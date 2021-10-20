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Военно-морской флот в Великой Отечественной войне

Военно-морской флот в Великой Отечественной войне (30 фото)

Автор:
20 октября 2021 21:15
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
761
30
Роль советского флота в войне, прежде всего, состояла в поддержке сухопутных войск с моря, проведении десантных операций, снабжении и осуществлении воинских перевозок...
Все подписи от авторов фото.
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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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4  комментария
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9k
Nero 11 часов назад
Халдей - классный фотограф.
А вот Шиманский стал для меня открытием. Я знаю самых именитых фотографов, снимавших ВОВ, но его фотографии вижу впервые. И они впечатляют.
Спасибо.
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Лебовски 10 часов назад
Отличные фотографии. Мой дед (в середине). Воевал на ЧФ на подводной лодке М-62.
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1k
Денис Ануфриев 11 часов назад
мощь!
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