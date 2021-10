Культ «пробудившихся» набирает обороты. Добрались и до Rolling Stones

Многие помнят, как полоумные травили в соцсетях писательницу Джоан Роулинг за ее мнение по поводу транс-персон, а позднее – из-за антисемитизма в фильмах по Гарри Поттеру. И ничего, что этот антисемитизм они сами и выдумали.

Сейчас под раздачу попали легендарные Rolling Stones. Их обвинили в том, что текст песни «Коричневый сахар» недопустимо оскорбителен из-за отсылок к теме рабства.

Gold coast slave ship bound for cotton fields

Sold in the market down in New Orleans

Scarred old slaver knows he's doing alright

Hear him whip the women just around midnight

Видимо, недостаток образования не позволил «пробудившимся» понять, что в этой песне рокеры всячески осуждают рабство, а не прославляют его. Более того, «пробудившиеся» даже не знают, что Rolling Stones вообще-то всегда поддерживали чернокожих музыкантов, побольше других.

Обидно, что старина Джаггер прогнулся под этим давлением и убрал композицию из сет-листа. Пятьдесят лет группа играла эту песню практически каждый день, а тут на тебе.

Самое парадоксально, что при этом никто почему-то не трогает тех же американских рэперов, хотя у них в тексте полно и сексуальной объективации, и откровенной мизогинии, и даже призывов расправляться с полицейскими. Не трогают почему? Да потому что эти рэперы все черные, их обижать нельзя. Зато можно обижать престарелых белолицых рокеров.

Приходится с сожалением признать, что именно так сейчас выглядят хваленые западные ценности. Отсутствие образования и банального здравого смысла в руках недалеких борцунов извращает даже такое благое начинание, как борьба с расизмом.