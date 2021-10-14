Жизнь на Дальнем Востоке в конце XIX века глазами женщины-фотографа

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Первая женщина-фотограф на Дальнем Востоке Агния Павловна Динесс снимала золотые прииски и аборигенов, когда ей было за 50. Ее фотографии вошли в историю, но сама она так и осталась загадкой.
1.
Айны.
Долгое время никто не знал, кто такая Агния Динесс. Путали не только имя (ее называли то Агнессой, то Аглаей) - многие считали, что имя А.П. Динесс принадлежит мужчине. Настолько нетипична была эта профессия для женщин в конце 19 века: когда нужно было таскать на себе громоздкую камеру, штатив-треногу, тяжелые ящики со стеклянными фотопластинами, а порой и целую фотолабораторию. Что впечатляет особенно так это то, что Динесс делала это, когда ей было за 50.
2.
Вход в русское посольство, Пекин.
Она снимала панорамы строящихся городов, местных аборигенов, русские корабли на фоне живописных сопок и восточную ориенталистику - храмы, китайские дворцы, кумирни. География ее снимков впечатляет: Динесс объездила весь Дальний Восток и многие места в Китае, делая это на собственные средства и пожертвования от покровителей.
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3.
Старатели за промывкой золотоносного песка.
Тем не менее, про ее жизнь до сих пор почти ничего не известно. По свидетельствам, она была женой почтово-телеграфного чиновника и после его смерти увлеклась фотографией. Зимой она работала в собственном фотоателье, летом - путешествовала с камерой. В 1898 году ее снимки дошли до российской столицы, работы запросили для выставки в Париже. С тех пор Динесс начала получать государственные заказы и в экспедициях снимала для Императорского Русского Географического общества в Санкт-Петербурге. Однако на этом факты о ней заканчиваются, неизвестно, где и когда закончилась ее жизнь. В наследство от нее остались лишь яркие и утонченные образы Дальнего Востока.
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Метки: Китай история российская империя фотографии
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