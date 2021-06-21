Как охотятся слуги народа: наглость, жестокость и жадность в одном флаконе

Экс-депутат государственного собрания Якутии Александр Крылов застрелил медведя, решил к нему подойти поближе и в это время был атакован и разодран вторым медведем

Понятно, что в мире в целом и в России в частности, охотой занимаются миллионы. Однако не кажется ли вам, что люди во власти должны вести себя несколько скромнее и учитывать мнение всех слоев населения, а не выкладывать фото своих трофеев, публично хвастаясь тем, что могут себе позволить убийство, даже если оно законно. Как думаете?