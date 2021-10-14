Почему не нужно делать чужую работу

https://www.anekdot.ru/id/1253947/





Я программист, пишу на 1C, PHP, HTML, CSS и так далее. У нас уволился парнишка, который администрировал сеть, заправлял картриджи, решал проблемы с поломками.



Мне поступает звонок на внутренний номер, звонит странная дама:



— Придите ко мне, у меня принтер стал плохо печатать.

— Я программист, не заправляю принтеры, не слежу за сетью. Это не моя работа.

— Ты же все равно разбираешься, приди сделай, а то мне отчет нужно, а принтер плохо печатает. Дома же свой компьютер можешь сделать.

— Понимаете, то, что я разбираюсь, не означает, что должен выполнять работу, за которую мне не платят.

— Ну и что? Помочь, что сложно?

— Ко мне сегодня не пришла уборщица, давайте вы придете и уберёте мой кабинет? Швабру вы держать умеете, наверняка полы дома моете.

— Да пошёл ты, хамить он мне еще будет…



В комментариях одни заняли сторону программиста, другие указывали, что коллегам надо помогать — хотя бы ради общего дела. Третьи говорили, что делать чужую работу нельзя, так если что-нибудь сломаешь, за это могут наказать. Пришли и свидетели СССР, которые нашли повод поговорить за эксплуатацию рабочего класса и бездуховный капитализм.



Некая предпринимательница даже выдала проникновенный пост в том духе, что она всегда помогала, будучи наёмной работницей, а сейчас, когда у неё собственная фирма, она без колебаний уволит каждого, кто откажется помогать.



И действительно, прописать все ситуации в служебных обязанностях невозможно. Если в автосервисе сломается, например, водопроводный кран в подсобке, кому-то из мастеров надо будет его починить, потому что вода нужна для работы прямо сейчас, а сантехник придёт только послезавтра. Какой-нибудь мастер может, конечно, встать в позу и сказать, — «это не моя работа, я чиню только автомобили». Но в переводе со жлобского на русский это будет означать другое — «я не хочу вкладываться в общее дело, пусть за меня поработают коллеги».



Теоретики уверяют, что каждую работу должен делать специально обученный профессионал. Отвечу известными словами Дональда Трампа: «звучит хорошо, на практике не работает». Даже в больших корпорациях служебные обязанности сотрудников размыты довольно сильно. В небольших же фирмах универсалом приходится быть каждому — сейчас ты делаешь шаверму, а через час ты моешь окно, так как должности мойщика окон в штатном расписании нет.



Вместе с тем обычно можно провести чёткую грань между производственной необходимостью и дурной экономией. К примеру, я видел несколько фирм, в которых офисных сотрудников заставляли разгружать автомобили. Это подавалось как тимбилдинг — дескать, давайте отвлечёмся на 20 минут от работы и перенесём рекламную продукцию к нам в офис.



Когда в этом шоу участвует лично руководитель фирмы, рядовые сотрудники терпят барскую придурь относительно спокойно — те из них, во всяком случае, у кого ещё нет проблем со спиной. Когда же директор сидит в кабинете, а «тимбилдингом» занимаются рядовые сотрудники, у большей части в голове роятся мысли в духе «достаточно ли мне платят, чтобы я продолжал маяться такой ерундой». И действительно: если нет ничего экстренного, если товар стабильно приходит к тебе два раза в неделю, можно или нанять грузчика, или сразу заказать доставку с подъёмом на этаж.



История с программистом и картриджем, с которой я начал, относится к той категории, когда делать чужую работу было бы неправильно.



Во-первых, замена картриджа — пользовательская операция, просительница справилась бы с ней самостоятельно. Там нет ничего сложного: открыл, вынул, вставил, закрыл. Иногда ещё нужно не забыть выдернуть защитную ленточку, но это нарисовано прямо на картридже, в виде комикса. Аналогия с уборщицей верна — требовать от постороннего сотрудника поменять тебе картридж столь же нелепо, как требовать от него вымыть тебе пол: некрасиво просить других сделать то, что ты делать просто не хочешь. Это как требовать от коллег покупать печенье и кофе, чтобы ты бесплатно ел — они не обязаны оплачивать твою еду.



Во-вторых, что ещё важнее, работа программиста коренным образом отличается от работы «эникея», который меняет картриджи, носит компьютеры с места на место и помогает скачать с интернета картинку лошади. Программист должен сидеть в тихой комнате и сосредоточенно думать над своей задачей, это его профессиональная обязанность. Если постоянно отвлекать программиста, скорость его работы упадёт в несколько раз.



Представьте, что программист согласился поменять картридж просительнице. Через пару дней вся фирма будет знать, что обязанности ушедшего сисадмина выполняет теперь программист. Беднягу будут дёргать каждые полчаса, и его основная работа, — программирование, — встанет колом. А когда в конце месяца начальство спросит о выполнении плана, ответ «я ничего не успел, так как бегал по этажам и менял картриджи всем подряд» навряд ли признают удовлетворительным.



Впрочем, программист мог ответить своей хитрой коллеге и тактичнее. Примерно так: «с радостью помог бы, но мне надо уложиться в сроки, чтобы не получить выговор от руководства. Позвоните мне через месяц — может быть, будет посвободнее со временем».