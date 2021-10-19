Чай с пельмешками, и это не комбинация. Необычные рецепты для ценителей горячего напитка

Видео собрало больше 3 миллионов просмотров, а в комментариях люди обрушились с критикой на парня.

Девушке писали, чтобы она бросила парня. А другой пользователь потребовал немедленно вылить содержимое стакана в раковину.

Kori Dashi Cha

Сложно представить, чтобы сделали англичане, если бы увидели следующие рецепты приготовления чая.