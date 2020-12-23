35 необычных находок обычных людей

Все мы мечтали в детстве найти клад, но с годами благополучно об этом забыли. А вот людям из этой подборки повезло окунуться в детство: все они нашли что-то интересное, необычное, а порой и страшное — от милых ракушек до чемодана с деньгами из несуществующих стран и дверей, которые ведут в никуда.