Весёлые и редкие фото знаменитых актеров

436
22
Фотографии любимых актёров и актрис.
×
4.
Александр Абдулов, Олег Янковский и Александр Адабашьян с режиссером фильма «Храни меня, мой талисман» Романом Балаяном на руках.
Источник:
Ссылки по теме:
- 5 скандальных советских фильмов, в которых подняли запретные темы
- Фильмы, которые были сняты во время ВОВ
- 10 актеров СССР, о которых мечтала каждая девушка
- Зарубежные знаменитости, сыгравшие в фильмах советских и российских персонажей
- Что раздражает в фильмах об СССР, которые сняли в наше время
Метки: СССР актёры кино страна фотографии
64
Понравилось64
Новости партнёров
Юганск, порадовал... Из всей подборки, ранее только три фото видел...
(где-то "капсулу времени" нашёл? )