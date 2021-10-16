Остановить телегу на тёмной проезжей части было для кучера очень плохой идеей

В Германии по закону запрещено ночевать на даче. И вот почему

Раздолбать за 60 секунд: пенсионер за минуту устроил 6 аварий

Ferrari стоимостью более 22 миллионов влетела в столб рядом с полицейскими в Москве

Зажигающая на катере девушка ударилась лбом об мост

Рэпер на Infiniti сбил пешеходов и протаранил здание - одной из пострадавших ампутировали ступню

Жители ставропольского села требуют выдать им цыганского подростка, насмерть сбившего девочку