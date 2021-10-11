"Кровь героев" - регби с оружием в мире Безумного Макса

Тогда еще никому неизвестный режиссер Джордж Миллер снял в 1979 году фильм "Безумный Макс", с еще одной малоизвестной фигурой - актером Мэлом Гибсоном.
Этот бюджетный австралийский фантастический боевик публика приняла "на ура", и режиссер и исполнитель главной роли тут же стали известными. Ну, и как это часто бывает хорошая новая идея была тут же подхвачена студиями разных стран и на экраны как из "рога изобилия" посыпались киноистории о героях-"выживанцах" в мире после Большой войны...
Фильмы были как совсем несмотрибельные, так и весьма оригинальные. К примеру, лента "Шестиструнный самурай" вышла вполне забавной.
Ну, а сегодня мы вспомним другой фильм на эту тему, который называется "Кровь героев" (в другом переводе - "Приветствие джаггера").
Итак, фильм "Кровь героев" был снят в Австралии, совместно студиями Австралии и США в 1989 году. Режиссер и автор сценария - Дэвид Уэбб Пиплз.
Собственно Дэвид был большим поклонником франшизы "Безумный Макс", и даже сделал несколько набросков сценария о приключения бывшего полицейского в Пустоши. Но авторские права никто не отменял, и наработки просто остались наработками - тем не менее желание снять что-то в подобном стиле сохранилось.
Идея, сценария пришла к Дэвиду во время ленивого вечернего просмотра телевизора. По "ящику" шли соревнования по регби и одному из игроков сильно досталось. Сценарист представил, а что если бы в руках этого парня была бы стальная цепь? Или обрезок арматуры? Шестеренки в голове закрутились и на бумаге появился схематический рисунок спортсмена недалекого будущего в "доспехах" из автомобильных покрышек.
Основные правила игры тоже были придуманы довольно-таки быстро. Так же как и две лиги. Обычная - соревнования проходят около поселений с бедным населением, и высшая за которой наблюдают богачи в подземных бункерах.
Студии понравилась идея сценария, но было выдвинуто требование - все даже малейшие намеки (а они были) на то, что действие происходит в мире Безумного Макса убрать. Могло прилететь от правообладателей за плагиат. Сценарист скрепя сердцем согласился, но утешением было то, что он получил должность режиссера проекта.
Бюджет фильму выделили 10 000 000 австралийских долларов. К созданию фильму привлеки и американскую студию, так как снимали прежде всего с прицелом не на родной, а на американский кинорынок. Насколько задумка была правильной? Это мы узнаем немного позже...
На главную роль был выбран (информации о других кандидатах я не нашел) голландский актер Рутгер Хауэр, который отлично себя показал в таких своих прошлых фильмах как "Леди-ястреб", "Бегущий по лезвию", "Побег из Собибора". Ну, а главную женскую роль исполнила голливудская актриса китайского происхождения Джоан Чэнь, которая забегая вперед, после "Крови героев" получит роль в знаменитом сериале "Твин Пикс"...
По первоначальному версии правил команда должна была состоять из десятка игроков, но ради экономии бюджета и большего внимания каждому "спортсмену" было принято решение сократить участников каждой стороны до пяти человек.
Ради безопасности актеров цепи и прочие атрибуты изготовили из пластики, покрашенного "под ржавчину", но синяки, царапины и ссадины на съемках "спортсмены" все равно получали...
"Мячи" - собачьи черепа, были изготовлены так же из пластика, так что надпись в титрах фильма, что мол ни одно животное не пострадало, это правда ;).
К сожалению, фильм показал себя в американском прокате очень плохо, и собрал менее 900 000 долларов, так что никакого продолжения история джаггеров зритель не получил...
Но вот сама игра в джаггеров жива до сих пор. Причем не компьютерная, а самая настоящая полевая. Конечно железо заменено на пластик и резину, защита более надежна, но на разных тематических "конах" можно увидеть "джаггеров" которые соревнуются друг с другом по знакомым правилам. А этот значит, что фильм хотя и провалился в прокате более тридцати лет назад, но до сих пор не забыт...
Источник:
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з.ы. Хауэр в "Собиборе" сыграл намного лучше, чем Хабенский в нашей версии. Да и старый фильм в целом лучше нашего.