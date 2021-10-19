1951
35
Фото из России и не только 1990-х годов.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того чтобы вы ссорились, эти фото чтобы помнили те кто забыл и увидели те кто на горшке сидел!
И для многих вспомнить молодость свою!
Приятного вам просмотра!, не ругайтесь.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того чтобы вы ссорились, эти фото чтобы помнили те кто забыл и увидели те кто на горшке сидел!
И для многих вспомнить молодость свою!
Приятного вам просмотра!, не ругайтесь.
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6.
Реклама Levi's в 1999 году.
В 1999 году компания Levi's оформила необычную рекламу своей продукции. Дизайнеры "одели" памятники русских писателей и поэтов в одежду марки Levi's, все это было опубликовано в журнале "Птюч"
В 1999 году компания Levi's оформила необычную рекламу своей продукции. Дизайнеры "одели" памятники русских писателей и поэтов в одежду марки Levi's, все это было опубликовано в журнале "Птюч"
21.
Школьники торгуют книгами и журналами в подземном переходе, Москва 1992 год.
Из заметок начала 90-х:
“Сегодня в школе можно купить все: туфли, одежду, презервативы. Цены обычные, рыночные. Из 36 пятиклассников одной московской школы в столовой едят только cемеро. Из них шестеро — «бесплатники» (государство платит за них 15 рублей в день), и только одна девочка приносит деньги из дома. Некоторые школьники продают свои обеды голодным товарищам по рублю.”
Из заметок начала 90-х:
“Сегодня в школе можно купить все: туфли, одежду, презервативы. Цены обычные, рыночные. Из 36 пятиклассников одной московской школы в столовой едят только cемеро. Из них шестеро — «бесплатники» (государство платит за них 15 рублей в день), и только одна девочка приносит деньги из дома. Некоторые школьники продают свои обеды голодным товарищам по рублю.”
32.
На съёмках передачи «Джентльмен-шоу».
17 мая 1991 года на телеканале «РТР» вышел первый выпуск юмористической программы «Джентльмен-шоу».
Программа выходила на различных телеканалах до 2005 года. А в том числе и на «ОРТ». Многие персонажи и рубрики стали народными, среди которых: Семён Маркович и Одесская Коммунальная квартира, Вован Сидорович Щербатый и Вованиада, Элка и кореша, Одесские итоги (пародия на «Итоги»), Моя вторая папа и мн. др.
17 мая 1991 года на телеканале «РТР» вышел первый выпуск юмористической программы «Джентльмен-шоу».
Программа выходила на различных телеканалах до 2005 года. А в том числе и на «ОРТ». Многие персонажи и рубрики стали народными, среди которых: Семён Маркович и Одесская Коммунальная квартира, Вован Сидорович Щербатый и Вованиада, Элка и кореша, Одесские итоги (пародия на «Итоги»), Моя вторая папа и мн. др.
33.
Сергей Бодров, Оксана Пушкина, Александр Любимов и Татьяна Друбич в студии программы «Взгляд» , 1999 год.
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Метки: Россия интересно люди страна фотографии
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