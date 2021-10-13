Астронавты в пустыне сымитируют полет на Марс

Полдюжины астронавтов проведут следующие четыре недели на экспериментальной базе в израильской пустыне Негев, где для них созданы условия, насколько возможно, приближенные к марсианским. Миссия поможет ученым получить информацию о том, как люди справляются с трудностями в замкнутых и необычных условиях, с которыми они могут столкнуться на Марсе. В то время как экипаж, оборудование и жилые помещения находятся в Израиле, на территории, предоставленной Израильским космическим агентством, управлять «марсианской базой» будет «центр управления полетом» в Инсбруке, Австрия. Экспедиция под названием AMADEE-20, покажет, как пять мужчин и одна женщина сумеют провести четыре недели, живя на земном аналоге Марса. Погружение будет максимально полным: участники группы наденут скафандры прежде, чем выйти из помещения, и даже будут управлять марсоходом.

2021-10-13T09:39:56+03:00