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Люди, которые не думали, не гадали, а случайно нашли клад

Люди, которые не думали, не гадали, а случайно нашли клад (8 фото)

Автор:
19 октября 2021 08:30
Сообщество : Истории
Метки: Клады   Эльдорадо   везунчики   истории   сокровища   счастливая случайность   счастливый финал   удачные находки   
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Большинство людей думают, что зарытые в тайниках клады существуют только в кино, но это совсем не так. Некоторым людям посчастливилось совершенно случайно найти настоящие клады и заработать на них состояние.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Клады   Эльдорадо   везунчики   истории   сокровища   счастливая случайность   счастливый финал   удачные находки   
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