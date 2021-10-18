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Архангельский Робертино Лорети: как юный певец из глубинки покорил жюри престижного телеконкурса

Архангельский Робертино Лорети: как юный певец из глубинки покорил жюри престижного телеконкурса (2 фото)

Автор:
18 октября 2021 21:34
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Ты супер   дети   конкурс   робертино лорети   север   таланты   шоу   ямайка   
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Состоялся второй полуфинал шоу «Ты супер». Победители объявлены, они прошли в финал. Среди них и этот обаятельный подросток.

На предыдущем этапе конкурса Миша исполнял «Зурбаган», а сейчас ему пришлось справляться с еще более сложным вокальным материалом. Легендарная Jamaica впечатлила и зрителей, и жюри. Ирина Дубцова буквально на первых нотах нажала на зеленую кнопку. А вскоре и другие члены жюри последовали ее примеру. Настоящий артист! В этом у строгого жюри сомнений не было. Голос певца звучал чисто, звонко, как тут не вспомнить феноменальное шествие по миру «Ямайки» от Робертино Лорети. Когда шло обсуждение, Алексей Воробьев высказал уверенность, что песня хорошо отрепетирована и давно в репертуаре исполнителя. Но оказалось, что это не так. Мальчик выучил текст на языке оригинала только тут, на проекте. И исполнение было дебютным. Что ж, доброго пути тебе, Миша! И всем другим участникам конкурса. Конечно, далеко не все они выберут артистическую карьеру. Но музыка останется с ними навсегда. И мир с ней будет богаче, теплее, он будет щедро интонирован и расцвечен яркими эмоциями.

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Метки: Ты супер   дети   конкурс   робертино лорети   север   таланты   шоу   ямайка   
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11  комментариев
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673
Ольга 2 часа назад
Молодец парень. Но до сладкого голоса Робертино Лоретти, увы, не дотягивает.
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11k
кира 7 минут назад
У Робертино после ломки голос стал рядовым. Не плохим, но не выдающимся. Сколько таких мальчиков взлетало вверх и падало после изменения голоса. Сейчас Миша молодец, поет хорошо, не Робертино, конечно, у Робертино голос звенел, был легкий, яркий, у Миши другой тембр. Неплохо, но не гениально, а как оно будет через пару-тройку лет, кто знает.
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165
Lobsterhan Час назад
Я немного о другом: парень молодец спору нет! Может и не Лоретти, но талантливый. А где остальные победители/выпускники всяких там: Минут славы, Синие птицы, Ищем таланты и т.д. ? Где ? Уж сколько их выпустилось, сколько им хлопали...куда скрылись? Опять на ТВ всё те же и даже порядок не меняется ваыступлений!
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144
Liberman Час назад
посмотрим на него в 13-16 лет.
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14k
vikklu Час назад
Молодец пацан. Правда, голос мутирует через 3-4 года, а какой станет, не знает никто.
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328
Сигизмунд Лазаревич Час назад
не плохо поёт.... шансов на нашей эстраде нет
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5k
Андрей Крылов Час назад
Привсём уважении к нашему дарованию
Ссылка www.youtube.com
У кого есть слух сравнивайте.. Несравнимо! Не перепел! И даже не очень радом.
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161
Киса Кацман 2 часа назад
не то
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1k
Наташа Гадова 2 часа назад
Неудачное сравнение. Автор вообще слышал Джамайку в исполнении Робертино Лоретти? Миша рядом не стоял.
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2k
Sergius SPb 2 часа назад
Робертино он один такой. Так же как и Ильин.
Если хотите отметить Ильина то и называйте его Ильином, а не Лорети.
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56
@photoaQyn 2 часа назад
классно! удачи Мише!
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