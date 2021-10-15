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Эксперты оценили шансы Японии отвоевать у РФ Курильские острова

Эксперты оценили шансы Японии отвоевать у РФ Курильские острова (1 фото)

Автор:
15 октября 2021 18:39
Метки: Япония   курильские острова   
1136
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Власти Японии уже который десяток лет просят Россию отдать ей четыре острова Курильской гряды. По всей видимости, они уже устали, что все попытки решить вопрос дипломатическим способом заканчиваются безрезультатно.

Так, на днях новоиспеченный премьер-министр Японии Фумио Кисида сделал воинственное заявление, намекнув, что Страна восходящего солнца может попробовать решить территориальный спор с помощью силы.

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Как считают эксперты китайского издания Sohu, причина, по которой в Токио решили так дерзнуть Москве, заключается в развитии японских морских сил самообороны, которые по численности занимают первое место в мире.


Однако они тут же охладили пыл Кисиды, отметив, что в плане мощности Россия заметно превосходит Японию на море. В распоряжении ВМФ РФ есть авианосец «адмирал Кузнецов», который несет вооруженные гиперзвуковым оружием самолеты МиГ-29К. Помимо этого, российский флот имеет несколько крупных ракетных крейсера и другие мощные военные корабли. Поэтому, как считают эксперты, Токио может забыть о силовом захвате российских Курил.


Такой же точки зрения придерживается и военный аналитик Алексей Суконкин. Он согласился, что ВМС Японии активно развиваются. Однако за последнее время РФ серьезно усилила средства ПВО на дальневосточных островах за счет комплексов «Бал» и «Бастион», а также С-400, чем фактически не оставила шансов вражескому десанту.


«Группировка комплексов ПВО будет способна снести любую японскую десантную операцию, если Токио захочет решать вопрос именно так», — сказал Суконкин в беседе с «ПолитЭкспертом».

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Метки: Япония   курильские острова   
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21  комментарий
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1k
Сергей 5 часов назад
какие ещё диванные эксперты?
ракетный залп и все будут искать в океане, где БЫЛА Япония
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15k
Lelik 3 минуты назад
Ну, значит будет совместное с китайцами владение японскими островами, а про японцев будут вспоминать, как про индейцев-инка, мол "были когда-то, куда делись- хер знает)))
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2k
-Buka- 2 часа назад
Хотелось бы разъяснений фраза: "они уже устали, что все попытки решить вопрос дипломатическим способом заканчиваются безрезультатно". О каких таких попытках дипломатического разрешения вопроса идёт речь???
У косоглазых напрочь отсутствует понятие о причинно-следственных связях. Сперва мирный договор, а уж потом, может быть, острова. И то не факт. А они хотят как-то через жопу, что бы отдали острова тому с кем де-юро в состоянии войны.
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12k
Алекс 2 часа назад
Отвоевать?
Если сахалинцы одновременно заорут то половина Японии оглохнет
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14k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
"Страна восходящего солнца может попробовать решить территориальный спор с помощью силы"
==================
Только если сделают себе харакири - там будет нужна и физическая сила, и сила духа.
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15k
жорик 2 часа назад
совсем хиросиму забыли суки
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1k
Hallo FreeSpace 3 часа назад
В их географическом положении самое оно диктовать свои правила
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3k
Директор свежего воздуха 3 часа назад
Самураи явно хотят подарить нам часть своей территории, правда очень своеобразно.
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27
Михайло Потапыч 4 часа назад
Нужно провести референдум среди местной фауны и шабаш.
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16k
Fat boy slim is * in a heaven 4 часа назад
Нуну, покемоны идут в атаку
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1k
Вадим 4 часа назад
Странные японцы, наши чинухи продаются как горячие пирожки, как там на Курилах неизвестно, но в московской области такие експерты есть что за бабки подпишут любой клок земли под многоэтажную застройку, хочешь в заповеднике, хочешь в поймах рек, хочешь в лесном фонде, для них не существует ничего что нельзя было бы продать за монету звонкую.. они и про геологоразведку водных ресурсов любую бумагу накалякают, напишут что в недрах море, там где и ручья в помине нет.. только несите деньги. Один Ленинский район чего только стоит, с судьями которые запросто лесной фонд разбазарили. И при этом за такое так и не наказали никого.
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4k
Unics 5 часов назад
Кузнецова то к чему тут приписали?
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5k
Sanar 5 часов назад
Опять завозникали, ну значит скоро новая Фукусима "внезапно" случится или ещё какая хрень, не учит жизнь косорылых.
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3k
Иван 5 часов назад
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
1k
Нудник Шпилкес 5 часов назад
многострадальный авианосец «адмирал Кузнецов» на плаву еще?
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