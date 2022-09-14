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Угадайте историческое событие XX века по архивному снимку

Угадайте историческое событие XX века по архивному снимку

Автор:
14 сентября 2022 19:49
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Тесты   исторические тесты   исторические фотографии   история   тест   тесты по истории   
2661
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XX век был очень богат на события: исчезали вековые империи, закончилась эпоха колониализма, прогремели сразу две мировые войны, монархии массово "посыпались", а экономические кризисы стали частым явлением, сопоставимым по своей разрушительности с боевыми действиями.

Источник:

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Метки: Тесты   исторические тесты   исторические фотографии   история   тест   тесты по истории   
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24  комментария
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5k
CruelAsm 2 часа назад
В основном "угадай дату", а не "угадай событие". Незачёт.
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27k
Андрей Иванов 2 минуты назад
Какой снимок? Надо просто знать дату
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2k
VikaR 5 минут назад
10 из 10
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1k
Денис Ануфриев 13 минут назад
Из 10 вопросов ответили верно на 9. Вы превосходно помните исторических события... и не только вековой давности.
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10k
kaboza 18 минут назад
хватило школьных знаний, ошибится в подписании договора с лягушатниками не западло))
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7k
au3 55 минут назад
Причем снимок, если 80% наверно в реале "вспомните год события"
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7k
Алекс. К. Час назад
У наследника Алексея гемофилия , но он пилит дрова . Занятие , прямо скажем , травмоопасное . Это как ? Давно меня этот вопрос интересует .
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4k
Dmitry_61rus Час назад
Блин, Только Ялтинскую и Тегеранскую конференции перепутал.
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12k
котегRUS Час назад
Из 10 вопросов ответили верно на 7. У вас отличная память на важные даты.
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26k
Ваня Час назад
10... легкий...
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3k
Трям Час назад
Самый мудацкий тест! Даже забил на все прохождение.
Аффтар-имбецил, когда я отправил этот пост?
1. 14.10.2022 в 20:27:02
2. 14.10.2022 в 20:27:11
3. 14.10.2022 в 20:27:24
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46
Илья Мартынов Трям Час назад
14.09.2022
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1k
Нудник Шпилкес 2 часа назад
5
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