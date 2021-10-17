«Кугельпанцер»: чем немецкий круглый танк удивил красноармейцев

«Колобок» с кронштейном

«Кугельпанцер» выглядел настолько причудливо, что увлекавшиеся фантастической литературой красноармейцы вполне могли бы принять его за «инопланетную машину». Гладкий сварной корпус имел толщину 5 мм – столько же, сколько, например, у щитов, прикрывавших артиллерийские расчёты. Центральный цилиндр с боков «подпирали» вращающиеся полусферы, служившие колёсами. Чтобы они не прокручивались на месте, конструкторы снабдили их выступами-грунтозацепами. Устойчивость шаротанка усиливал приделанный сзади кронштейн с маленьким колесом. Есть версия, что он применялся в рулевом управлении.

Самое интересное обнаружилось внутри бронешара – там было оборудовано место для водителя, который восседал на табурете, похожем на седло. Видеть местность человек должен был через узкую щель на уровне глаз. Водитель влезал в «Кугельпанцер» через люк в задней части корпуса. Связь с внешним миром поддерживалась посредством радиостанции FuG2.

Колёса шаротанка приводил в движение мотоциклетный одноцилиндровый двухтактный двигатель мощностью 25 лошадиных сил. Однако странная машина двигалась на ровной местности с черепашьей скоростью – всего 8 км/ч. На бугристом рельефе бронешар и вовсе рисковал завалиться набок.

Оружие в сохранившемся комплекте отсутствовало. Предполагается, что водитель мог отстреливаться с помощью пехотного пулемёта MG-42.

Во время Второй мировой войны «Кугельпанцеры» не применялись на фронтах ни в Советском Союзе, ни в Западной Европе. В противном случае бронированные «колобки» немцев обязательно привлекли бы внимание.

Документы и маркировка попавшего в Японию устройства не сохранились или были сознательно уничтожены. Но многие данные указывают, что «Кугельпанцер» изготовили на одном из заводов концерна Круппа. Сохранившийся экземпляр вышел из цеха ещё в 1930-х годах.