Дурацкие футболки с надписями, которые неуместны в любой ситуации

Футболки с дурацкими надписями продаются везде. Когда-то они считались прикольным подарком, тогда и кружки с веселыми подписями были нарасхват. Если вы недоумеваете, кто их покупает, давайте посмотрим на типичных покупателей.

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1. Считает себя большим юмористом 0 Источник:

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2. Им виднее 0 Источник:

3. Пивной патриот 0 Источник:

4. Вечер в хату 0 Источник:

5. Надпись с сюрпризом 0 Источник:

6. Они сделали много ошибок в слове "идиоты" 0 Источник:

7. И фотошоп освоил 0 Источник:

8. Он живет со времен ледникового периода? 0 Источник:

9. 10 из 10 0 Источник:

10. Еще патриот 0 Источник:

11. Гениально 0 Источник:

12. Заберите у него батину футболку 0 Источник:

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14. У него все наоборот 0 Источник:

15. Не хотелось бы 0 Источник: