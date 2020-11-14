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Раздолбать за 60 секунд: пенсионер за минуту устроил 6 аварий

Раздолбать за 60 секунд: пенсионер за минуту устроил 6 аварий (3 фото)

Автор:
14 ноября 2020 13:56
Сообщество : Аварии
Метки: авария   великобритания   видео   недомогание   пенсионер   столкновение   
1304
3

Необычный рекорд зафиксирован в небольшом английском городке. Говорят, пожилому мужчине стало плохо, и он не смог убрать ногу с педали газа.

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Метки: авария   великобритания   видео   недомогание   пенсионер   столкновение   
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36k
Нанук Паналык Час назад
Долпаепы билять!
Ногу снять не может,а скоростя переключать в зад-перед может!
Пистаполы!
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14k
Александр Сучков 18 минут назад
Николас Кейдж (угнать за 60 секунд) негодует)))
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9k
zlopisec Полчаса назад
Прикол старый вспомнил... Бабка перебегает Рублевку, Глен по тормозам, но сбивает насмерть... В зад Глену, въезжает феррари, в неё ламборджини, в неё бентли и майбах до кучи... Из майбаха выходит мужик, смотрик на всё это и сквозь зубы цедит - "Даааа, красиво ушла бабка...."
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9k
zlopisec 40 минут назад
Крепкая машинка
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12k
banzai7 42 минуты назад
Когда становится плохо - переключайте вперёд-назад и активно крутите рулём.
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3k
DNK Час назад
Ерунда - небольшой сбой системы автоматической парковки...
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3k
Едондер пуп Час назад
Его же земляки из Топ Гир создали идеальное авто для пенсионеров))
Его же земляки из Топ Гир создали идеальное авто для пенсионеров))
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−4
Владимир Час назад
ну бывает, что поделаешь
я вот ну был уверен, что я очень хорошо вожу машину, пока не случилась ситуация
выезжая со двора посмотрел вроде нет никого, и тут боковым зрением вижу что со светофора кто-то летит ну секунды 3 искал педаль газа ))))
и то мне 40 лет, в 70 наверное бы не нашел и то же врезался )))
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