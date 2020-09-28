14 странных находок на дне озер

11 декабря 2012 года в одной из гаваней реки Фредерика, Джорджия, было обнаружен тело 52-летнего местного жителя Тома Саблетта. Накануне жена Саблетта заявила о его исчезновении. На голове мужчины было обнаружено огнестрельное ранение, а его руки были связаны впереди. Тем не менее, согласно результатам вскрытия, Саблетт умер не от раны, а от утопления. Вскоре у озера нашли его машину, где оказался чехол от ружья - но самого ружья не было ни в машине, ни в озере рядом с телом Тома. Полиция так и не смогла с точностью установить обстоятельства происшедшего. Самой популярной версией до сего дня остается оригинальное самоубийство, однако сами следователи признают, что она тоже не объясняет всей странности картины.