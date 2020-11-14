Раздолбать за 60 секунд: пенсионер за минуту устроил 6 аварий

Из соседних зданий высыпали люди, чтобы помочь пострадавшим. К счастью, их не оказалось. Но выяснилось, что 70-летний мужчина устроил столько столкновений не потому что перепутал педали газа и тормоза - ему стало плохо за рулем, и он был не в состоянии убрать ногу с акселератора.