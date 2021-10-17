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17 почти забытых исторических фотографий

17 почти забытых исторических фотографий (18 фото)

Автор:
17 октября 2021 12:20
Сообщество : Исторические факты
Метки: архивные фото   исторические фото   исторические фотографии   история   старые снимки   старые фотографии   
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Эта подборка старых пыльных фотографий была найдена глубоко в недрах исторической сокровищницы. К снимкам не прикасались целую вечность, но пора смахнуть с них пыль!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: архивные фото   исторические фото   исторические фотографии   история   старые снимки   старые фотографии   
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Ego sum qui sum Час назад
еще немножко американской истории, которая итак изо всех дыр сочится
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