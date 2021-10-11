FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 5478 постов • 1110 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
"Кровь героев" - регби с оружием в мире Безумного Макса

"Кровь героев" - регби с оружием в мире Безумного Макса (5 фото)

Автор:
11 октября 2021 08:52
Сообщество : Кино
Метки: Безумный Макс   Кровь героев   актеры   кино   факты   фильм   фото   
1200
5

Тогда еще никому неизвестный режиссер Джордж Миллер снял в 1979 году фильм "Безумный Макс", с еще одной малоизвестной фигурой - актером Мэлом Гибсоном.

Этот бюджетный австралийский фантастический боевик публика приняла "на ура", и режиссер и исполнитель главной роли тут же стали известными. Ну, и как это часто бывает хорошая новая идея была тут же подхвачена студиями разных стран и на экраны как из "рога изобилия" посыпались киноистории о героях-"выживанцах" в мире после Большой войны...


Фильмы были как совсем несмотрибельные, так и весьма оригинальные. К примеру, лента "Шестиструнный самурай" вышла вполне забавной.

Ну, а сегодня мы вспомним другой фильм на эту тему, который называется "Кровь героев" (в другом переводе - "Приветствие джаггера").


Итак, фильм "Кровь героев" был снят в Австралии, совместно студиями Австралии и США в 1989 году. Режиссер и автор сценария - Дэвид Уэбб Пиплз.

×

Собственно Дэвид был большим поклонником франшизы "Безумный Макс", и даже сделал несколько набросков сценария о приключения бывшего полицейского в Пустоши. Но авторские права никто не отменял, и наработки просто остались наработками - тем не менее желание снять что-то в подобном стиле сохранилось.


Идея, сценария пришла к Дэвиду во время ленивого вечернего просмотра телевизора. По "ящику" шли соревнования по регби и одному из игроков сильно досталось. Сценарист представил, а что если бы в руках этого парня была бы стальная цепь? Или обрезок арматуры? Шестеренки в голове закрутились и на бумаге появился схематический рисунок спортсмена недалекого будущего в "доспехах" из автомобильных покрышек.


Основные правила игры тоже были придуманы довольно-таки быстро. Так же как и две лиги. Обычная - соревнования проходят около поселений с бедным населением, и высшая за которой наблюдают богачи в подземных бункерах.

Студии понравилась идея сценария, но было выдвинуто требование - все даже малейшие намеки (а они были) на то, что действие происходит в мире Безумного Макса убрать. Могло прилететь от правообладателей за плагиат. Сценарист скрепя сердцем согласился, но утешением было то, что он получил должность режиссера проекта.


Бюджет фильму выделили 10 000 000 австралийских долларов. К созданию фильму привлеки и американскую студию, так как снимали прежде всего с прицелом не на родной, а на американский кинорынок. Насколько задумка была правильной? Это мы узнаем немного позже...

На главную роль был выбран (информации о других кандидатах я не нашел) голландский актер Рутгер Хауэр, который отлично себя показал в таких своих прошлых фильмах как "Леди-ястреб", "Бегущий по лезвию", "Побег из Собибора". Ну, а главную женскую роль исполнила голливудская актриса китайского происхождения Джоан Чэнь, которая забегая вперед, после "Крови героев" получит роль в знаменитом сериале "Твин Пикс"...


По первоначальному версии правил команда должна была состоять из десятка игроков, но ради экономии бюджета и большего внимания каждому "спортсмену" было принято решение сократить участников каждой стороны до пяти человек.

Ради безопасности актеров цепи и прочие атрибуты изготовили из пластики, покрашенного "под ржавчину", но синяки, царапины и ссадины на съемках "спортсмены" все равно получали...


"Мячи" - собачьи черепа, были изготовлены так же из пластика, так что надпись в титрах фильма, что мол ни одно животное не пострадало, это правда ;).


К сожалению, фильм показал себя в американском прокате очень плохо, и собрал менее 900 000 долларов, так что никакого продолжения история джаггеров зритель не получил...


Но вот сама игра в джаггеров жива до сих пор. Причем не компьютерная, а самая настоящая полевая. Конечно железо заменено на пластик и резину, защита более надежна, но на разных тематических "конах" можно увидеть "джаггеров" которые соревнуются друг с другом по знакомым правилам. А этот значит, что фильм хотя и провалился в прокате более тридцати лет назад, но до сих пор не забыт...


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Безумный Макс   Кровь героев   актеры   кино   факты   фильм   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Александр Зотов Час назад
случайно попался этот непритязательный фильмец, но, собственно, чем и зацепил, что в этот постапокалиптичный мир веришь больше, чем в более современные, "накачанные" компьютерной графикой фильмы.
з.ы. Хауэр в "Собиборе" сыграл намного лучше, чем Хабенский в нашей версии. Да и старый фильм в целом лучше нашего.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
Надо будет глянуть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Было и стало. Как изменилась красавица-балерина Анастасия Волочкова (25 фото) Было и стало. Как изменилась красавица-балерина Анастасия Волочкова (25 фото) 15 интересных фактов о первом классическом зомби-фильме "Ночь живых мертвецов" 15 интересных фактов о первом классическом зомби-фильме "Ночь живых мертвецов" 25 фактов о фильме "Доживем до понедельника": цензура в кино и судьбы актёров 25 фактов о фильме "Доживем до понедельника": цензура в кино и судьбы актёров "Слепая ярость" - 15 интересных фактов о кинобоевике с видеокассеты "Слепая ярость" - 15 интересных фактов о кинобоевике с видеокассеты Как снимали спортивную драму «На острие» Как снимали спортивную драму «На острие» "Охотники за привидениями": интересные факты о фильме и фото со съёмок "Охотники за привидениями": интересные факты о фильме и фото со съёмок
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1235390



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Комменты - огонь: 15 примеров, в которых остроумие пользователей достойно аплодисментов
5
97
Комменты - огонь: 15 примеров, в которых остроумие пользователей достойно аплодисментов
Удивительные факты о Юпитере
2
62
Удивительные факты о Юпитере
Набирающие популярность в сообществах
10 увлекательных рыцарских романов, которые понравятся даже взрослым
2
25
10 увлекательных рыцарских романов, которые понравятся даже взрослым
Девчонки и стиль
20
24
Девчонки и стиль
Было и стало. Как изменилась красавица-балерина Анастасия Волочкова (25 фото)
Было и стало. Как изменилась красавица-балерина Анастасия Волочкова (25 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Просто напоминаю Вам о лучшем совете в жизни
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#история#кулинария#кулинарные рецепты#полиция#винегрет#прикольные#познавательно#новости
#Юмор#еда#вкусно#люди#Салат#комментарии#Разное#прикол#здоровые#приколы
#факты#картинки#животные#рецепты#фотографии#СССР#Россия#сарказм#кино#смешные

На что жалуетесь?

Вернуться