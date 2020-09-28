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14 странных находок на дне озер

14 странных находок на дне озер (13 фото + 2 видео)

Автор:
28 сентября 2020 11:52
Сообщество : Истории
Метки: история   находки   неожиданно   озера   под водой   странные вещи   тайны   удивительно   
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На дне большого озера может скрываться большая загадка! В озерах находили самые странные предметы - от искусственных скелетов до гигантских статуй, и всякий раз люди мучительно гадали - как подобное могло сюда попасть?

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: история   находки   неожиданно   озера   под водой   странные вещи   тайны   удивительно   
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792
DanzelBanzel 51 минуту назад
Ну да,в Марианскую впадину спускались,а тут 100 метров в Балтике-прям глубоко
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7k
Кыся 11 минут назад
Нифига себе инвалид-рыбак горазд бухать! Потерять свою ногу - это нечто! Интересно, как он домой добирался без ноги? Ничего его не насторожило?
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11k
Corvus Corax Полчаса назад
Загадка «Балтийской аномалии» разрешена. Ученые выяснили происхождение загадочного объекта, который был обнаружен группой дайверов на большой глубине еще в 2011 году.

Образование в виде диска длиной около 70 метров привлекло внимание исследователей благодаря необычной конфигурации. Больше всего оно напоминало космический корабль из фантастических фильмов. Высказывались предположения, что это НЛО или даже фрагмент постройки исчезнувшей Атлантиды.

Но на самом деле все оказалось гораздо прозаичнее. Исследование ученых из Стокгольмского университета показало – это геологическая формация, сохранившаяся со времен ледникового периода, сообщает издание Express.

Несколько тысяч лет назад территорию Балтийского моря покрывал мощный ледник. В ходе потепления он начал отступать, открывая дно будущего водоема, и его быстро заполнили талые воды.

«Балтийская аномалия» представляет собой большой черный камень, возможно, вулканического происхождения, с бороздами и «лестницами», прорубленными движущимися льдами. Иными словами, это естественный, а не рукотворный объект.

***
не так давно группа дайверов собрала несколько образцов выявленной «конструкции» и передала ученым, которые после проведения множества исследований выяснили, что таинственный объект, заинтриговавший мировую общественность – всего лишь небольшая часть ледниковых отложений
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10k
Yasen_Perec 51 минуту назад
Статую Иисуса починить было нельзя? Там делов то.
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