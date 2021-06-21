Как охотятся слуги народа: наглость, жестокость и жадность в одном флаконе

Да, охота это то, без чего мы бы с вами сейчас не жили. Когда-то наши предки бегали за мамонтами, чтобы прокормить себя и свои семьи. Сегодня охота - это в 90% случаев, не считая спецотстрела, забава. Забава в определенных кругах модная, крутая, престижная. Однако некоторые, выехав на охоту, теряют всякий человеческий облик...
По информации издательства Новая газета это Депутат Магаданской городской думы от «Единой России» Крамаренко Александр Викторович. Сам депутат отрицает свою причастность к убийству такого количества птицы (несколько сотен) и утверждает, что это фотошоп
Не раз выступал с предложением разрешить охоту на Краснокнижных животных
"Трофейная охота — это особый вид охоты, когда охотник ищет какое-нибудь особенно примечательное животное: больших размеров, причудливой окраски или с красивыми симметричными рогами. Убитые животные или их части (например, головы) часто потом хранятся у охотников дома как охотничий трофей".
Депутат Курганской областной думы, член партии «Единая Россия» Денис Хахалов опубликовал видео издевательства над животным - сначала он переехал волка снегоходом, а потом пихал в пасть окровавленному, но еще живому животному ружье и смеялся, восхищаясь удачным сафари. пресс-Служба "Единой России" информировала, что Хахалова исключили из партии из-за жестоких действий на охоте.
Когда депутату указали на недопустимость убийства медведя, он сказал, что медведь разорвал 3 машины и поплатился за это
Навальный вместе с депутатом заксобрания Кировской области Денисом Решетниковым позировали на фотографии с убитым лосем
В 2014 году, когда господин Навальный находился под домашним арестом, Всероссийское общество охраны природы неожиданно обнаружило старую фотографию и призвало правоохранительные органы проверить, был ли лось убит законно и в разрешенные правилами охоты сроки. «АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА АХАХАХАХАХАХА АХАХАХА»,— прокомментировал новость в своем Twitter господин Навальный
Общество экологов возмутил снимок охоты на белого медведя, занесенного в Красную книгу РФ, на что Ястржембский завил, что охотился на медведя в Канаде, где это не запрещено
Опубликован снимок на котором господин Утробин позировал с убитым медведем, охота на которого запрещена в Прикамье с декабря 2018 года. Также стало известно, что охотники во главе с мэром убили спящего в берлоге медведя и четырех рысей. Мор после этого ушел с должности, но расследования по делу так и не случилось
Приговорен к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком два года за превышение должностных полномочий - отстрел кабанов. Охотники во главе с Чижовым незаконно убили 1193 кабана, ущерб природе составил 18 млн руб.
Убили медведицу с медвежатами и надругались над телами, положив медвежат поверх медведицы и надев одному из них солнечные очки. Проверка показала, что охотились они в сезон, наказания не последовало
Был задержан в урочище «Сосновка» с убитым изюбрем (подвид благородного оленя), было заведено дело за незаконную охоту (без разрешения) , однако материалы дела вскоре исчезли. Показания шести егерей не были приняты во внимание
В авиакатастрофе погибли семь высокопоставленных охотников, в том числе полпред президента в Госдуме РФ Александр Косопкин. В кабине вертолета были обнаружены туши незаконно добытых горных баранов, занесенных в Красную книгу. Уголовное дело по обвинению в браконьерстве было закрыто в декабре 2011 года по истечению срока давности.
Вертолет губернатора поднимал тушу убитого медведя, не удержался, зацепил деревья, рухнул и загорелся. Вместе с губернатором погибли погибли: зампредседателя правительства Иркутской области Михаил Штонда, охранник Александр Шостак и пилот Виктор Кунов. И медведь...
Депутат Якутской гордумы Андрей Данилов перепутав своего товарища сотрудника ФСБ Владимира Афанасьева с косулей, застрелил последнего на охоте. Уголовное дело было закрыто по соглашению сторон - он выплатил вдове погибшего компенсацию 4 миллиона рублей
Заместитель председателя думы Яковлевского района Приморья Петр Никийцев был застрелен на охоте. Его друг принял его за оленя
Экс-депутат государственного собрания Якутии Александр Крылов застрелил медведя, решил к нему подойти поближе и в это время был атакован и разодран вторым медведем
Понятно, что в мире в целом и в России в частности, охотой занимаются миллионы. Однако не кажется ли вам, что люди во власти должны вести себя несколько скромнее и учитывать мнение всех слоев населения, а не выкладывать фото своих трофеев, публично хвастаясь тем, что могут себе позволить убийство, даже если оно законно. Как думаете?
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