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Фильмы ужасов короче 7 минут

Фильмы ужасов короче 7 минут (1 фото + 7 видео)

Автор:
15 октября 2021 19:02
Сообщество : Кино
Метки: актеры   забавное   интересное   кино   короткометражный фильм   режиссеры   фильмы   
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Если не знаете, чтобы такого быстренько посмотреть вечером, то вот отличная подборка хорроров-короткометражек.

Бонус: "Стрелок"

Стрелок ⁄ The Gunfighter from Артем Савицкий on Vimeo.

Не страшно, но смешно. Дело происходит в ковбойском салуне, где звучит ну очень навязчивый сопровождающий голос.

Источник:

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Метки: актеры   забавное   интересное   кино   короткометражный фильм   режиссеры   фильмы   
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1k
vitstd 53 минуты назад
"Стрелок" не ужас - это мини из разряда ,"черная комедия, черный юмор" : шикарная короткомертажка" - рекомендую, кто не видал ( :))
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373
vijilante 12 минут назад
Афтар, сволочь,я после фильма "Стрелок" теперь не засну !!!
И этот голос - Он говорит что пора "дунуть" .Ещё раз !
Бррр...
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1k
Homer 45 минут назад
Ну, за Cargo 2013, плюс...
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2k
Лео Рудакопски 2 часа назад
Посмотрел. Норм, спасибо) Автор, будет еще, сливай!
Кровосос - крутяк!
Гасите свет - было уже, полнометражка на эту тему (или она была уже после?)
Накрой меня - N количества лет назад читал это на Крипи, интересно, откуда исходник...
Груз, конечно, известная вещь, посмотрел еще раз с удовольствием.
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17k
Александр Сучков 2 часа назад
Ну по сути- подражание сериалу "байки из склепа"))) Там тоже короткие темы были. Изначально вообще полнометражки были в 70х вроде, а потом до середины 90х был сериал...
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