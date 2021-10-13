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В России предложили продавать алкоголь по QR-кодам, чтобы повысить процент вакцинации

В России предложили продавать алкоголь по QR-кодам, чтобы повысить процент вакцинации (1 фото)

Автор:
13 октября 2021 20:36
Метки: Вакцинация   алкоголь   коронавирус   
298
1

Коронавирус, конечно, всех уже достал, но вот вам еще одна новость на тему

Вакцинироваться россияне не спешат, это факт. Власти всячески призывают к прививке, но как-то безуспешно. В некоторых регионах компании ввели обязательную вакцинацию. Это действительно должно помочь, хотя требование и смущает своей «принудиловкой».


Выход из ситуации нашла общественный омбудсмен по защите малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова. Она предложила продавать алкоголь только привитым гражданам после предъявления QR-кода. Учитывая, что онлайн алкоголь не заказать, и единственный вариант – купить его в магазине, люди, по задумке омбудсмена, ломанутся в пункты вакцинации, чтобы получить заветный QR-код.


В принципе, идея разумная. Я не антиваксер, но и чпокнуться пока не решился, ибо болел не официально и заболею в ближайшее время вряд ли. Возможно, это бы подтолкнуло меня сделать прививку. Вот только алкоголь я делаю сам. И тут омбудсмен конкретно прогадала – людей, которые уже давно не покупают магазинную отраву, сотни тысяч по стране. Кроме того, купить алкоголь можно просто попросить друга или соседей. Либо начнется новая волна с покупкой липового сертификата. В общем, желающий выпить, всегда найдет лазейку.

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Метки: Вакцинация   алкоголь   коронавирус   
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tamin 2 часа назад
Поддержу. Глядишь и пить станут меньше. И может дуболомов заставит двинуть одним местом к вакцинации. И людей меньше будет умирать
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174
Максим Максимов tamin Час назад
долбоящер!
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1k
Мистер Робот 5 минут назад
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3k
Федя Хитрый Полчаса назад
Прикол что после прививки пить нельзя 2 недели)
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14k
Поручик Полчаса назад
Воистину: "е.банутым нет покоя!"

Мало нам постоянной агрессивной "мозгомойки" по телевизору/радио "про вакцинацию", Милонова, с его "нетрадиционными предложениями", так ещё и какая-то невнятная тупая пиз.да решила сгенерировать очередной "популистско-жоп.олизательский законопроект"...
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2k
Denis Полчаса назад
А чё только алкоголь?! Давайте, сразу хлеб!
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4k
tayrt 36 минут назад
Буду друга за водярой отправлять, он "купил" QR код
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1k
anatolis 39 минут назад
Это фигня всё, у нас в Эстонии премьер министр предложила отправлять в конец очереди больных ожидающих плановые операции которые не привиты. СУКА одним словом...
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18k
KOSTELLO 40 минут назад
"ибо болел не официально и заболею в ближайшее время вряд ли"

Велика сила самоввнушения.
А неофициально, это как, позвольте спросить?
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25k
Вован 57 минут назад
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4k
Белый Час назад
Это же эльдорадо! Закладки при предъявлении QR кода, женщины с низкой социальной ответственностью.... Помогайте
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596
Torvard Час назад
окажу помощь,при покупке алкоголя!не дорого,привит,QR есть!возможен выезд)))
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47k
doker Час назад
Хотя, как знать... Может баба радеет о развитии малого предпринимательства.

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29k
Fat Lynx Час назад
Чую, стоимость QR-кода скоро поднимется... может вложиться? прикупить пару тысяч пока цена в рост не пошла?
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20k
Добрый Алабай 2 часа назад
Вот дура. Её же за экстремизм посадят. И за подстрекательство к свержению существующего строя.
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22k
Юрьевич 2 часа назад
Нужно не запрещать, а наоборот!
Дарю идею!
Каждому кто вакцинировался - бутылку водки в подарок, прямо на месте! Очереди будут за вакцинацией!
Все алкаши моментально вакцинируются!
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10k
Кыся 2 часа назад
Ха-ха, да чтоб мы, да не нашли выпить?!
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4k
Allmaster 2 часа назад
Эхех, чую скоро мой аппарат дистилляции паров алкоголя станет золотым ))
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13k
aalexey3 2 часа назад
Ага... Главное чтобы сахар по ку-ар не продавали! Я уже не помню когда крепкий алкоголь покупал. Вон в Оренбурге купили - несколько десятков трупов. Ну на худой конец варенье в погребе - огромный запас.
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493
В В П aalexey3 Час назад
На зерно переходите вкуснее и дешевле.
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174
Максим Максимов 2 часа назад
ИМХО начинается уже пройденная россиянами очередная "горбачёвская кампания ЗА ТРЕЗВОСТЬ нации". В результате смертность после употребления липового алкоголя вырастет настолько, что Россия первой страной будет, которая приблизится к "золотому миллиарду", так "ненавязчиво" предлагаемому Западом
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1k
Гур 2 часа назад
С козырей зашли...
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7k
portmen77 2 часа назад
Да ладно... Скорее вам запретят дышать, чем покупать алкоголь.
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