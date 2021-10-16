Культ «пробудившихся» набирает обороты. Добрались и до Rolling Stones

FISHKINET
В России стартовал конкурс дизайна для беспроводного пылесоса Redroad V17 В России стартовал конкурс дизайна для беспроводного пылесоса... Откуда у всех генералов Северной Кореи так много медалей, если они нигде не воевали с 1950-х годов? Откуда у всех генералов Северной Кореи так много медалей, если они... 30+ фотографий, доказывающих, что бразильцы - отличные ребята! 30+ фотографий, доказывающих, что бразильцы - отличные ребята! Как&nbsp;я&nbsp;встретила вашего папу: забавные истории о том, как&nbsp;познакомились родители Как я встретила вашего папу: забавные истории о том,... Ну что, погнали картинками Вас позитивить? Огромный блок веселья, улыбаемся господа, улыбаемся Ну что, погнали картинками Вас позитивить? Огромный блок веселья,... Болельщица, ставшая причиной массовой аварии на Тур де Франс, предстала перед судом Болельщица, ставшая причиной массовой аварии на Тур де Франс,... Весёлые и редкие фото знаменитых актеров Весёлые и редкие фото знаменитых актеров В Пыть-Яхе толпа кавказцев едва не линчевала полицейских из-за аварии с автомобилем диаспоры В Пыть-Яхе толпа кавказцев едва не линчевала полицейских из-за... Пятничные алко приколы Пятничные алко приколы Улов – не главное: пост о рыбалке Улов – не главное: пост о рыбалке Еще два хулиганских инцидента с «гостями столицы» Еще два хулиганских инцидента с «гостями столицы» 5 причин, почему директора магазинов избегают брать на работу "поколение ТикТока" 5 причин, почему директора магазинов избегают брать на работу... Так себе картинки к пятничному вечеру Так себе картинки к пятничному вечеру Земляной попугай: Отказался от полёта, а вокруг ядовитые хищники. Зато он научился бегать как псих Земляной попугай: Отказался от полёта, а вокруг ядовитые хищники.... Потрясающие миниатюры, которые показывают всю сложность позиционной войны в Первую мировую Потрясающие миниатюры, которые показывают всю сложность... Игроков позабавила странная отдача при стрельбе в новом Battlefield Игроков позабавила странная отдача при стрельбе в новом Battlefield Грустное ограбление иркутского секс-шопа Грустное ограбление иркутского секс-шопа В Турции машинист наказал наглого водителя В Турции машинист наказал наглого водителя Женский образ в гифках Женский образ в гифках
Культ «пробудившихся» набирает обороты. Добрались и до Rolling Stones

Культ «пробудившихся» набирает обороты. Добрались и до Rolling Stones (1 фото)

Автор:
16 октября 2021 09:19
Метки: запад   культура отмены   музыка   расизм   
672
1

Как известно, на Западе и особенно в США сейчас процветает культура отмены. Некоторые люди, называющие себя «пробудившимися», вдруг осознали, сколько вокруг всего расистского, сексистского и прочего –истского, и кинулись отменять все, до чего дотянутся.

Многие помнят, как полоумные травили в соцсетях писательницу Джоан Роулинг за ее мнение по поводу транс-персон, а позднее – из-за антисемитизма в фильмах по Гарри Поттеру. И ничего, что этот антисемитизм они сами и выдумали.

×

Сейчас под раздачу попали легендарные Rolling Stones. Их обвинили в том, что текст песни «Коричневый сахар» недопустимо оскорбителен из-за отсылок к теме рабства.

Gold coast slave ship bound for cotton fields
Sold in the market down in New Orleans
Scarred old slaver knows he's doing alright
Hear him whip the women just around midnight

Видимо, недостаток образования не позволил «пробудившимся» понять, что в этой песне рокеры всячески осуждают рабство, а не прославляют его. Более того, «пробудившиеся» даже не знают, что Rolling Stones вообще-то всегда поддерживали чернокожих музыкантов, побольше других.

Обидно, что старина Джаггер прогнулся под этим давлением и убрал композицию из сет-листа. Пятьдесят лет группа играла эту песню практически каждый день, а тут на тебе.

Самое парадоксально, что при этом никто почему-то не трогает тех же американских рэперов, хотя у них в тексте полно и сексуальной объективации, и откровенной мизогинии, и даже призывов расправляться с полицейскими. Не трогают почему? Да потому что эти рэперы все черные, их обижать нельзя. Зато можно обижать престарелых белолицых рокеров.

Приходится с сожалением признать, что именно так сейчас выглядят хваленые западные ценности. Отсутствие образования и банального здравого смысла в руках недалеких борцунов извращает даже такое благое начинание, как борьба с расизмом.

Авторский пост

Ссылки по теме:
Метки: запад   культура отмены   музыка   расизм   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
22k
Ваня 4 часа назад
ипанутые идиоты толерасты херовы - все больше слов нету...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
429
Андрей Шаповалов Автор поста Ваня 3 часа назад
всё так
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
65k
Пулемет самому нужен. 2 минуты назад
Не буду комментировать.. запомните луче рецепт супа..
Вода 700 Миллилитров
Картофель 2-3 Штук
Морковь 1 Штука
Луковица 1 Штука
Яйцо 1 Штука
Укроп, петрушка По вкусу Соль,
перец черный По вкусу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7
Стас Станиславский Час назад
Ох уж этот загнивающий запад!
Афтар пиши есчё!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
alex Час назад
джаггеру скачуха должна быть. давно читал (может и фейк), что по молодости он и в опу долбился. свой же дедуля
или у них тоже этодругин принимают? не толерантно как-то
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
кира Час назад
Это не борьба с расизмом, это новый расизм, на сей раз против белых.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Бабуля впечатлилась блогерскими обзорами и решила сделать свою распаковочку (1 фото + 1 видео) Бабуля впечатлилась блогерскими обзорами и решила сделать свою распаковочку (1 фото + 1 видео) C.C. Catch: что стало с «королевой диско 80-х» C.C. Catch: что стало с «королевой диско 80-х» Певица Ин-Грид. Забытая звезда корпоративов Певица Ин-Грид. Забытая звезда корпоративов Звездные войны престижа: что пишут за рубежом о полете наших киношников Звездные войны престижа: что пишут за рубежом о полете наших киношников Эти девчонки рубили металл! Их звали Crucified Barbara Эти девчонки рубили металл! Их звали Crucified Barbara Яндекс зарядил водителя драйвом, а в качестве бонуса - способностью ездить вслепую Яндекс зарядил водителя драйвом, а в качестве бонуса - способностью ездить вслепую
Андрей Шаповалов
Аккаунт новый, темы старые - международная политика, размышления на тему творящегося в 2021 трындеца. The end is nigh, как говорится.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

429



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
22 примера жгучей рекламы, которая покажет как надо думать мозгом
6
65
22 примера жгучей рекламы, которая покажет как надо думать мозгом
Да что же это такое: 18 исторических фото на которых что-то происходит
4
50
Да что же это такое: 18 исторических фото на которых что-то происходит
Набирающие популярность
Cамодельный электрический багги с мощным мотором. Первые испытания в сравнении с BRP Maverick X3 Turbo 160 лс
0
5
Cамодельный электрический багги с мощным мотором. Первые испытания в сравнении с BRP...
Компания AndaSeat представила новое игровое кресло Navi Edition
0
13
Компания AndaSeat представила новое игровое кресло Navi Edition
Бабуля впечатлилась блогерскими обзорами и решила сделать свою распаковочку (1 фото + 1 видео)
Бабуля впечатлилась блогерскими обзорами и решила сделать свою распаковочку (1 фото +...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Искусственное дыхание
3
16

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#вкусно#СССР#фотографии#история#рассольник#обед#сарказм#в мире
#Юмор#как приготовить#факты#автомобили#автомир#картинки#Ynews#суп#сша#фильм
#интересно#Рецепт#Россия#люди#подборка#кино#кухня#новости#прикол#страна

На что жалуетесь?

Вернуться