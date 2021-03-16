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Сообщество Удивительное рядом 59 постов • 9 подписчиков подписаться
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35 раз, когда интернет помог людям опознать их необычные находки

35 раз, когда интернет помог людям опознать их необычные находки (36 фото)

Автор:
16 марта 2021 19:46
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Reddit   интересное   истории   комментарии в соцсетях   находки   познавательно   сокровища   
2970
36

В сети обитают сотни и тысячи детективов-любителей, готовых протянуть руку помощи, и именно для этого создавалось Reddit-сообщество «Что эта за шутка». Здесь эксперты в самых разных областях помогают другим пользователям опознать всякие необычные и странные находки: от зуба мегалодона до удивительного свечения в небе.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   интересное   истории   комментарии в соцсетях   находки   познавательно   сокровища   
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Хью́берт Полчаса назад
Так, главный вопрос остался открытым, что делает Ибупрофен в Кокаколе?
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3BE3DA4ET Час назад
Ага... полосу "мела" оставляет, после тусни. Кто-то "мел" с дорожкоделателем забыл.
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3k
Мистер Фикс 2 часа назад
<Говорю как бывший сотрудник.>
Вот, оказывается, кто тут эксперты
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