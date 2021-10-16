Суд арестовал трёх приезжих, устроивших конфликт в столичном метро

Приключения для них только начинаются. После СИЗО и возможного срока в колонии, как минимум один из троицы отправится домой - в далекую и солнечную Сирию.
Черемушкинский суд Москвы на 2 месяца арестовал всех трёх фигурантов уголовного дела о хулиганстве в столичном метрополитене. Инцидент произошел 12 октября, когда приезжие на замечание пассажирки о некорректном поведении, назвали её "сучкой", а после устроили конфликт с заступившимися за нее мужчинами. Пассажирам удалось выгнать дебоширов из вагона метро на станции "Текстильщики", где их уже поджидал наряд полиции.
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Примечательно, что первоначально УВД по столичному метрополитену оштрафовало провоцировавших драку мужчин на тысячу рублей за мелкое хулиганство. Такой же штраф получил заступившийся за пассажирку русский мужчина. Также фигуранткой дела стала женщина, которую обозвали "сучкой" - ей вменяют статью о нецензурной брани в общественном месте
Интересно, что изначально женщину пригласили в отдел для дачи свидетельских показаний, а затем продержали там три часа.
"Меня три полицейских-женщины хватали за руки, тащили в кабинет. Типа, что я в вагоне выругалась матом, я матом не ругалась. Я считаю, это неправомерно вообще. Я даже ходила в туалет при открытых дверях при сотрудницах. Я, извините, писала, а эти девушки смотрели на меня. Я что воровка, наркоманка, за что? Я реально в шоке. Я хотела помочь, а теперь я обвиняемая", - пожаловалась "свидетельница", суд над которой состоится в понедельник.
Стали известны имена арестованных. Это 36-летний массажист из Сирии Алаа Шахин (слева), 27-летний строитель Али Исаев (справа) и 30-летний кровельщик Арсен Салихов
Очевидно, если бы Следственный комитет не усмотрел в действиях гостей столицы признаки преступления, подпадающие под ч. 2 ст. 213 УК ("Хулиганство, совершенное группой лиц"), то приезжие отделались бы лёгким испугом. А теперь им "светит" до 7 лет лишения свободы и последующая депортация.
Также непонятны действия МВД в отношении защищавшихся пассажиров. Возможно, СК обратит внимание и на эту несправедливость и "обнулит" наказание.
И еще немного о "справедливости" и отношении МВД к самообороне: создатели пермского молодёжного движения "Штурм", пожаловались на давление со стороны МВД и ФСБ.
«У всего состава провели обыски с участием ОМОНа и ФСБ, много человек задержано и сейчас находятся в СИЗО», - сообщил один из основателей движения.
По словам националистов, на них хотят повесить причастность к расстрелу в Пермском государственном Университете, который был совершен в конце сентября 18-летним студентом Тимуром Бекмансуровым. Поводом для подозрений со стороны правоохранительных органов стали постеры с приглашением на бесплатные тренировки всех желающих, которые были проиллюстрированы людьми с огнестрельным оружием.
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