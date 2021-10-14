Почему не нужно делать чужую работу

Коллега потребовала от программиста заменить ей картридж. Банальная просьба закончилась сначала ссорой между коллегами, а потом, к моему удивлению, и ожесточённым спором в комментариях. Процитирую для начала саму историю:
https://www.anekdot.ru/id/1253947/
Я программист, пишу на 1C, PHP, HTML, CSS и так далее. У нас уволился парнишка, который администрировал сеть, заправлял картриджи, решал проблемы с поломками.
Мне поступает звонок на внутренний номер, звонит странная дама:
— Придите ко мне, у меня принтер стал плохо печатать.
— Я программист, не заправляю принтеры, не слежу за сетью. Это не моя работа.
— Ты же все равно разбираешься, приди сделай, а то мне отчет нужно, а принтер плохо печатает. Дома же свой компьютер можешь сделать.
— Понимаете, то, что я разбираюсь, не означает, что должен выполнять работу, за которую мне не платят.
— Ну и что? Помочь, что сложно?
— Ко мне сегодня не пришла уборщица, давайте вы придете и уберёте мой кабинет? Швабру вы держать умеете, наверняка полы дома моете.
— Да пошёл ты, хамить он мне еще будет…
В комментариях одни заняли сторону программиста, другие указывали, что коллегам надо помогать — хотя бы ради общего дела. Третьи говорили, что делать чужую работу нельзя, так если что-нибудь сломаешь, за это могут наказать. Пришли и свидетели СССР, которые нашли повод поговорить за эксплуатацию рабочего класса и бездуховный капитализм.
Некая предпринимательница даже выдала проникновенный пост в том духе, что она всегда помогала, будучи наёмной работницей, а сейчас, когда у неё собственная фирма, она без колебаний уволит каждого, кто откажется помогать.
И действительно, прописать все ситуации в служебных обязанностях невозможно. Если в автосервисе сломается, например, водопроводный кран в подсобке, кому-то из мастеров надо будет его починить, потому что вода нужна для работы прямо сейчас, а сантехник придёт только послезавтра. Какой-нибудь мастер может, конечно, встать в позу и сказать, — «это не моя работа, я чиню только автомобили». Но в переводе со жлобского на русский это будет означать другое — «я не хочу вкладываться в общее дело, пусть за меня поработают коллеги».
Теоретики уверяют, что каждую работу должен делать специально обученный профессионал. Отвечу известными словами Дональда Трампа: «звучит хорошо, на практике не работает». Даже в больших корпорациях служебные обязанности сотрудников размыты довольно сильно. В небольших же фирмах универсалом приходится быть каждому — сейчас ты делаешь шаверму, а через час ты моешь окно, так как должности мойщика окон в штатном расписании нет.
Вместе с тем обычно можно провести чёткую грань между производственной необходимостью и дурной экономией. К примеру, я видел несколько фирм, в которых офисных сотрудников заставляли разгружать автомобили. Это подавалось как тимбилдинг — дескать, давайте отвлечёмся на 20 минут от работы и перенесём рекламную продукцию к нам в офис.
Когда в этом шоу участвует лично руководитель фирмы, рядовые сотрудники терпят барскую придурь относительно спокойно — те из них, во всяком случае, у кого ещё нет проблем со спиной. Когда же директор сидит в кабинете, а «тимбилдингом» занимаются рядовые сотрудники, у большей части в голове роятся мысли в духе «достаточно ли мне платят, чтобы я продолжал маяться такой ерундой». И действительно: если нет ничего экстренного, если товар стабильно приходит к тебе два раза в неделю, можно или нанять грузчика, или сразу заказать доставку с подъёмом на этаж.
История с программистом и картриджем, с которой я начал, относится к той категории, когда делать чужую работу было бы неправильно.
Во-первых, замена картриджа — пользовательская операция, просительница справилась бы с ней самостоятельно. Там нет ничего сложного: открыл, вынул, вставил, закрыл. Иногда ещё нужно не забыть выдернуть защитную ленточку, но это нарисовано прямо на картридже, в виде комикса. Аналогия с уборщицей верна — требовать от постороннего сотрудника поменять тебе картридж столь же нелепо, как требовать от него вымыть тебе пол: некрасиво просить других сделать то, что ты делать просто не хочешь. Это как требовать от коллег покупать печенье и кофе, чтобы ты бесплатно ел — они не обязаны оплачивать твою еду.
Во-вторых, что ещё важнее, работа программиста коренным образом отличается от работы «эникея», который меняет картриджи, носит компьютеры с места на место и помогает скачать с интернета картинку лошади. Программист должен сидеть в тихой комнате и сосредоточенно думать над своей задачей, это его профессиональная обязанность. Если постоянно отвлекать программиста, скорость его работы упадёт в несколько раз.
Представьте, что программист согласился поменять картридж просительнице. Через пару дней вся фирма будет знать, что обязанности ушедшего сисадмина выполняет теперь программист. Беднягу будут дёргать каждые полчаса, и его основная работа, — программирование, — встанет колом. А когда в конце месяца начальство спросит о выполнении плана, ответ «я ничего не успел, так как бегал по этажам и менял картриджи всем подряд» навряд ли признают удовлетворительным.
Впрочем, программист мог ответить своей хитрой коллеге и тактичнее. Примерно так: «с радостью помог бы, но мне надо уложиться в сроки, чтобы не получить выговор от руководства. Позвоните мне через месяц — может быть, будет посвободнее со временем».
Источник:
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Вот если бы вопрос стоял так: "давай ты будешь менять дополнительно катриджи, а мы тебе за это будем дополнително доплачивать энную сумму", то и вопрос бы не встал.
2. заменить != заправить;
3. заменить в простом SOHO принтере != заменить в многофункциональном офисном МФУ, там инструкцию читать еще минут 15.
И самое главное - пусть даже заменить картридж, дома или в конторке из 3х человек != заменить картридж на крупном предприятии, судя по тому, что была должность эникейщика, то несколько десятков, а то и сотен человек там работало. А это - беги в бухгалтерию, оформляй заявку, склад, росписи / подписи, сдал / принял. И 3х минутная операция превращается в 3х часовой квест. Не зря же эникейщик был. Так что программист полностью прав.
Я пытаюсь поменять катридж, кручу в руках и никак не пойму как его вставить - это одно. Плохо печатает принтер, прийди и поменяй катридж - уже другое. У меня была ситуация на работе, когда коллега попросила помочь ей с заданием. Я согласился. Погрузился в процесс, все сделал, а когда обернулся спросить все ли она поняла, то увидел как она сидит и пьет кофе. Через неделю она пришла с аналогичной просьбой. На мое замечание, что смотрите и учитесь ибо в следующий раз будете делать сами, ответила, что я молодой и что мне трудно что-ли? На третий раз она потеряла работу. Зарплата одинаковая, обязанности тоже, почему за нее должны работать. Отправили на пенсию.
И второй нюанс, который касается специфики программирования: программисту, как правило, нужно сосредотачиваться на своей работе, чтобы меньше тех же багов допустить, чтобы качество кода было выше. Отвлеките программиста дополнительные 10-15 раз в день - и всё, от него толку не будет никакого. Всё свое время в лучшем случае он будет тратить, чтобы вспомнить свою цепочку мыслей и что он делал.
В свою молодость устраивался в фирму программистом и по совместительству эникейщиком. Совмещать обе обязанности было крайне тяжело.
"во многих знаньях - многие печали"
согласитесь, получше звучит
я сейчас приду и покажу 1 раз, как это делается. Дальше сами. Согласны? Нет? Ну и суда нет. Поменять картридж любая офисная курица в состоянии.
а если таким тоном, как у автора, то пример с уборщицей самое то. сам сколько раз использовал, действительно, обижаются)
Я программист ничего сам сделать не могу, пишите докладную директору.
Ну и письмо директору. Поступила просьба из бухгалтерии о заправки принтера, так как данная модель принтера мне незнакома, прошу выделить мне сутки для ее изучения, с соответствующим сдвигом графиков и планов работы. .