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Лидер Rammstein Тилль Линдеманн спел «Любимый город» на Красной площади

Лидер Rammstein Тилль Линдеманн спел «Любимый город» на Красной площади (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 сентября 2021 10:32
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: rammstein   Красная площадь   Москва   Тилль Линдеманн   видео   музыка   
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Тилль Линдеманн стал специальным гостем военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». В конце фестиваля вокалист группы Rammstein, одетый в белый пиджак, выступил с песней «Любимый город» , впервые прозвучавшей в советском фильме «Истребители».
Тилль Линдеманн спел под аккомпанемент сразу трех оркестров: оркестра 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, Показательного оркестра МЧС России и Оркестра Отдельной дивизии оперативного назначения войск национальной гвардии.

Впервые песню «Любимый город» в исполнении немецкого музыканта пользователи сети услышали весной 2021 года. Песня стала саундтреком к фильму "Девятаев", рассказывающем о подвиге советского лётчика, который сбежал из плена на немецком самолете.

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Метки: rammstein   Красная площадь   Москва   Тилль Линдеманн   видео   музыка   
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5  комментариев
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38k
dima423 2 часа назад
Прикольно) Интересно как немцы реагируют на это видео?) наверное перевод слов песни читают, хотелось бы посмотреть их комментарии
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3
суходрочев 22 минуты назад
поржал от души
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27k
lem02 40 минут назад
Пора "За заслуги перед Отечеством" вручать. С Отечеством только определиться.
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7k
Ivan 53 минуты назад
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