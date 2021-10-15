Фильмы ужасов короче 7 минут

1749
1
7
Если не знаете, чтобы такого быстренько посмотреть вечером, то вот отличная подборка хорроров-короткометражек.
Приходите домой, садитесь перекусить, а потом нужно делать дела или ждет еще одна работа? На полноценный фильм нет времени или желания. Можно за ужином посмотреть пару пугающих фильмов, которые не займут у вас много времени, а эмоций добавят столько же, сколько обычный фильм.
"Искусство плоти"
Эта лента о зомби-таксидермисте. Больше рассказывать нельзя, но это однозначно интереснее большинства фильмов о зомби.
"Дух фарфоровой куклы"
Вот, что случается, если не купить дочке Барби.
"Кровосос"
Это такая готическая сказка в стиле Эдгара По.
"Гасите свет"
А вот эта короткометражка получила приз за лучшую режиссуру на британском фестивале Bloody Cuts Horror Challenge. После просмотра свет в квартире выключать не захочется...
"Накрой меня"
Фильм, который рассказывает что детки иногда могут напугать очень сильно
"Папа"
Короткометражка о том, как же классно быть отцом.
"Груз"
Фильм о зомби, который получил первое место на фестивале Tropfest 2013. Он очень и очень трогательный.
Бонус: "Стрелок"
Стрелок ⁄ The Gunfighter from Артем Савицкий on Vimeo.
Не страшно, но смешно. Дело происходит в ковбойском салуне, где звучит ну очень навязчивый сопровождающий голос.
Источник:
Ссылки по теме:
- Что раздражает в фильмах об СССР, которые сняли в наше время
- Какие приемы используют актеры, чтобы заплакать в кадре
- Какие российские сериалы почти догнали по длительности "Санта-Барбару"
- Интересные кадры со съемок наших любимых советских фильмов
- Факты о фильме "Пятый элемент", о которых вы, возможно, не знали
18
Понравилось18
Новости партнёров
И этот голос - Он говорит что пора "дунуть" .Ещё раз !
Бррр...
Кровосос - крутяк!
Гасите свет - было уже, полнометражка на эту тему (или она была уже после?)
Накрой меня - N количества лет назад читал это на Крипи, интересно, откуда исходник...
Груз, конечно, известная вещь, посмотрел еще раз с удовольствием.