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18 интересных и живописных суши, которые даже есть жалко

18 интересных и живописных суши, которые даже есть жалко

Автор:
26 июля 2023 22:30
Сообщество : Еда
Метки: Интересные   Креативные   Япония   кухня   лакомства   суши   
1176
19

Креативность на кухне может проникнуть в разные уголки. Например, приготовить суши и роллы сложно само по себе, а превратить их в произведения, ещё труднее. В этом посте вы увидите невероятные и креативные японские лакомства.

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Метки: Интересные   Креативные   Япония   кухня   лакомства   суши   
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2  комментария
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5k
Трям 2 часа назад
Там химии походу больше, чем в бутылке ацетона!
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19k
Bill Полчаса назад
На входе все это одинакового вкуса. А на выходе - вообще одинаковое
8-)
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