов»


Сериал выходил с 2011 по 2019 год.


4 место — «Дрянь»


Сериал выходил с 2016 по 2019 год.


3 место — «Во все тяжкие»


Сериал выходил с 2008 по 2013 год.


2 место — «Безумцы»

Сериал выходил с 2005 по 2017 год.


1 место — «Прослушка»

Сериал выходил с 2002 по 2008 год.

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Метки: актеры   кино   подборка   роль   сериал   топ   фильм   фото   
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5k
Кирилл Час назад
Есть и получше сериалы:)
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13k
Сергей 2 минуты назад
А где "Викинги", "ходячие мертвецы",
"нация Z", "клан Сопрано".? Большинство представленных в посте сериалов скорее всего и не выходили в России. Так что пост не актуален для на нашей страны.
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1k
Hallo FreeSpace 13 минут назад
смотрел только «Во все тяжкие»... чет я упускаю ..
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6k
Sergey 18 минут назад
Настоящий детектив ? не, не слышали...
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43k
Цыц тут у меня Полчаса назад
"Рабыня Изаура" и "Дикая рожа" где?
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36
Сергей 38 минут назад
Кто эти эксперты, которых опрашивают?
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624
Иван 39 минут назад
Сериалы трудно оценивать как целостное произведение. Один сезон может быть шикарным по задумке и исполнению, а другой сезон - полное днище. Взять те же "Остаться в живых" или "Игра престолов". Половина сериала смотрится великолепно. Но последние сезоны у них просто полный провал.
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834
tonic_guru 40 минут назад
То есть 21 век уже закончился?
Рановато как то....
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2k
Буратино Час назад
а "великолепный век" где?
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6k
hairov Час назад
Очень исчерпывающая информация!
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