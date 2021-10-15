Эксперты оценили шансы Японии отвоевать у РФ Курильские острова

Власти Японии уже который десяток лет просят Россию отдать ей четыре острова Курильской гряды. По всей видимости, они уже устали, что все попытки решить вопрос дипломатическим способом заканчиваются безрезультатно.
Так, на днях новоиспеченный премьер-министр Японии Фумио Кисида сделал воинственное заявление, намекнув, что Страна восходящего солнца может попробовать решить территориальный спор с помощью силы.
Как считают эксперты китайского издания Sohu, причина, по которой в Токио решили так дерзнуть Москве, заключается в развитии японских морских сил самообороны, которые по численности занимают первое место в мире.
Однако они тут же охладили пыл Кисиды, отметив, что в плане мощности Россия заметно превосходит Японию на море. В распоряжении ВМФ РФ есть авианосец «адмирал Кузнецов», который несет вооруженные гиперзвуковым оружием самолеты МиГ-29К. Помимо этого, российский флот имеет несколько крупных ракетных крейсера и другие мощные военные корабли. Поэтому, как считают эксперты, Токио может забыть о силовом захвате российских Курил.
Такой же точки зрения придерживается и военный аналитик Алексей Суконкин. Он согласился, что ВМС Японии активно развиваются. Однако за последнее время РФ серьезно усилила средства ПВО на дальневосточных островах за счет комплексов «Бал» и «Бастион», а также С-400, чем фактически не оставила шансов вражескому десанту.
«Группировка комплексов ПВО будет способна снести любую японскую десантную операцию, если Токио захочет решать вопрос именно так», — сказал Суконкин в беседе с «ПолитЭкспертом».
Авторский пост
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ракетный залп и все будут искать в океане, где БЫЛА Япония
У косоглазых напрочь отсутствует понятие о причинно-следственных связях. Сперва мирный договор, а уж потом, может быть, острова. И то не факт. А они хотят как-то через жопу, что бы отдали острова тому с кем де-юро в состоянии войны.
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Только если сделают себе харакири - там будет нужна и физическая сила, и сила духа.
МБР "Сармат" способна доставить от 6,75 до 7,5 ядерных мегатонн. Это может унести жизни от 33,75 до 37,5 млн человек в густонаселенных районах США. Десять Сарматов“ уничтожат все американское население», заявил эксперт.
Ну то есть на этих о*х*у*е*в*ш*и*х косоглазых даже 4-х штук будет с избытком. Учитывая плотность населения.
«Сармат» заступит на боевое дежурство РВСН в 2022 году
"В Минобороны анонсировали стопроцентное оснащение РВСН новыми ракетными комплексами к 2024 году".
https://ura.news/news/1052369623https://ura.news/news/1052369623
https://iz.ru/1100491/2020-12-16/sarmat-zastupit-na-boevoe-dezhurstvo-rvsn-v-2022-goduhttps://iz.ru/1100491/2020-12-16/sarmat-zastupit-na-boevoe-dezhurstvo-rvsn-v-2022-godu