Раздолбать за 60 секунд: пенсионер за минуту устроил 6 аварий

Необычный рекорд зафиксирован в небольшом английском городке. Говорят, пожилому мужчине стало плохо, и он не смог убрать ногу с педали газа.
Престарелый мужчина из городка Хэндсуорт под Бирмингемом на "Hyundai i10" умудрился совершить 6 столкновений за одну минуту.
В ролике, записанном камерами наружного наблюдения, видно, как голубой "Хёндай" последовательно врезается сначала в мусорный бак, стену, в три автомобиля и снова въезжает в стену.
Из соседних зданий высыпали люди, чтобы помочь пострадавшим. К счастью, их не оказалось. Но выяснилось, что 70-летний мужчина устроил столько столкновений не потому что перепутал педали газа и тормоза - ему стало плохо за рулем, и он был не в состоянии убрать ногу с акселератора.
"Мой друг — очевидец — сказал, что когда мужик пытался остановиться, его нога была все еще на акселераторе. Друг помог ему снять ногу. Водителю явно было плохо. Ему повезло", - рассказал один из местных жителей.
Экипаж скорой помощи госпитализировал пенсионера в больницу. О недуге мужчине, который стал причиной маленького "кармагеддона" не сообщается.
Источник:
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Ногу снять не может,а скоростя переключать в зад-перед может!
Пистаполы!
я вот ну был уверен, что я очень хорошо вожу машину, пока не случилась ситуация
выезжая со двора посмотрел вроде нет никого, и тут боковым зрением вижу что со светофора кто-то летит ну секунды 3 искал педаль газа ))))
и то мне 40 лет, в 70 наверное бы не нашел и то же врезался )))