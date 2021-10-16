ДТП на Открытом шоссе. Автомобиль въехал в трамвай

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Сегодня около 14:00 в Москве на Открытом шоссе, 15 произошло столкновение автомобиля и трамвая.
В результате произошедшего вторая тележка вагона сошла с рельсов. Водитель автомобиля не рассчитал безопасность маневра и врезался в трамвай, следовавший по маршруту № 36.
По данным ГИБДД, пострадавших нет. По маршрутам трамваем запустили автобусы от Метрогородка до станции метро "Преображенская площадь". Подробности происшествия сейчас устанавливаются.
По данным ГИБДД, пострадавших нет. По маршрутам трамваем запустили автобусы от Метрогородка до станции метро "Преображенская площадь". Подробности происшествия сейчас устанавливаются.
Недавно аналогичное ДТП случилось в Самаре. Как вы считаете, каким должно быть наказание для таких лихачей?
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