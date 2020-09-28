14 странных находок на дне озер

На дне большого озера может скрываться большая загадка! В озерах находили самые странные предметы - от искусственных скелетов до гигантских статуй, и всякий раз люди мучительно гадали - как подобное могло сюда попасть?
Статуя Иисуса
На дне озера Мичиган лежит почти 4-метровое мраморное распятие. Она была создана в 1956 году в Италии по заказу американской семьи, где трагически погиб 15-летний сын. Но по пути из Италии в США статую повредили, и заказчики отказались ее забирать. В итоге, она была продана дайв-клубу и положена на дно озера Мичиган как памятник погибшим дайверам.
Загадка озера Фосс
В сентябре 2013 года на дне озера Фосс в Оклахоме было обнаружено две старые машины, внутри каждой из которых оказалось по три трупа. После проведения экспертизы оказалось, что тела в одной из них принадлежат троим подросткам - 16-летнему Джимми Уильямсу, 18-летней Ли Джонсон и 18-летнему Томасу Риосу - которые пропали в 1970 году, отправившись на автомобильную прогулку. Во второй машине оказались 69-летний Джон Портер, 42-летний Клебурн Хэммок и 58-летняя Нора Дункан, которые пропали в 1969-м. Как оказалось, все шестеро умерлиот утопления. Как сказали эксперту, скорее всего, водитель не справился с управлением, машина упала в озеро и сидевшие в ней не смогли выбраться - и так два раза на протяжении двух лет.
Подводный Стоунхендж
В 2007 году профессор Марк Холли, занимавшийся подводной археологией в Северо-Западном колледже Мичигана, нашел на дне озера Мичиган конструкцию из камней, образовавшую ровный круг диаметром около 12 метров. Возраст конструкции был оценен примерно в 10 тысяч лет. На одном из камней было обнаружено выцарапанное изображение мастодонта - родственника слона, вымершего около 10 тысяч лет назад. Что это за сооружение, ученые пока не разобрались.
200 скелетов в Гималаях
В 1942 году британская лесная охрана обнаружила около 200 человеческих скелетов в озере Рупкунд в Индии, у подножия Гималаев. Долгое время британцы считали, что это останки японских солдат, погибших в начале Второй мировой. Лишь в наше время, проведя анализы, ученые установили, что скелеты относятся к 850 году до нашей эры. По их предположению, это члены одного из местных племен, погибшие во время бури.
Потерянная нога
В 2006 году двое приятелей, рыбачивших на озере возле Джермантауна, Мэриленд, обнаружили торчащую из бобровой плотины человеческую ногу - точнее, протез. Разместив объявление о поиске хозяина дорогой вещи, они вскоре получили звонок от местного жителя, 49-летнего Марка Уорнера, который потерял свой протез на рыбалке. Протез нашел хозяина, а рыбаки получили от счастливого владельца награду в $50.
Скелеты в Колорадо
В 2015 году случайный ныряльщик увидел на дне реки Колорадо пару сидящих в креслах скелетов. Испуганный мужчина тут же вызвал полицию. Полицейские водолазы извлекли находку из воды - и обнаружили, что скелеты были сделаны из пластика. По-видимому, подвозную инсталляцию создал какой-то шутник.
Балтийская аномалия
В 2011 году в Балтийском море, на дне Ботнического залива был обнаружен странный предмет. Его длина - около 70 метров, находится он на 100-метровой морской глубине. По свидетельствам нашедших его водолазов, предмет имеет овальную форму и снабжен такими деталями, как балки и лестницы, так что явно имеет искусственное происхождение. Дальше ученые пока не продвинулись в своих изысканиях: объект находится слишком глубоко, и подступиться к нему непросто. За прошедшие годы он стал известен как "балтийская аномалия".
Подводный самолет
В 2013 году на дне озера Норман в Северной Каролине был обнаружен целый самолет. Полиция пребывала в изумлении: ведь никаких сведений об авариях у нее не было. Впрочем, загадка быстро разрешилась: самолет принадлежал местной жительнице Барбаре Андерсон и находился под управлением ее пилота-инструктора. Когда однажды, приземлившись недалеко от озера, он забыл заблокировать колеса, самолет просто скатился в озеро и утонул.
Ядерный "подарок" нацистов
На одном из норвежских озер в 1944 году авиация союзников затопила Норвежский паром Hydro, перевозивший, в том числе, сырье для завода нацистов, где немцы вели работу по разработке ядерного оружия. Лишь в 2005 году выяснилось, что груз все еще лежащего на дне парома не так безобиден, как кажется: среди предметов на борту находятся емкости с тяжелой водой.
Конус из Галилеи
В 2013 году, во время геофизических исследований северной части Галилейского моря на его дне был обнаружен странный конический монумент. Конус с 70-метровым основанием и высотой около 11 метров стоит на дне озера, его приблизительный вес составляет 60 000 тонн. По результатам исследования, монумент относится к Бронзовому веку и был построен около 6000 лет назад. Как полагают ученые, это некое подобие древних европейских курганов. А вот как он попал на дно моря, пока выясняется.
Таинственный утопленник
11 декабря 2012 года в одной из гаваней реки Фредерика, Джорджия, было обнаружен тело 52-летнего местного жителя Тома Саблетта. Накануне жена Саблетта заявила о его исчезновении. На голове мужчины было обнаружено огнестрельное ранение, а его руки были связаны впереди. Тем не менее, согласно результатам вскрытия, Саблетт умер не от раны, а от утопления. Вскоре у озера нашли его машину, где оказался чехол от ружья - но самого ружья не было ни в машине, ни в озере рядом с телом Тома. Полиция так и не смогла с точностью установить обстоятельства происшедшего. Самой популярной версией до сего дня остается оригинальное самоубийство, однако сами следователи признают, что она тоже не объясняет всей странности картины.
Якутский черт
Озеро Лабынкыр в Оймяконском районе Якутии известно своим таинственным обитателем, которого здесь называют "лабынкырским чертом". По свидетельству очевидцев, это очень крупное подводное животное с вытянутой зубастой пастью, напоминающей птичий клюв, и мордой, напоминающей крокодилью. Несмотря на многочисленные свидетельства нападения "лабынкырского черта" на людей и животных, его видели несколько раз и то мельком. В 2013 году, когда водолазы впервые опустились на дно Лабынкыра, они заявили, что видели в нем "черта", однако ни фото-, ни видеосвидетельств они предоставить не смогли.
Склад бомб
В июне 1988 года военныеводолазы обнаружили в озере Вашингтон 30-килограммовую бомбу времен Второй мировой. Как она попала туда, не знает никто. Единственная версия гласит, что бомба случайно упала с самолета, пролетавшего мимо или опустившегося на берегу озера. При всей ее наивности, других версий никто выдвинуть не может.
Город-призрак
В 2011 году, после долгой изнуряющей засухи в Техасе, воды озера Бьюкенен понизились настолько, что обнажили остатки Блаффтона - небольшого городка, затопленного в 1936 году при строительстве электростанции. Возможность рассмотреть остатки кладбища начала XIX века и строения той же эпохи стала приятным сюрпризом для местных краеведов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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