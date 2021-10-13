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Астронавты в пустыне сымитируют полет на Марс

Астронавты в пустыне сымитируют полет на Марс (18 фото + 1 видео)

Автор:
13 октября 2021 09:39
Сообщество : Космос
Метки: астронавты   космическая подготовка   космос   негев   необычно   тренировка   фальшивый Марс   эксперимент   
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В рамках подготовки к экспедиции на Марс группа астронавтов будет тестировать скафандры, вездеходы, дроны и другое оборудование на поддельной Красной планете. В течение четырех недель они проведут серию экспериментов, в том числе психологических - по изоляции и сотрудничеству внутри команды. Международный экипаж проведет вместе четыре недели, а на улице будет носить скафандры исследовательского класса.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: астронавты   космическая подготовка   космос   негев   необычно   тренировка   фальшивый Марс   эксперимент   
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4  комментария
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докладчик в угол 39 минут назад
Молодцы! Высадку на Луну сымитировали,теперь Марс,а потом можно будет и высадку на Солнце сымитировать,разумеется ночью!
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Вован 5 минут назад
Съёмки высадки на марс идут полным ходом.
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