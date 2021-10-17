«Кугельпанцер»: чем немецкий круглый танк удивил красноармейцев

В августе 1945 года, освободив Маньчжурию от японской оккупации, солдаты Красной Армии нашли на одном из военных объектов странную боевую машину.
Это был бронированный «танк» почти идеально шарообразной формы, размеры которого позволяли разместиться внутри одному человеку. Как оказалось, двухтонный Kugelpanzer («шаротанк»), привезли из Третьего рейха. Диковинный агрегат, назначение которого до сих пор не вполне понятно, называют «самой необычной из всех когда-либо построенных боевых машин».
«Колобок» с кронштейном
«Кугельпанцер» выглядел настолько причудливо, что увлекавшиеся фантастической литературой красноармейцы вполне могли бы принять его за «инопланетную машину». Гладкий сварной корпус имел толщину 5 мм – столько же, сколько, например, у щитов, прикрывавших артиллерийские расчёты. Центральный цилиндр с боков «подпирали» вращающиеся полусферы, служившие колёсами. Чтобы они не прокручивались на месте, конструкторы снабдили их выступами-грунтозацепами. Устойчивость шаротанка усиливал приделанный сзади кронштейн с маленьким колесом. Есть версия, что он применялся в рулевом управлении.
Самое интересное обнаружилось внутри бронешара – там было оборудовано место для водителя, который восседал на табурете, похожем на седло. Видеть местность человек должен был через узкую щель на уровне глаз. Водитель влезал в «Кугельпанцер» через люк в задней части корпуса. Связь с внешним миром поддерживалась посредством радиостанции FuG2.
Колёса шаротанка приводил в движение мотоциклетный одноцилиндровый двухтактный двигатель мощностью 25 лошадиных сил. Однако странная машина двигалась на ровной местности с черепашьей скоростью – всего 8 км/ч. На бугристом рельефе бронешар и вовсе рисковал завалиться набок.
Оружие в сохранившемся комплекте отсутствовало. Предполагается, что водитель мог отстреливаться с помощью пехотного пулемёта MG-42.
Во время Второй мировой войны «Кугельпанцеры» не применялись на фронтах ни в Советском Союзе, ни в Западной Европе. В противном случае бронированные «колобки» немцев обязательно привлекли бы внимание.
Документы и маркировка попавшего в Японию устройства не сохранились или были сознательно уничтожены. Но многие данные указывают, что «Кугельпанцер» изготовили на одном из заводов концерна Круппа. Сохранившийся экземпляр вышел из цеха ещё в 1930-х годах.
История «шаротанков»
Стоит отметить, что танк-шар нельзя считать эксклюзивным детищем «сумрачного тевтонского гения».
Уже на заре танкостроения конструкторы поставили цель полностью защитить боевую машину со всех направлений. И здесь техническая мысль обратилась к шароподобной форме – пули и снаряды должны были рикошетить от неё в стороны. Инженерам казалось, что совершенная форма обеспечивает повышенную проходимость. Кроме того, полый внутри шаротанк имел достаточную плавучесть, чтобы не тонуть в воде.
Шарообразные танки проектировались во многих странах мира. В той же Германии первый подобный проект был предложен в 1905 году. Не отставали и отечественные изобретатели. Например в 1915 году некий Иван Семчишин прислал в императорскую канцелярию чертежи гигантского бронированного «яйца», которое он назвал «машиной для уничтожения крепостей «Обой». «Эпициклоид высотой в несколько сот метров», по мысли автора, должен был накатываться на вражеские крепости, разрушая их до основания. Семчишин считал, что «яйцо» приводимое в действие маховиком-эксцентриком, разовьёт скорость до 300 вёрст в час.
Аналогичными проектами технические прожектёры заваливали власти и в 1920-1930-х годах. Например, «шарообразный танк, состоящий из двух шаровых оболочек» запатентовал в 1930 году советский изобретатель С.Г. Зайцев.
Но как в России, так и в других странах подобные проекты остались лишь на бумаге. Причина – чрезмерная экзотичность шаротанков и сомнения относительно их технических характеристик. На этом фоне немецкий «Кугельпанцер» уникален – его не только построили, но и поставили в союзную страну.
Предназначение «Кугельпанцера»
Каких только версий не выдвигали относительно сферы применения бронированного шара. Например, сторонники существования тайной нацистской базы в Антарктиде считают, что «Кугельпанцер» предназначался для перемещения по ледяным желобам. Не исключено, что японцы собирались сажать в шаротанки водителей-камикадзе, чтобы доставлять взрывчатку на позиции врага.
И всё же, взвесив все факты, исследователи пришли к выводу, что Kugelpanzer – это лёгкий бронеавтомобиль, использовавшийся как подвижный наблюдательный пункт для корректировки артиллерийского огня. Он должен был въехать в опасную зону, провести наблюдение и вернуться. Данную версию рассказывают экскурсоводы бронетанкового музея в Кубинке, где находится единственный уцелевший экземпляр «Кугельпанцера».
Конечно, у этой теории есть недостатки. У шаротанка была слишком маленькая зона обзора, в нём не предусматривалось специального наблюдательного оборудования. Однако более разумные объяснения предложить всё же трудно. Вполне вероятно, что до нас не дошёл полный комплект оснащения «Кугельпанцера», при наличии которого все вопросы отпали бы сами собой.
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