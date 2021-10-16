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ДТП на Открытом шоссе. Автомобиль въехал в трамвай

ДТП на Открытом шоссе. Автомобиль въехал в трамвай (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 октября 2021 19:08
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Автомобиль   Москва   видео ДТП авария   жесткое столкновение   открыто шоссе   трамвай   
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Сегодня около 14:00 в Москве на Открытом шоссе, 15 произошло столкновение автомобиля и трамвая.
В результате произошедшего вторая тележка вагона сошла с рельсов. Водитель автомобиля не рассчитал безопасность маневра и врезался в трамвай, следовавший по маршруту № 36. 
По данным ГИБДД, пострадавших нет. По маршрутам трамваем запустили автобусы от Метрогородка до станции метро "Преображенская площадь". Подробности происшествия сейчас устанавливаются.
Недавно аналогичное ДТП случилось в Самаре. Как вы считаете, каким должно быть наказание для таких лихачей?

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Метки: Автомобиль   Москва   видео ДТП авария   жесткое столкновение   открыто шоссе   трамвай   
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Nika
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