35 раз, когда интернет помог людям опознать их необычные находки

В сети обитают сотни и тысячи детективов-любителей, готовых протянуть руку помощи, и именно для этого создавалось Reddit-сообщество «Что эта за шутка». Здесь эксперты в самых разных областях помогают другим пользователям опознать всякие необычные и странные находки: от зуба мегалодона до удивительного свечения в небе.
1. "Нашел это кольцо у себя на заднем дворе, когда копался в саду. Я его почистил, и кажется, что это не обычное кольцо. Есть идеи?"
Ответ: "Это траурное кольцо георгианской/ранней викторианской эпохи. Инициалы принадлежат умершему близкому человеку. Обычно их делали из золота (18 карат и выше) и покрывали черной эмалью. Похоже, что твое изготовили примерно в 1820-40-х годах"
2. "Странная машина в обертке. Фары скрывала ткань, номера непонятно откуда. Это просто плохой вкус или что-то значит?"
Ответ: "Так маскируют автомобиль во время тест-драйва, чтобы никто не мог сфотографировать и опубликовать новую модель, которую еще не выпустили. Рандомные узоры "волной" успешно скрывают контуры и линии кузова".
Ответ: "Сломанный зуб мегалодона".
4. "Разглядываю семейные снимки 1964 года, это было над домом родителей в Техасе. Что это такое?"
Ответ: "Это след от запуска ракеты, называется "Сумеречный эффект". Фото сделано во время заката, поэтому солнце подсвечивает снизу пар/выхлопной след".
5. "Уборщица нашла это у меня в спальне под комодом. Я попыталась погуглить, но безрезультатно. Что это за штука?"
Ответ: "Это диктофон. При этом он не передает запись по беспроводной сети, так что тот, кто его поставил, еще вернется. Если это было у тебя в доме, есть вероятность, что где-то спрятаны и камеры".
6. "Увидел эту кошку, сначала подумал, что она обычная домашняя, но посмотрел поближе и засомневался. Что это?"
Ответ: "Это черная рысь".
Ответ: "Это два червяка делают новых червяков".
8. "Нашел этот чайничек несколько лет назад. Пытался найти что-то похожее, но безрезультатно. Кто-нибудь знает, почему у него такая уникальная форма?"
Ответ: "Это портативный мужской писсуар для лежачих больных. Его используют, чтобы пописать, когда не могут встать с постели".
9. "Ножницы размером 4x4 дюйма. Держать их неудобно, как в обоих руках, так и двумя и четырьмя пальцами. Что это такое?"
Ответ: "Это детские тренировочные ножницы. Типа, для детсадовцев. Дополнительные дырки здесь для того, чтобы взрослый мог помогать ребенку резать".
Ответ: Бомбоубежище для одного человека.
Ответ: "Эта штука надевается на ботинки, чтобы они не скользили по льду".
12. "Эта штука выглядит подозрительно. К ней есть несколько насадок и, судя по всему, для чего-то она используется. Для чего?"
Ответ: "Это набор для снеговика".
13. "Нашел в "сокровищнице" тети. Похоже, что внутри какой-то тяжелый металлический груз. Что это за штука?"
Ответ: "Это "камушек-трекер", с его помощью отслеживают береговой дрейф. У каждого есть порядковый номер, их закапывают в определенном месте, а потом находят с помощью металлоискателя".
14. "Фиолетовое небо ночью на юге Калифорнии. Держалось минут пять, а потом рассеялось. Что это?"
Ответ: "Это свечение связано с коммерческим выращиванием марихуаны. Это цвет ламп дневного света".
Ответ: "Они помогают предотвратить образование пролежней. Персонал следует расписанию и переворачивает больных каждые два часа".
16. "Эта штука пересекла дорогу прямо передо мной и уехала по тротуару прежде, чем я смог ее получше разглядеть. Что это?"
Ответ: "Это автоматическая доставка: возможно, еды".
Ответ: "Это алтарь вуду".
18. "Серебряная капсула, замаскированная внутри деревянного контейнера на дереве в парке. Что это?"
Ответ: "Геокэшинг, игра по поиску тайников. Судя по размеру, внутри, скорее всего, будет только список, куда вносят свои имена те, кто его нашли".
19. "В чем смысл этих зеркал? Они попались мне в Тросе, в Швеции, рядом с рекой. Они тут практически на каждом доме"
Ответ: "В Дании их называют "gadespejl", уличное зеркало. Это старое изобретение, по сути, просто зеркало, которое позволяет разглядывать улицу, сидя на диване".
Ответ: "Это называется Papst ("Папа римский" на немецком). В него полагается блевать".
Ответ: "Яйца кальмара".
Ответ: "Железная рыбка, приносящая удачу. Дефицит железа был большой проблемой в развивающихся странах из-за неправильного питания, состоящего в основном из макаронных изделий и риса, которые являются плохим источником железа. Чтобы увеличить содержание железа в пище, вместе с ней предлагали варить куски железа, но многие отнеслись к этой идее скептически и не решались готовить с кусками металла. Тогда металл стали выпускать в форме "счастливой рыбки", которая приносила дополнительную пользу, когда ее кипятили в воде".
Ответ: "Минеральный рудник. Это крупнейшее в мире месторождение лития".
Ответ: "Это значит: "Не пугайте фламинго". Многие игнорируют этот знак и пугают фламинго, чтобы сфотографировать их в полете".
Ответ: "Это водосточная цепь, альтернатива обычным водостокам".
26. "Что это за оружие, похожее на маркер для пейнтбола? Полицейские используют его в настоящем рейде".
Ответ: "Это действительно маркер для пейнтбола, но шарики в нем наполнены перцовым порошком".
27. "Мама оставила отбеливатель в раковине примерно на неделю, пока была в отпуске, вернулась и увидела это. Что это, плесень?"
Ответ: "Отбеливатель окислил металлические детали раковины".
28. "Эта штука уже много лет торчит из ручья, у которого я живу. Не знаю, с чего начать гуглить. Что это?"
Ответ: "Это "Квестер", частная подводная лодка, построенная для спасения "Андреа Дориа". Теперь она сама нуждается в спасении".
Ответ: "Окаменелость рыбы барабанщик (она же бородатый темный горбыль)".
30. "Вчера мы устроили тусу, а утром нашли кухонном столе эту штуку. В ней белый порошок, и крышка легко открывается, она ничем не закреплена. Крышка от бутылки для масштаба. Что это?"
Ответ: "Это запасной контейнер для маркировочного инструмента, используемого при шитье. Когда им проводишь по ткани, он чертит тонкую полоску из мела".
Ответ: "Следы после научного исследования моллюсков".
Ответ: "Они нужны для вывода грунтовых вод в реки. Уровень грунтовых вод в Берлине повышается с 1990-х годов. Из-за более низкого потребления воды забор грунтовых вод уменьшился, и теперь городу приходится как-то справляться с их чрезвычайно высоким уровнем".
Ответ: "Инверсионные следы от пассажирского самолета. Ближе к закату облака пара окрашиваются в тот же цвет, что и любое другое облако под тем же закатным солнцем".
34. "Откусил от Роял Чизбургера в Макдоналдс и почувствовал химический привкус. Разобрал его и увидел это. Что это??"
Ответ: "Говорю как бывший сотрудник. Скорее всего, это от перчаток, которые используют, когда мясо кладут на гриль".
Ответ: "Ибупрофен".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Вот, оказывается, кто тут эксперты