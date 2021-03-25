Дурацкие футболки с надписями, которые неуместны в любой ситуации

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Футболки с дурацкими надписями продаются везде. Когда-то они считались прикольным подарком, тогда и кружки с веселыми подписями были нарасхват. Если вы недоумеваете, кто их покупает, давайте посмотрим на типичных покупателей.
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А вам дарили такие футболки?
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