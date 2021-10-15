Эксперты оценили шансы Японии отвоевать у РФ Курильские острова

Так, на днях новоиспеченный премьер-министр Японии Фумио Кисида сделал воинственное заявление, намекнув, что Страна восходящего солнца может попробовать решить территориальный спор с помощью силы.

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Как считают эксперты китайского издания Sohu, причина, по которой в Токио решили так дерзнуть Москве, заключается в развитии японских морских сил самообороны, которые по численности занимают первое место в мире.

Однако они тут же охладили пыл Кисиды, отметив, что в плане мощности Россия заметно превосходит Японию на море. В распоряжении ВМФ РФ есть авианосец «адмирал Кузнецов», который несет вооруженные гиперзвуковым оружием самолеты МиГ-29К. Помимо этого, российский флот имеет несколько крупных ракетных крейсера и другие мощные военные корабли. Поэтому, как считают эксперты, Токио может забыть о силовом захвате российских Курил.

Такой же точки зрения придерживается и военный аналитик Алексей Суконкин. Он согласился, что ВМС Японии активно развиваются. Однако за последнее время РФ серьезно усилила средства ПВО на дальневосточных островах за счет комплексов «Бал» и «Бастион», а также С-400, чем фактически не оставила шансов вражескому десанту.

«Группировка комплексов ПВО будет способна снести любую японскую десантную операцию, если Токио захочет решать вопрос именно так», — сказал Суконкин в беседе с «ПолитЭкспертом».