Люди, которые не думали, не гадали, а случайно нашли клад

Лара Стуффер, профессиональный продавец антиквариата, всегда любила антикварные и комиссионные магазинчики. В один из визитов в комиссионку она увидела в продаже картину, которая показалась ей симпатичной. Картина ничего особенного собой не представляла, и даже написана была не на холсте, а на простой бумаге. Поторговавшись, Стуфер приобрела ее буквально за гроши. Лишь принеся покупку домой, она увидела, что картина написана не просто на бумаге - а на оборотной стороне оригинального постера к фильму 1939 года "На Западном фронте без перемен". Постер оказался коллекционной редкостью, и Лара легко продала его за несколько тысяч долларов.