Чай с пельмешками, и это не комбинация. Необычные рецепты для ценителей горячего напитка

Чай - один из самых популярных напитков в мире, если не самый. Для некоторых стран чай стал национальным напитком и отождествляет собой историю и традиции народов.
Для некоторых настолько важным, что это переходит все грани. И хотя англичане настаивают, что чай это их национальный напиток, они лишь пятые по употреблению в мире этого напитка. Но все равно они крайне трепетно относятся к нему.
Например, англичанка Холли Харли опубликовала в своём блоге видео, озаглавив его как одно из самых худших в мире.
My boyfriend has made the worst video in the world pic.twitter.com/FAsacuW86R— Holly Harley (@hollharl) August 17, 2019
В ролике ее молодой человек показал самый ужасный способ заваривания чая.
Парень сначала добавил сахар, потому залил его молоком, следом налил кипяток и только после всего этого опустил в кружку пакетик чая.
Видео собрало больше 3 миллионов просмотров, а в комментариях люди обрушились с критикой на парня.
Девушке писали, чтобы она бросила парня. А другой пользователь потребовал немедленно вылить содержимое стакана в раковину.
Kori Dashi Cha
Сложно представить, чтобы сделали англичане, если бы увидели следующие рецепты приготовления чая.
Существуют различные виды зеленых чаев, но, честно говоря, один из самых необычных— это «Кори Даши Ча» (Kori Dashi Cha) со льдом.
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Естественно, чтобы получился незабываемый чай, нужно подобрать качественные Сенчу или Гёкуру. Если у чаинок яркий цвет, то он свежий, а если блеклый, то наоборот. При этом, японские чаи Сенча и Гёкуру оцениваются с точностью да наоборот по сравнению с китайскими. К сожалению, по вкусу определить качество чая сейчас крайне сложно, потому что многие производители добавляют ароматизаторы, поэтому остается полагаться только на внешний вид.
Теперь давайте перейдем к самому методу заварки, который называется Кори Даши Ча со льдом.
В традиционном японском рецепте используется зеленый чай, но по сути, любой чай можно так заварить.
Для начала нужно заморозить обычную воду в вашем холодильнике, а после высыпать кубики льда в чашу. Отмерить несколько ложек чая и добавить в эту же чашу. Далее за вас все сделает время. Чай заварится, как только растает лёд. Далее нужно процедить в стакан содержимое чаши. Обычно, такой чай подают со льдом. И хоть сейчас хочется чего-то горячего, летом такой способ заварки заходит на ура.
Степной чай или монгольский
Чай с солью и молоком, да вы не ослышались, в чай добавляют соль. А еще с молоком пьют зеленый чай. Зеленый чай с молоком пьют тувинцы, а в национальный монгольский чай еще добавляют муку.
Если вас когда-нибудь пригласят на чай в Монголии, то готовьтесь к тому, что в чае вы можете обнаружить крупу. Рецепт традиционного монгольского чая Суутэй цай
Ингредиенты: Вода — 2 Стакана. Молоко — 2 Стакана. Соль — 1/4 Чайных ложки. Зеленый чай — 1 Чайная ложка. Сливочное масло — 1 Ст. ложка .Просо — 1/4 Стакана. Мука — 1 Чайная ложка
Молоко смешайте с водой, поставьте на огонь и доведите почти до кипения. Добавьте ложку чая, убавьте огонь и подержите 5 минут.
Просо обжарьте на сковороде со сливочным маслом, солью и мукой до золотистого цвета.
Добавьте просо в чайную смесь и проварите 20-30 минут, пока оно не станет мягким. Разлейте чай по чашкам и всыпьте по две ложки проса. Монгольский чай готов!
А если вы выловите пельмешку из монгольского чая, то значит вам налили Банштай цай
Первый этап приготовления чая с пельмешами, это приготовление монгольского чая, о котором я писал выше.
К слову, в монгольский чай еще могут добавить сливочное масло.
После того, как монгольский чай готов, для особо проголодавшихся из него можно сделать тот самый Банштай.
Для этого монгольский чай переливаем в кастрюлю и ставим на огонь.
Добавим в кипящий чай с десяток говяжьих пельменей фабричной выделки. Можно слепить их и самостоятельно. Варим пельмени, как привыкли.
В итоге получаем сытный чай, который пьют монголы.
И наконец напиток, который также сложно назвать чаем. Хотя, после монгольского и его можно считать именно чаем.
Речь идет о тыквенном чае. Чайные гурманы говорят, что мало того, что напиток полезный, он еще и вкусный.
Ингредиенты:
100 г мякоти тыквы,
3 ст. горячего черного чая,
по щепотке гвоздики и мускатного ореха,
1/2 ч. л. корицы.
Готовится чай следующим образом. Для начала нужно сварить мякоть тыквы и сделайте из вареной тыквы пюре. Добавьте к нему специи, и свежезаваренный чай. Если чай покажется вам не вкусным, можно добавить сахар.
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