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Дурацкие футболки с надписями, которые неуместны в любой ситуации

Дурацкие футболки с надписями, которые неуместны в любой ситуации (16 фото)

Автор:
25 марта 2021 10:12
Сообщество : Юмор
Метки: дебильная надпись на футболке   идиоты   надпись на футболке   прикол   смешно   соцсети   футболка   
2972
16
Футболки с дурацкими надписями продаются везде. Когда-то они считались прикольным подарком, тогда и кружки с веселыми подписями были нарасхват. Если вы недоумеваете, кто их покупает, давайте посмотрим на типичных покупателей.
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Метки: дебильная надпись на футболке   идиоты   надпись на футболке   прикол   смешно   соцсети   футболка   
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4  комментария
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2k
mtonaka Час назад
Любое, даже самое мерзкое барахло, рано или поздно находит своего непутёвого покупателя...
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6k
B0n Час назад
Лимита ты моя, лимита...
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Эрик Час назад
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harlamov 2 часа назад
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