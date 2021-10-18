Архангельский Робертино Лорети: как юный певец из глубинки покорил жюри престижного телеконкурса

Состоялся второй полуфинал шоу «Ты супер». Победители объявлены, они прошли в финал. Среди них и этот обаятельный подросток.
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На предыдущем этапе конкурса Миша исполнял «Зурбаган», а сейчас ему пришлось справляться с еще более сложным вокальным материалом. Легендарная Jamaica впечатлила и зрителей, и жюри. Ирина Дубцова буквально на первых нотах нажала на зеленую кнопку. А вскоре и другие члены жюри последовали ее примеру. Настоящий артист! В этом у строгого жюри сомнений не было. Голос певца звучал чисто, звонко, как тут не вспомнить феноменальное шествие по миру «Ямайки» от Робертино Лорети. Когда шло обсуждение, Алексей Воробьев высказал уверенность, что песня хорошо отрепетирована и давно в репертуаре исполнителя. Но оказалось, что это не так. Мальчик выучил текст на языке оригинала только тут, на проекте. И исполнение было дебютным. Что ж, доброго пути тебе, Миша! И всем другим участникам конкурса. Конечно, далеко не все они выберут артистическую карьеру. Но музыка останется с ними навсегда. И мир с ней будет богаче, теплее, он будет щедро интонирован и расцвечен яркими эмоциями.
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Если хотите отметить Ильина то и называйте его Ильином, а не Лорети.