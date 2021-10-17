17 почти забытых исторических фотографий

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Эта подборка старых пыльных фотографий была найдена глубоко в недрах исторической сокровищницы. К снимкам не прикасались целую вечность, но пора смахнуть с них пыль!
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2. Женщина разрезает торт на день рождения в Иране, 1973 год, за 5 лет до исламской революции
4. Оружие и ножи, связанные с убийством Линкольна и ранением майора Рэтбоуна, телохранителя президента, включая пулю из головы Линкольна. Сапоги принадлежали Буту и были на нем в день убийства. Оружие было отобрано у членов банды, связанной с Бутом
9. Виктория, королева Соединенного Королевства, в замке Балморал в Шотландии, со своим сыном Альбертом Эдуардом, принцем Уэльским (справа) и двоюродным внуком Николаем II (слева)
Слева сидит Александра, жена Николая II, держа на руках свою маленькую дочь великую княгиню Ольгу. 1896 г. Кстати, Александра Федоровна - родная внучка королевы Виктории.
10. Роза Паркс сидит в передней части автобуса после отмены расовой сегрегации в транспорте, примерно 1965 год
12. Школьная учительница наказывает ученика, Меномони, Висконсин, 1905 год
В некоторых штатах на юге США телесные наказания в школах до сих пор официально не запрещены.
15. Женщина, замаскированная под военного беженца, разоблачена как информатор гестапо. Дессау, Германия, 1945 год
Источник: — переведено специально для fishki.net
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