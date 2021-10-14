Жизнь на Дальнем Востоке в конце XIX века глазами женщины-фотографа

3.

Тем не менее, про ее жизнь до сих пор почти ничего не известно. По свидетельствам, она была женой почтово-телеграфного чиновника и после его смерти увлеклась фотографией. Зимой она работала в собственном фотоателье, летом - путешествовала с камерой. В 1898 году ее снимки дошли до российской столицы, работы запросили для выставки в Париже. С тех пор Динесс начала получать государственные заказы и в экспедициях снимала для Императорского Русского Географического общества в Санкт-Петербурге. Однако на этом факты о ней заканчиваются, неизвестно, где и когда закончилась ее жизнь. В наследство от нее остались лишь яркие и утонченные образы Дальнего Востока.