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Жизнь на Дальнем Востоке в конце XIX века глазами женщины-фотографа

Жизнь на Дальнем Востоке в конце XIX века глазами женщины-фотографа (19 фото)

Автор:
14 октября 2021 21:41
Метки: Китай   история   российская империя   фотографии   
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19
Первая женщина-фотограф на Дальнем Востоке Агния Павловна Динесс снимала золотые прииски и аборигенов, когда ей было за 50. Ее фотографии вошли в историю, но сама она так и осталась загадкой.
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Метки: Китай   история   российская империя   фотографии   
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Юганск

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