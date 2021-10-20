Военно-морской флот в Великой Отечественной войне

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Боевая тревога. Черное море. 1941 год. Автор: Яков Халип.



Фактически, в открытом море действовал только Северный флот, главной задачей которого вскоре после начала войны стала охрана арктических конвоев, доставлявших в Советский Союз материально-техническую помощь. Балтийский флот немалую часть войны был заперт в Финском заливе, но даже в таких условиях он смог внести свой вклад в снятие блокады Ленинграда и освобождение Прибалтики. Черноморский флот был в основном сосредоточен на поддержке сухопутных войск и десантных операциях, сыграв значительную роль в битве за Кавказ и освобождении Крыма. Тихоокеанский флот, вступивший в войну в самом ее конце, также успел провести ряд успешных десантных операций.