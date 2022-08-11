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Столичная пенсионерка, насмотревшись телевизора, заявила в полицию на свою украинскую соседку

Столичная пенсионерка, насмотревшись телевизора, заявила в полицию на свою украинскую соседку

Автор:
11 августа 2022 12:43
Сообщество : Жить в России
Метки: 1984   Россия   Украина   зомби   интересное   пенсионерка   телевизор   фото   
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71-летняя жительница Москвы сдала свою украинскую соседку, подслушав её разговор. Украинка в споре заявила, что ВСУ "скоро вернут Донбасс". Бабуля принялась наводить справки и выяснила, что соседка приехала из Одесской области.

71-летняя Вера Павловна любит смотреть телевизор, как и все старики. С началом спецоперации на федеральных каналах существенно снизили количество развлекательных передач, на их место поставив политические шоу и новости. Вера Павловна вот уже несколько лет впитывает всё, что говорят по телевизору.

В один из дней она случайно услышала разговор своей соседки Елены с другой жительницей дома. В один момент Елена заявила, что ВСУ "вернут Донбасс". Вера Павловна насторожилась, а позже узнала, что Елена родом из Одесской области и недавно перебралась в столицу к мужу.

Месяц Вера Павловна думала и решила заявить в полицию. На её решение также повлиял просмотр телевизионных программ. По словам москвички, там ей объяснили, что у украинцев «неизвестно что» в голове и поэтому нужно быть бдительными, сообщает Mash.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: 1984   Россия   Украина   зомби   интересное   пенсионерка   телевизор   фото   
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17  комментариев
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−29
Thomsen 51 минуту назад
С боевыми старухами из Отрядов Путина не забалуешь!
Так держать, ба!
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61k
google.ru Минуту назад
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−9
burbulias 6 минут назад
Телом немытым,говном,перегаром,
Гарью удушливой,гнилью,угаром.
Пьяная ругань и запах сортира -
Внешние признаки русского мира.
Тленом и кровью,плешивым мессией
Чуете вонь? Это запах России!
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−9
burbulias 7 минут назад
Hunson Abadeer - Я ТВОЕЙ МАМЫ СИНИЁ ЖОПА В ГРОБУ Е ---БАЛ !

Источник: https://fishki.net/profile/answers/1908497https://fishki.net/profile/answers/1908497 © Fishki.net
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10k
Hunson Abadeer 10 минут назад
Вера Павловна, продолжайте вести наблюдение!!!!

Всё правильно сделал, на куй таких йопнутых не нужно в нашей стране
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6k
Slowly 12 минут назад
Я им не доверяю. Бывало, они в мозг лучами проникали.
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119
HalloFreeSpace 13 минут назад
Маразм крепчал ...
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1k
Шапкин 13 минут назад
Павлик Морозов одобряет...
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−9
burbulias 14 минут назад
ПОСКУДА ЗАЛУПУТИНСКАЯ !
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5k
Умница-красавица 17 минут назад
И правильно сделала. Вся сущность хохлотварей именно в этом. Приехать в РФ, получить всякую беженскую помощь и сидеть тут, выжидать, пока «наши победят»
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−9
burbulias Умница-красавица 14 минут назад
Я ТВОЕЙ МАМЫ КОСТИ ОБ Х/ УЙ ЛОМАЛ .ГНИДА ЗАЛУПУТИНСКАЯ ...
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3k
!ГЕНнадий 24 минуты назад
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39k
Игорь Полчаса назад
Заявила, а дальше что? Жду продолжения рассказа...
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1k
Tapapax Полчаса назад
Сразу в голове кадр возник, из нашего хорошего фильма, где пара сидит в шкафу, у мужика в руках бюст Сталина, и их диалог. Скоро так же будем
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6k
Ыукп 44 минуты назад
К сожалению у каждого своя правда.

Поссорились Абрам и Мойша и решили пойти к раввину, чтобы он сказал, кто из них прав.

Вот приходит Абрам, рассказывает раввину свою версию конфликта. И тот, выслушав, говорит: «Да, Абрам, ты прав». И Абрам, удовлетворённый, уходит.

Через некоторое время к раввину приходит Мойша со своей версией и тоже, получив от него такой же ободряющий ответ, уходит, довольный.

И тут к раввину подходит его супруга Сара, которая стирала неподалёку белье и слышала разговоры мужчин, и говорит ему: «Как они оба могут быть правы? ».

Раввин посмотрел на неё мудрым взглядом и спокойно промолвил: «И ты, Сара, права».
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