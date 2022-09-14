Угадайте историческое событие XX века по архивному снимку

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XX век был очень богат на события: исчезали вековые империи, закончилась эпоха колониализма, прогремели сразу две мировые войны, монархии массово "посыпались", а экономические кризисы стали частым явлением, сопоставимым по своей разрушительности с боевыми действиями.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Неудачи не прощаются. А уж что там будет: шкатулка, шарф или пуля - уже детали.
Можно всех людей убрать и все равно узнать Ялту :)
Аффтар-имбецил, когда я отправил этот пост?
1. 14.10.2022 в 20:27:02
2. 14.10.2022 в 20:27:11
3. 14.10.2022 в 20:27:24