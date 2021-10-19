Фото из России и не только 1990-х годов.

Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того чтобы вы ссорились, эти фото чтобы помнили те кто забыл и увидели те кто на горшке сидел!

И для многих вспомнить молодость свою!

Приятного вам просмотра!, не ругайтесь.

1. 0 Девушки на дискотеке в ночном клубе «Титаник». Москва, 1995 год.

2. 0 Рейв в питерском клубе «Планетарий», 1997 год.

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3. 0 Кирилл Толмацкий «Децл», со своими родителями, середина 90-х.

4. 0 Кай Метов и Ирина Салтыкова. Россия, 1996 год.

5. 0 Карла Бруни в Санкт-Петербурге, 1992 год.

6. 0 Реклама Levi's в 1999 году.

В 1999 году компания Levi's оформила необычную рекламу своей продукции. Дизайнеры "одели" памятники русских писателей и поэтов в одежду марки Levi's, все это было опубликовано в журнале "Птюч"

7. 0 Две москвички, 1991 год.

8. 0 Тверская, гастроном «Елисеевский». Москва, 1998 год.

9. 0 Распитие очаковского пива в одноименном кафе на вокзале, Москва, 1998 год.

10. 0 Рейд ОМОНа по изъятию контрафактной спиртной продукции. Тюмень, 1994 год.

11. 0 Фестиваль воздушных шаров в Ленинграде, 1990 год

12. 0 Возле ларька. Москва, 1999 год.

13. 0 Лимузин на одной из улиц Санкт-Петербурга, 1995 год.

14. 0 Задержание проституток, 90-е.

15. 0 Михаил Задорнов с поклонником, 1996 год.

16. 0 Счастливое детство без интернета. Барнаул, 1995 год.

17. 0 Стилист Владислав Лисовец и Жанна Фриске, конец 90-х.

18. 0 Трамвай-трактир "Аннушка", Россия, 1997 год.

19. 0 Семейный поход на рынок. Россия, середина 90-х.

20. 0 На субботнике. Зеленоград, вторая половина 90-х.

21. 0 Школьники торгуют книгами и журналами в подземном переходе, Москва 1992 год.



Из заметок начала 90-х:

“Сегодня в школе можно купить все: туфли, одежду, презервативы. Цены обычные, рыночные. Из 36 пятиклассников одной московской школы в столовой едят только cемеро. Из них шестеро — «бесплатники» (государство платит за них 15 рублей в день), и только одна девочка приносит деньги из дома. Некоторые школьники продают свои обеды голодным товарищам по рублю.”

22. 0 На дискотеке. Россия, 1997 год.

23. 0 Вечеринка в клубе «Титаник», 1996 год

24. 0 Дама, вторая половина 90-ых.

25. 0 Источник: Илья Лагутенко, 1999 год.

26. 0 Молодежь на Дворцовой площади. Санкт-Петербург, 1995 год.

27. 0 Женщина просит милостыню. Москва, 1999 год.

28. 0 Молодые люди смотрят фейерверк на Красной площади. Москва, 1993 год.

29. 0 Москвичи на праздновании 850-летия столицы, 1997 год.

30. 0 Юрий Никулин на строительстве своей дачи. Россия, середина 90-х.

31. 0 В Центральном парке культуры и отдыха им. Горького, 1993 год.

32. 0 На съёмках передачи «Джентльмен-шоу».



17 мая 1991 года на телеканале «РТР» вышел первый выпуск юмористической программы «Джентльмен-шоу».

Программа выходила на различных телеканалах до 2005 года. А в том числе и на «ОРТ». Многие персонажи и рубрики стали народными, среди которых: Семён Маркович и Одесская Коммунальная квартира, Вован Сидорович Щербатый и Вованиада, Элка и кореша, Одесские итоги (пародия на «Итоги»), Моя вторая папа и мн. др.

33. 0 Сергей Бодров, Оксана Пушкина, Александр Любимов и Татьяна Друбич в студии программы «Взгляд» , 1999 год.

34. 0 "Серьёзный разговор" на одном из рынков Москвы. Россия, 90-е.