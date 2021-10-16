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Суд арестовал трёх приезжих, устроивших конфликт в столичном метро

Суд арестовал трёх приезжих, устроивших конфликт в столичном метро (2 фото + 1 видео)

Автор:
16 октября 2021 19:45
Сообщество : Криминал
Метки: арест   видео   конфликт   метро   приезжие   сизо   
1108
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Приключения для них только начинаются. После СИЗО и возможного срока в колонии, как минимум один из троицы отправится домой - в далекую и солнечную Сирию.

Черемушкинский суд Москвы на 2 месяца арестовал всех трёх фигурантов уголовного дела о хулиганстве в столичном метрополитене. Инцидент произошел 12 октября, когда приезжие на замечание пассажирки о некорректном поведении, назвали её "сучкой", а после устроили конфликт с заступившимися за нее мужчинами. Пассажирам удалось выгнать дебоширов из вагона метро на станции "Текстильщики", где их уже поджидал наряд полиции.

Примечательно, что первоначально УВД по столичному метрополитену оштрафовало провоцировавших драку мужчин на тысячу рублей за мелкое хулиганство. Такой же штраф получил заступившийся за пассажирку русский мужчина. Также фигуранткой дела стала женщина, которую обозвали "сучкой" - ей вменяют статью о нецензурной брани в общественном месте


Интересно, что изначально женщину пригласили в отдел для дачи свидетельских показаний, а затем продержали там три часа.


"Меня три полицейских-женщины хватали за руки, тащили в кабинет. Типа, что я в вагоне выругалась матом, я матом не ругалась. Я считаю, это неправомерно вообще. Я даже ходила в туалет при открытых дверях при сотрудницах. Я, извините, писала, а эти девушки смотрели на меня. Я что воровка, наркоманка, за что? Я реально в шоке. Я хотела помочь, а теперь я обвиняемая", - пожаловалась "свидетельница", суд над которой состоится в понедельник.


Очевидно, если бы Следственный комитет не усмотрел в действиях гостей столицы признаки преступления, подпадающие под ч. 2 ст. 213 УК ("Хулиганство, совершенное группой лиц"), то приезжие отделались бы лёгким испугом. А теперь им "светит" до 7 лет лишения свободы и последующая депортация.


Также непонятны действия МВД в отношении защищавшихся пассажиров. Возможно, СК обратит внимание и на эту несправедливость и "обнулит" наказание.



И еще немного о "справедливости" и отношении МВД к самообороне: создатели пермского молодёжного движения "Штурм", пожаловались на давление со стороны МВД и ФСБ.


«У всего состава провели обыски с участием ОМОНа и ФСБ, много человек задержано и сейчас находятся в СИЗО», - сообщил один из основателей движения.


По словам националистов, на них хотят повесить причастность к расстрелу в Пермском государственном Университете, который был совершен в конце сентября 18-летним студентом Тимуром Бекмансуровым. Поводом для подозрений со стороны правоохранительных органов стали постеры с приглашением на бесплатные тренировки всех желающих, которые были проиллюстрированы людьми с огнестрельным оружием.

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Метки: арест   видео   конфликт   метро   приезжие   сизо   
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19  комментариев
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2k
A Час назад
А как тут не ругаться матом, если это не люди, и тем более не мужики, а пид@ры черн@жопые
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131
ton 21 секунду назад
Достали эти чурбаны уже
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12k
info-kozirev 6 минут назад
МВДшники ссут,что и их притянут к ответу за то что с черными снюхались (а ведь без попустительства МВД,чернозадые тут были б тише воды и ниже травы)
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757
Конрад Карлович 7 минут назад
Все таки обезьяны и цивилизация не совместимы.
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5k
Шлагбаумэн 7 минут назад
Горных козлов - на родину. Там у них естественная сфера обитания!
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4k
Shtoppi 13 минут назад
строитель, кровельщик и массажист из сирии. рука-лицо! у ск нет желания проверит этих граждан на причастность к игил например или прочим подобным банд группам? может за ними след кровавый за горизонт тянется. особенно к сирийцу присмотреться стоит.
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1k
Андрей Евтушенков 40 минут назад
Оббезьян в клетку
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13k
Михалыч 42 минуты назад
Ментов надо судить и сажать за невыполнение своих обязанностей и что они вместо защиты граждан России, пытаются навесить на них штрафы, а диких, агрессивных обезьян - отпустить.
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3k
Собака-улыбака! 50 минут назад
Ну дебилов с нетрадиционной ориентацией везде хватает. Обычно они недоговорились кто кому будет совать и определяются насчет актива между собой. Видел таких же кадров в Питерском метро, орали АУЕ (анальных утех единство). Я обычно стебусь..., #дцать такой то отдел полиции Санкт-Петербурга... , ребята поакуратней, можете счас в обезъянник загреметь. Тут же все геройство пропадает. :))) А я наглый, могу в глаза смотреть неморгая, было пару раз такие герои от меня драпали врассыпную наутек, так смешно было потом. :))) Обезьян в любой нации хватает.
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60k
Опиум для народа 56 минут назад
Из Сирии? Аааа, так это наши друзья беженцы?
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1k
azuver Час назад
Я понимаю,что такое не возможно...Но очень бы хотелось.Собрать всех чуркабесов по всей России в одну кучу и депортировать в горы,аул,кишлак,без права возвращения обратно по жизненно.Их место в клетки.
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7k
Мистер Фикс Час назад
Я уже отмечал, почему народ предпочитает не связываться. Сам еще и виноватым окажешься, особенно если свидетелей нет, кроме полиции
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878
Алексей Попов Час назад
А "доблестные" "сотрудники" мвд за непосильный труд пойдут на пенсию в 45 лет, перетрудилсь, .уки....
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36k
Alex Час назад
Какие отвратительные рыла
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3k
Дмитрий Час назад
Получат условно и разлетятся по своим гнёздам... И то! По тому, что в "волну" попали". Ещё бы месяц назад, н чего не было.
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