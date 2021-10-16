Красивые и сильные: девушки-спортсменки СССР

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В этой подборке, физкультурницы-любительницы и профессиональные спортсменки.
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«Пирамида» из девушек-гимнасток Павлова, Орджоникидзе, Свердловска, участниц Всесоюзного парада физкультурников. Неизвестный автор, 1947 год, г. Москва, Павловский исторический музей.
10.
Физкультурный парад в честь 800-летия Москвы. Семен Мишин-Моргенштерн, 1 - 10 сентября 1947 года, г. Москва, МАММ/МДФ.
11.
Мотогонщица Мария Попова (ДСО «Медик», г. Ростов-на-Дону), победительница в шоссейных гонках на мотоцикле класса до 125 куб. см. Валентин Хухлаев, 22 июня 1952 года, Московская обл., из архива Валентина Хухлаева.
12.
Девушки-спортсменки во время проведения VI Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. Иван Шагин, 28 июля 1957 - 11 августа 1957 года, г. Москва, МАММ/МДФ.
14.
Воздушная гимнастка на стреле подъемного крана. Семен Мишин-Моргенштерн, 1958 - 1962 год, МАММ/МДФ.
15.
Соревнования гимнастов спортивных обществ профсоюзов и спортивных клубов страны. Выступление Л. Шубиной (спортклуб «Челябинск»). Е. Драйшнер, 11 - 14 октября 1966 года, Молдавская ССР, г. Кишинев, Государственный исторический музей Южного Урала.
16.
Мастер водно-моторного спорта Курушина. Валентин Хухлаев, 1967 год, из архива Валентина Хухлаева.
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Метки: СССР люди страна фотографии
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