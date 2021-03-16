35 раз, когда интернет помог людям опознать их необычные находки

Ответ: "Железная рыбка, приносящая удачу. Дефицит железа был большой проблемой в развивающихся странах из-за неправильного питания, состоящего в основном из макаронных изделий и риса, которые являются плохим источником железа. Чтобы увеличить содержание железа в пище, вместе с ней предлагали варить куски железа, но многие отнеслись к этой идее скептически и не решались готовить с кусками металла. Тогда металл стали выпускать в форме "счастливой рыбки", которая приносила дополнительную пользу, когда ее кипятили в воде".