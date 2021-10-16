FISHKINET
Сообщество Аварии 4887 постов • 476 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Сообщество Аварии 
Остановить телегу на тёмной проезжей части было для кучера очень плохой идеей

Остановить телегу на тёмной проезжей части было для кучера очень плохой идеей (3 фото + 1 видео)

Автор:
16 октября 2021 12:54
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   видео   дтп   лошадь   освещение   столкновение   телега   цыгане   
6408
3
1

Представители народа, не отягощённого своим государством, порой свысока смотрят на законы страны проживания, и вот что из этого иногда выходит...

На Telegram-канале "Only Street Fighting", выложили видео ДТП с гужевым транспортом, на котором в воз с лошадью, остановленный на слабо освещённом участке шоссе, на большой скорости врезается автомобиль.

По всей видимости, водитель транспортного средства, сбившего людей и лошадь, был ослеплён встречным автомобилем и не принял вовремя мер к торможению.

Самоуверенные седоки и кучер наивно полагали, что их объедут, но судьба сыграла злую шутку: объезд без встречного столкновения был невозможен.

Чем окончилось ДТП для лошади и двух блудных сынов цыганского народа, не сообщается - следим за развитием событий.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   видео   дтп   лошадь   освещение   столкновение   телега   цыгане   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
37
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
37  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Viktor 7 часов назад
лошадку жалко .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
29k
Fat Lynx 13 минут назад
Это потому что не написали "Стопов нет, поворотов нет"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
dikijjim 15 минут назад
пи.сде.ц коня жалко
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Mamin Sibiriak 17 минут назад
Прям как в анекдоте про нового русского на джипе и селянина на телеге.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
shelezyaka Полчаса назад
То есть то что там явное превышение скорости никто не замечает?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
684
Placid Час назад
Ехали мы как-то из Питера в направлении Пскова(Е95). Ночь, дождичек... На дороге разбитая телега, офигевшая сильно хромающая лошадь и догнавшая ее ауди с торчащим насквозь через водительское место бревнышком. ГАИ, скорая. Жутковатая картинка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
226
lukamudishev007 2 часа назад
Биомусор
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14
Assbeast 3 часа назад
Лошадь реально жалко, без шуток.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Vital Idol 3 часа назад
татары увели...уже колбасу накрутили...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Dr.CrAzY 3 часа назад
STRIKE!!!

Лошадку жалко... (((
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Виктор 3 часа назад
Блин, лошадь жалко .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Aleksandr 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
trak 3 часа назад
Надеюсь люди в машине не пострадали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
229
Вжик trak Час назад
В машине были люди?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Мухамедов Александр Ашурович 4 часа назад
не понял, причём тут цыгане? а если бы на дороге стоял человек? водитель реально виноват.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
BiZ 4 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
121
Николай Ващенко BiZ 4 часа назад
Жииирр)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Колесо 5 часов назад
Надо светоотражающие знаки вешать на телегу.
Хотя там такая скорость была, вряд-ли помогло бы.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Дмитрий 5 часов назад
"Коня увели!"...Пи...ц. Вроде грех, но, с...а, чё то ржу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
ЦСКА 6 часов назад
Да херня! Лошадь сожрут, цыган новых нашлёпают...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
AGold 6 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
3k
Горожанин 6 часов назад
Ехидный текст, когда у людей трагедия, причем с детьми - показатель того, что автор - мразь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
1k
azuver 7 часов назад
Ай нанэ,нанэ.Коняку и людей жаль.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 2 комментария
Показать ещё
В Германии по закону запрещено ночевать на даче. И вот почему В Германии по закону запрещено ночевать на даче. И вот почему Раздолбать за 60 секунд: пенсионер за минуту устроил 6 аварий Раздолбать за 60 секунд: пенсионер за минуту устроил 6 аварий Ferrari стоимостью более 22 миллионов влетела в столб рядом с полицейскими в Москве Ferrari стоимостью более 22 миллионов влетела в столб рядом с полицейскими в Москве Зажигающая на катере девушка ударилась лбом об мост Зажигающая на катере девушка ударилась лбом об мост Рэпер на Infiniti сбил пешеходов и протаранил здание - одной из пострадавших ампутировали ступню Рэпер на Infiniti сбил пешеходов и протаранил здание - одной из пострадавших ампутировали ступню Жители ставропольского села требуют выдать им цыганского подростка, насмерть сбившего девочку Жители ставропольского села требуют выдать им цыганского подростка, насмерть сбившего девочку
Ади Шакти Мудра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3113



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Фильм про Майку с планеты Гурун, названия которого почти никто не помнит
8
125
Фильм про Майку с планеты Гурун, названия которого почти никто не помнит
Почему эта картина Айвазовского была запрещена в России
5
176
Почему эта картина Айвазовского была запрещена в России
Набирающие популярность в сообществах
Что делать при рвоте
1
26
Что делать при рвоте
Компания AndaSeat представила новое игровое кресло Navi Edition
0
13
Компания AndaSeat представила новое игровое кресло Navi Edition
Бабуля впечатлилась блогерскими обзорами и решила сделать свою распаковочку (1 фото + 1 видео)
Бабуля впечатлилась блогерскими обзорами и решила сделать свою распаковочку (1 фото +...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Искусственное дыхание
4
16

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#вкусно#история#Россия#фотографии#кухня#автомобили#сша#страна
#интересно#как приготовить#животные#картинки#кино#рассольник#обед#автомир#Разное#gif
#Юмор#Рецепт#СССР#подборка#люди#Ynews#суп#новости#в мире#аварии

На что жалуетесь?

Вернуться