FISHKINET
Сообщество Аварии 4887 постов • 476 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Сообщество Аварии 
Остановить телегу на тёмной проезжей части, было для цыган очень плохой идеей

Остановить телегу на тёмной проезжей части, было для цыган очень плохой идеей (3 фото + 1 видео)

Автор:
16 октября 2021 12:54
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   видео   дтп   лошадь   освещение   столкновение   телега   цыгане   
2192
3
1

Представители народа, не отягощённого своим государством, порой свысока смотрят на законы страны проживания и вот что из этого, иногда выходит...

На Telegram-канале "Only Street Fighting", выложили видео ДТП с гужевым транспортом, на котором в воз с лошадью, остановленный на слабо освещённом участке шоссе, на большой скорости врезается автомобиль.

По всей видимости, водитель транспортного средства, сбившего людей и лошадь был ослеплён встречным автомобилем и не принял во время мер к торможению.

Самоуверенные седоки и кучер наивно полагали, что их объедут, но судьба сыграла злую шутку: объезд без встречного столкновения был невозможен.

Чем окончилось ДТП для лошади и двух блудных сынов цыганского народа не сообщается - следим за развитием событий.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   видео   дтп   лошадь   освещение   столкновение   телега   цыгане   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
11
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Viktor 2 часа назад
лошадку жалко .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
ЦСКА Час назад
Да херня! Лошадь сожрут, цыган новых нашлёпают...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
AGold 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
3k
Горожанин 2 часа назад
Ехидный текст, когда у людей трагедия, причем с детьми - показатель того, что автор - мразь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
296
Сигизмунд Лазаревич Горожанин Час назад
симпатизируешь цыганом? Ну ты и мразь...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
azuver 2 часа назад
Ай нанэ,нанэ.Коняку и людей жаль.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46
SHAGREEN 2 часа назад
Там для тех кто в машине еще х/з чем закончилось.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Бабуля впечатлилась блогерскими обзорами и решила сделать свою распаковочку (1 фото + 1 видео) Бабуля впечатлилась блогерскими обзорами и решила сделать свою распаковочку (1 фото + 1 видео) Раздолбать за 60 секунд: пенсионер за минуту устроил 6 аварий Раздолбать за 60 секунд: пенсионер за минуту устроил 6 аварий Девушка за рулем автомобиля слетела с косогора и разбила несколько авто Девушка за рулем автомобиля слетела с косогора и разбила несколько авто Жители ставропольского села требуют выдать им цыганского подростка, насмерть сбившего девочку Жители ставропольского села требуют выдать им цыганского подростка, насмерть сбившего девочку Зажигающая на катере девушка ударилась лбом об мост Зажигающая на катере девушка ударилась лбом об мост Рэпер на Infiniti сбил пешеходов и протаранил здание - одной из пострадавших ампутировали ступню Рэпер на Infiniti сбил пешеходов и протаранил здание - одной из пострадавших ампутировали ступню
Ади Шакти Мудра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2967



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Почему эта картина Айвазовского была запрещена в России
4
176
Почему эта картина Айвазовского была запрещена в России
Болельщица, ставшая причиной массовой аварии на Тур де Франс, предстала перед судом
1
80
Болельщица, ставшая причиной массовой аварии на Тур де Франс, предстала перед судом
Набирающие популярность в сообществах
Оказывается, есть женщины и в британских селениях
1
22
Оказывается, есть женщины и в британских селениях
Спасение от осенней апатии и депрессии
1
3
Спасение от осенней апатии и депрессии
Бабуля впечатлилась блогерскими обзорами и решила сделать свою распаковочку (1 фото + 1 видео)
Бабуля впечатлилась блогерскими обзорами и решила сделать свою распаковочку (1 фото +...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Искусственное дыхание
3
16

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#вкусно#СССР#фотографии#история#рассольник#обед#сша#в мире
#Юмор#как приготовить#факты#автомобили#автомир#картинки#Ynews#суп#сарказм#фильм
#интересно#Рецепт#Россия#люди#подборка#кино#кухня#новости#прикол#страна

На что жалуетесь?

Вернуться