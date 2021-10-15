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Так себе картинки к пятничному вечеру

Так себе картинки к пятничному вечеру (21 фото + 1 видео)

Автор:
15 октября 2021 18:44
Метки: Разное   картинки   смешное   
2513
21
1
Позитив в чёрно-белых тонах.

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Метки: Разное   картинки   смешное   
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8  комментариев
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19k
Юрий 3 часа назад
Ещё один мамкин зоолог.

Когда и кто лошадей отнес к парнокопытным?
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870
Autumn2015 Полчаса назад
Правда- что важнее?
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32k
KiploksAKS 45 минут назад

Счастливое детство с ножичком Опинель...
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8k
kirpal 50 минут назад
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267
Alex 53 минуты назад
И верно, так себе.
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17k
Serg2001 Час назад
Самый идиотизм этого мультика, что паром тонул, пока козленок не пересчитал пассажиров. Потом паром резко вынырнул. Типа козленок всех спас. Я уже не говорю про то, что десять быков или десять котов на борту это немного совсем большая разница...) Еще в детстве понимал, что даже для мультика это перебор.
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−38
Алексей Яковлев 3 часа назад
То что нужно в вечер пятницы )
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