Военно-морской флот в Великой Отечественной войне

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Роль советского флота в войне, прежде всего, состояла в поддержке сухопутных войск с моря, проведении десантных операций, снабжении и осуществлении воинских перевозок...
Все подписи от авторов фото.
Все подписи от авторов фото.
1.
Боевая тревога. Черное море. 1941 год. Автор: Яков Халип.
Фактически, в открытом море действовал только Северный флот, главной задачей которого вскоре после начала войны стала охрана арктических конвоев, доставлявших в Советский Союз материально-техническую помощь. Балтийский флот немалую часть войны был заперт в Финском заливе, но даже в таких условиях он смог внести свой вклад в снятие блокады Ленинграда и освобождение Прибалтики. Черноморский флот был в основном сосредоточен на поддержке сухопутных войск и десантных операциях, сыграв значительную роль в битве за Кавказ и освобождении Крыма. Тихоокеанский флот, вступивший в войну в самом ее конце, также успел провести ряд успешных десантных операций.
Фактически, в открытом море действовал только Северный флот, главной задачей которого вскоре после начала войны стала охрана арктических конвоев, доставлявших в Советский Союз материально-техническую помощь. Балтийский флот немалую часть войны был заперт в Финском заливе, но даже в таких условиях он смог внести свой вклад в снятие блокады Ленинграда и освобождение Прибалтики. Черноморский флот был в основном сосредоточен на поддержке сухопутных войск и десантных операциях, сыграв значительную роль в битве за Кавказ и освобождении Крыма. Тихоокеанский флот, вступивший в войну в самом ее конце, также успел провести ряд успешных десантных операций.
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6.
Принимая участие в обороне Севастополя, легкий крейсер «Молотов» в августе 1942 года в результате торпедной атаки получил серьезные повреждения. После ремонта на «Молотов» была установлена корма от недостроенного крейсера «Фрунзе». Главный калибр крейсера «Молотов». 1943–1944. Автор: Евгений Халдей.
8.
Зенитная пулеметная установка М4 образца 1931 года представляла собой четыре пулемета Максима, закрепленных на едином лафете и снабженных единым кольцевым прицелом. Также она была оборудована системой принудительного водяного охлаждения. Морской дозор. 1941 год. Автор: Евгений Халдей.
12.
Звуковой пеленгатор М-2 производства США применялся для ночного наведения прожекторных станций на цель. Акустические трубки крепились к кожаному шлему оператора. Дальность обнаружения самолета составляла от 2 до 8 км и зависела от погодных условий. «Слухачи». 1941–1942 годы. Автор: Сергей Шиманский.
13.
Счетверенная зенитная установка с пулеметами Виккерс 0.50 Mk. III широко использовалась британским флотом в ходе Второй мировой. Некоторое количество таких установок были поставлены в Советский Союз. Корабельный расчет 12,7-мм зенитно-пулеметной установки «Виккерс». 1943 год. Автор: Евгений Халдей.
14.
Крейсер «Красный Кавказ» был заложен еще в 1913 году под именем «Адмирал Лазарев», однако достроили корабль только в конце 1920-х – начале 1930-х годов – уже в Советском Союзе. Крейсер «Красный Кавказ». 1942 год. Автор: Евгений Халдей.
16.
Адмирал Николай Басистый выступает перед экипажем гвардейского крейсера «Красный Кавказ». Черноморский флот. 1943–1944 годы. Автор: Евгений Халдей.
17.
Черноморский флот. Крейсер снимается с якоря. Март 1942 года. Автор: Евгений Халдей и Алексей Межуев.
18.
Название «Красный Крым» корабль получил только в 1939 году. Заложен он был в 1913 году под названием «Светлана» и относился к той же серии кораблей, что и «Красный Кавказ». Комендоры крейсера «Красный Крым» заряжают 130-мм орудие. 1941–1942 годы. Автор: Евгений Халдей.
19.
Дальномер ЗДН использовался для определения расстояния до летящей цели. Без названия. На переднем плане дальномерщик с однометровым стереоскопическим дальномером ЗДН. 1944 год. Автор: Евгений Халдей.
20.
Вручение экипажу мотобота Столбова ордена Красного Знамени и Краснознаменного флага. 23–24 июля 1942 года. Автор: Евгений Халдей.
22.
Концерт, посвященный проводам североморцев на Сталинградский фронт. 1942 год. Автор: Роберт Диамент.
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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А вот Шиманский стал для меня открытием. Я знаю самых именитых фотографов, снимавших ВОВ, но его фотографии вижу впервые. И они впечатляют.
Спасибо.