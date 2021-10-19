Люди, которые не думали, не гадали, а случайно нашли клад

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Большинство людей думают, что зарытые в тайниках клады существуют только в кино, но это совсем не так. Некоторым людям посчастливилось совершенно случайно найти настоящие клады и заработать на них состояние.
Копия Декларации независимости
В Адамстауне, штат Пенсильвания, покупатель, искавший забавные редкости, приобрел за $4 старую картину. Исследуя приобретение, он обнаружил за рамой спрятанный документ. Это оказался старинный экземпляр Декларации независимости - одна из 500 официальных копий, выпущенных в 1776 году и отправленных в разные уголки бывшей британской колонии. К тому моменту лишь 23 копии этого документа считались сохранившимися. Эта стала 24-й. Она была продана за $2,4 миллиона частному коллекционеру из Джорджии.
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Клад времен Великой Депрессии
Боб Киттс, частный строитель из Кливленда, Огайо, обнаружил внушительную кучу долларов времен Великой Депрессии в стене ванной комнате в доме, который подрядился ремонтировать. Киттс и владелица дома отнесли их в оценку - это оказались настоящие доллары 1920-х на сумму около полумиллиона. И хотя деньги в итоге пришлось поделить между Киттсом, владелицей дома и его бывшим хозяином, каждому досталась неплохая прибавка к зарплате.
Редкая бейсбольная карточка
Бернис Гальего повезло: она сумела найти себя дома чрезвычайно редкую бейсбольную карточку. Гальего - не фанатка бейсбола, и обнаруженную карточку она собиралась продать на онлайн-аукционе eBay за $10 (700 рублей). К счастью, друг, немного разбирающийся в вопросе, увидев карточку, остановил ее и объяснил, обладательницей какого сокровища она стала. В распоряжении Гальего оказалась оригинальная карточка 1869 года с изображением первой американской профессионально бейсбольной команды The Cincinnati Red Stokings. В итоге Гальего продала карточку с аукциона за $75 285 (5 400 000 рублей).
Древние монеты в поле
Мартин Эллиотт учил своего кузена пользоваться металлодетектором в поле на собственной семейной ферме. Во время урока они нашли настоящий клад - 9213 древнеримских серебряных монет. Это был самый масштабный клад с римскими монетами в истории археологии, стоимость которого составила $426 856.
Золото на заднем дворе
В 2013 году супруги из Калифорнии обнаружили у себя на заднем дворе золотые монеты обще стоимостью около $11 миллионов. Муж и жена выгуливали собак, и нашли во время прогулки 8 железных банок, в которые были упакованы 1427 редких монет 1847 - 1894 годов в отличном состоянии. Супруги продали большую часть клада и теперь живут на заработанные таким образом средства, предпочитая оставаться анонимными. Монеты из клада и сейчас можно встретить на amazon.com, стоимость некоторых из них превышает $36 000 pf 'rptvgkzh/
Картина, спрятанная в диване
В 2007 году студент, учившийся в Берлине, купил на блошином рынке старый диван. Он был очень удивлен, найдя в диванном ящике картину неизвестного художника, датированную специалистами XVII веком. Поскольку имя живописца установить так и не смогли, полотно ушло с аукциона за сравнительно скромные деньги - $27 630 (около 2 миллионов рублей), но нетрудно догадаться, что эта сумма стала для удачливого студента весьма неплохой прибавкой к стипендии.
Редкий кинопостер
Лара Стуффер, профессиональный продавец антиквариата, всегда любила антикварные и комиссионные магазинчики. В один из визитов в комиссионку она увидела в продаже картину, которая показалась ей симпатичной. Картина ничего особенного собой не представляла, и даже написана была не на холсте, а на простой бумаге. Поторговавшись, Стуфер приобрела ее буквально за гроши. Лишь принеся покупку домой, она увидела, что картина написана не просто на бумаге - а на оборотной стороне оригинального постера к фильму 1939 года "На Западном фронте без перемен". Постер оказался коллекционной редкостью, и Лара легко продала его за несколько тысяч долларов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Клады Эльдорадо везунчики истории сокровища счастливая случайность счастливый финал удачные находки
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