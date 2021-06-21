FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Политика 2510 постов • 852 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Политика 
Как охотятся слуги народа: наглость, жестокость и жадность в одном флаконе

Как охотятся слуги народа: наглость, жестокость и жадность в одном флаконе (21 фото)

Автор:
21 июня 2021 12:44
Сообщество : Политика
Метки: Вседозволенность   депутаты   жестокость   животные   забава   красная книга   охота   политика   
674
21

Да, охота это то, без чего мы бы с вами сейчас не жили. Когда-то наши предки бегали за мамонтами, чтобы прокормить себя и свои семьи. Сегодня охота - это в 90% случаев, не считая спецотстрела, забава. Забава в определенных кругах модная, крутая, престижная. Однако некоторые, выехав на охоту, теряют всякий человеческий облик...

×

Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Политика"
Метки: Вседозволенность   депутаты   жестокость   животные   забава   красная книга   охота   политика   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
40k
Raush 10 минут назад
"ущерб природе составил 18 млн руб" (c) - А что природа уже деньгами берет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18
Лео Рева Минуту назад
Ездили бы в сирию или в апрелевку, раз адреналин нужен.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Вася 6 минут назад
это не охотники. это - ..впишите сами..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Барт Симпсон 15 минут назад
заставить все съесть за одни сутки, в одно рыло!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
stabskapitan 22 минуты назад
И что? Это незаконно? Давай теперь кадры рыбалки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Влюбленные сковали себя цепью на 123 дня: итог неутешительный (4 фото) Влюбленные сковали себя цепью на 123 дня: итог неутешительный (4 фото) Жириновский предложил ввести лимит на вес россиян Жириновский предложил ввести лимит на вес россиян Лев семь часов пробирался сквозь грязь, чтобы добраться до добычи Лев семь часов пробирался сквозь грязь, чтобы добраться до добычи Посетителей шокировал зоопарк Самутпракан в Таиланде Посетителей шокировал зоопарк Самутпракан в Таиланде Госдума рассмотрит поправки в закон о бездомных животных Госдума рассмотрит поправки в закон о бездомных животных Последний бой самого большого животного на планете против стаи голодных косаток Последний бой самого большого животного на планете против стаи голодных косаток
Millefeuille

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

625218



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Аппарат ИВЛ и искусственная кома: что известно сейчас о состоянии певицы МакSим
0
132
Аппарат ИВЛ и искусственная кома: что известно сейчас о состоянии певицы МакSим
В Татарстане неравнодушные люди помогли пенсионеру, у которого угнали автомобиль
0
65
В Татарстане неравнодушные люди помогли пенсионеру, у которого угнали автомобиль
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Фильм «Социальная дилемма»: Что может заставить медиакорпорации заговорить об этике?
0
2
Фильм «Социальная дилемма»: Что может заставить медиакорпорации заговорить об этике?
В Рязанском Доме Белого аиста нелётная пара вывела 5 птенцов
0
0
В Рязанском Доме Белого аиста нелётная пара вывела 5 птенцов
Влюбленные сковали себя цепью на 123 дня: итог неутешительный (4 фото)
Влюбленные сковали себя цепью на 123 дня: итог неутешительный (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Сосед, разрывающий пасть писающему мальчику
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#СССР#интересное#кино#Россия#сша#страна#мемы#коронавирус
#интересно#история#фотографии#животные#сатира#девушки#шоу бизнес#дтп#сарказм#прикол
#Юмор#картинки#подборка#в мире#факты#приколы#прикольные#коты#футбол#собака

На что жалуетесь?

Вернуться