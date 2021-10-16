ДТП на Открытом шоссе. Автомобиль въехал в трамвай

В результате произошедшего вторая тележка вагона сошла с рельсов. Водитель автомобиля не рассчитал безопасность маневра и врезался в трамвай, следовавший по маршруту № 36.

По данным ГИБДД, пострадавших нет. По маршрутам трамваем запустили автобусы от Метрогородка до станции метро "Преображенская площадь". Подробности происшествия сейчас устанавливаются.