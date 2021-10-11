"Кровь героев" - регби с оружием в мире Безумного Макса

Этот бюджетный австралийский фантастический боевик публика приняла "на ура", и режиссер и исполнитель главной роли тут же стали известными. Ну, и как это часто бывает хорошая новая идея была тут же подхвачена студиями разных стран и на экраны как из "рога изобилия" посыпались киноистории о героях-"выживанцах" в мире после Большой войны...

Фильмы были как совсем несмотрибельные, так и весьма оригинальные. К примеру, лента "Шестиструнный самурай" вышла вполне забавной.

Ну, а сегодня мы вспомним другой фильм на эту тему, который называется "Кровь героев" (в другом переводе - "Приветствие джаггера").

Итак, фильм "Кровь героев" был снят в Австралии, совместно студиями Австралии и США в 1989 году. Режиссер и автор сценария - Дэвид Уэбб Пиплз.