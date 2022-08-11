Столичная пенсионерка, насмотревшись телевизора, заявила в полицию на свою украинскую соседку

71-летняя Вера Павловна любит смотреть телевизор, как и все старики. С началом спецоперации на федеральных каналах существенно снизили количество развлекательных передач, на их место поставив политические шоу и новости. Вера Павловна вот уже несколько лет впитывает всё, что говорят по телевизору.

В один из дней она случайно услышала разговор своей соседки Елены с другой жительницей дома. В один момент Елена заявила, что ВСУ "вернут Донбасс". Вера Павловна насторожилась, а позже узнала, что Елена родом из Одесской области и недавно перебралась в столицу к мужу.

Месяц Вера Павловна думала и решила заявить в полицию. На её решение также повлиял просмотр телевизионных программ. По словам москвички, там ей объяснили, что у украинцев «неизвестно что» в голове и поэтому нужно быть бдительными, сообщает Mash.