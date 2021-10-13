В России предложили продавать алкоголь по QR-кодам, чтобы повысить процент вакцинации

Коронавирус, конечно, всех уже достал, но вот вам еще одна новость на тему
Вакцинироваться россияне не спешат, это факт. Власти всячески призывают к прививке, но как-то безуспешно. В некоторых регионах компании ввели обязательную вакцинацию. Это действительно должно помочь, хотя требование и смущает своей «принудиловкой».
Выход из ситуации нашла общественный омбудсмен по защите малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова. Она предложила продавать алкоголь только привитым гражданам после предъявления QR-кода. Учитывая, что онлайн алкоголь не заказать, и единственный вариант – купить его в магазине, люди, по задумке омбудсмена, ломанутся в пункты вакцинации, чтобы получить заветный QR-код.
В принципе, идея разумная. Я не антиваксер, но и чпокнуться пока не решился, ибо болел не официально и заболею в ближайшее время вряд ли. Возможно, это бы подтолкнуло меня сделать прививку. Вот только алкоголь я делаю сам. И тут омбудсмен конкретно прогадала – людей, которые уже давно не покупают магазинную отраву, сотни тысяч по стране. Кроме того, купить алкоголь можно просто попросить друга или соседей. Либо начнется новая волна с покупкой липового сертификата. В общем, желающий выпить, всегда найдет лазейку.
Авторский пост
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Мало нам постоянной агрессивной "мозгомойки" по телевизору/радио "про вакцинацию", Милонова, с его "нетрадиционными предложениями", так ещё и какая-то невнятная тупая пиз.да решила сгенерировать очередной "популистско-жоп.олизательский законопроект"...
Велика сила самоввнушения.
А неофициально, это как, позвольте спросить?
Дарю идею!
Каждому кто вакцинировался - бутылку водки в подарок, прямо на месте! Очереди будут за вакцинацией! Все алкаши моментально вакцинируются!