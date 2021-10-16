Остановить телегу на тёмной проезжей части было для кучера очень плохой идеей

Представители народа, не отягощённого своим государством, порой свысока смотрят на законы страны проживания, и вот что из этого иногда выходит...
На Telegram-канале "Only Street Fighting", выложили видео ДТП с гужевым транспортом, на котором в воз с лошадью, остановленный на слабо освещённом участке шоссе, на большой скорости врезается автомобиль.
По всей видимости, водитель транспортного средства, сбившего людей и лошадь, был ослеплён встречным автомобилем и не принял вовремя мер к торможению.
Самоуверенные седоки и кучер наивно полагали, что их объедут, но судьба сыграла злую шутку: объезд без встречного столкновения был невозможен.
Чем окончилось ДТП для лошади и двух блудных сынов цыганского народа, не сообщается - следим за развитием событий.
Источник:
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Лошадку жалко... (((
Хотя там такая скорость была, вряд-ли помогло бы.