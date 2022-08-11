Столичная пенсионерка, насмотревшись телевизора, заявила в полицию на свою украинскую соседку

71-летняя жительница Москвы сдала свою украинскую соседку, подслушав её разговор. Украинка в споре заявила, что ВСУ "скоро вернут Донбасс". Бабуля принялась наводить справки и выяснила, что соседка приехала из Одесской области.
71-летняя Вера Павловна любит смотреть телевизор, как и все старики. С началом спецоперации на федеральных каналах существенно снизили количество развлекательных передач, на их место поставив политические шоу и новости. Вера Павловна вот уже несколько лет впитывает всё, что говорят по телевизору.
В один из дней она случайно услышала разговор своей соседки Елены с другой жительницей дома. В один момент Елена заявила, что ВСУ "вернут Донбасс". Вера Павловна насторожилась, а позже узнала, что Елена родом из Одесской области и недавно перебралась в столицу к мужу.
Месяц Вера Павловна думала и решила заявить в полицию. На её решение также повлиял просмотр телевизионных программ. По словам москвички, там ей объяснили, что у украинцев «неизвестно что» в голове и поэтому нужно быть бдительными, сообщает Mash.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Так держать, ба!
Гарью удушливой,гнилью,угаром.
Пьяная ругань и запах сортира -
Внешние признаки русского мира.
Тленом и кровью,плешивым мессией
Чуете вонь? Это запах России!
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Всё правильно сделал, на куй таких йопнутых не нужно в нашей стране
Поссорились Абрам и Мойша и решили пойти к раввину, чтобы он сказал, кто из них прав.
Вот приходит Абрам, рассказывает раввину свою версию конфликта. И тот, выслушав, говорит: «Да, Абрам, ты прав». И Абрам, удовлетворённый, уходит.
Через некоторое время к раввину приходит Мойша со своей версией и тоже, получив от него такой же ободряющий ответ, уходит, довольный.
И тут к раввину подходит его супруга Сара, которая стирала неподалёку белье и слышала разговоры мужчин, и говорит ему: «Как они оба могут быть правы? ».
Раввин посмотрел на неё мудрым взглядом и спокойно промолвил: «И ты, Сара, права».