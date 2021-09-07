Лидер Rammstein Тилль Линдеманн спел «Любимый город» на Красной площади

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Тилль Линдеманн стал специальным гостем военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». В конце фестиваля вокалист группы Rammstein, одетый в белый пиджак, выступил с песней «Любимый город» , впервые прозвучавшей в советском фильме «Истребители».
Тилль Линдеманн спел под аккомпанемент сразу трех оркестров: оркестра 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, Показательного оркестра МЧС России и Оркестра Отдельной дивизии оперативного назначения войск национальной гвардии.
Впервые песню «Любимый город» в исполнении немецкого музыканта пользователи сети услышали весной 2021 года. Песня стала саундтреком к фильму "Девятаев", рассказывающем о подвиге советского лётчика, который сбежал из плена на немецком самолете.
Впервые песню «Любимый город» в исполнении немецкого музыканта пользователи сети услышали весной 2021 года. Песня стала саундтреком к фильму "Девятаев", рассказывающем о подвиге советского лётчика, который сбежал из плена на немецком самолете.
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