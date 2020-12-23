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35 необычных находок обычных людей

35 необычных находок обычных людей (36 фото)

Автор:
23 декабря 2020 14:53
Сообщество : Жизнь
Метки: интересное   клад   находки   сокровища   
502
36

Все мы мечтали в детстве найти клад, но с годами благополучно об этом забыли. А вот людям из этой подборки повезло окунуться в детство: все они нашли что-то интересное, необычное, а порой и страшное — от милых ракушек до чемодана с деньгами из несуществующих стран и дверей, которые ведут в никуда.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересное   клад   находки   сокровища   
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Kostick Полчаса назад
таки маленький кайман.
таки маленький кайман.
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