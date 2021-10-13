Астронавты в пустыне сымитируют полет на Марс

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В рамках подготовки к экспедиции на Марс группа астронавтов будет тестировать скафандры, вездеходы, дроны и другое оборудование на поддельной Красной планете. В течение четырех недель они проведут серию экспериментов, в том числе психологических - по изоляции и сотрудничеству внутри команды. Международный экипаж проведет вместе четыре недели, а на улице будет носить скафандры исследовательского класса.
Полдюжины астронавтов проведут следующие четыре недели на экспериментальной базе в израильской пустыне Негев, где для них созданы условия, насколько возможно, приближенные к марсианским. Миссия поможет ученым получить информацию о том, как люди справляются с трудностями в замкнутых и необычных условиях, с которыми они могут столкнуться на Марсе.
В то время как экипаж, оборудование и жилые помещения находятся в Израиле, на территории, предоставленной Израильским космическим агентством, управлять «марсианской базой» будет «центр управления полетом» в Инсбруке, Австрия.
Экспедиция под названием AMADEE-20, покажет, как пять мужчин и одна женщина сумеют провести четыре недели, живя на земном аналоге Марса. Погружение будет максимально полным: участники группы наденут скафандры прежде, чем выйти из помещения, и даже будут управлять марсоходом.
В то время как экипаж, оборудование и жилые помещения находятся в Израиле, на территории, предоставленной Израильским космическим агентством, управлять «марсианской базой» будет «центр управления полетом» в Инсбруке, Австрия.
Экспедиция под названием AMADEE-20, покажет, как пять мужчин и одна женщина сумеют провести четыре недели, живя на земном аналоге Марса. Погружение будет максимально полным: участники группы наденут скафандры прежде, чем выйти из помещения, и даже будут управлять марсоходом.
В пустыне будет проверяться, как экипаж будет организовывать деятельность человека и роботов на поверхности Марса. По словам представителей австрийского космического форума, возглавляющего миссию, подобные натурные эксперименты уже превратились в эффективный инструмент для разработки архитектуры исследовательских миссий. «Они помогают понять преимущества и ограничения будущих планетарных миссий с участием людей», - говорится в заявлении агентства.
В ходе начавшейся фазы изоляции экипаж будет ограничен в общении и сможет общаться только с центром управления полетом до тех пор, пока не б выйдет на свободу 31 октября. В миссии участвуют командир экипажа Жоао Лусада, его заместитель Иньиго Муньос Элорс, Аника Мехлис, Алан Тензер, Томас Вейнен и Роберт Уайлд.
В ходе начавшейся фазы изоляции экипаж будет ограничен в общении и сможет общаться только с центром управления полетом до тех пор, пока не б выйдет на свободу 31 октября. В миссии участвуют командир экипажа Жоао Лусада, его заместитель Иньиго Муньос Элорс, Аника Мехлис, Алан Тензер, Томас Вейнен и Роберт Уайлд.
Эксперимент проходит в пустыне Негев в Израиле, где скальные образования и красная почва напоминают тот, который будущие астронавты могут увидеть на Марсе.
Миссия будет включать дроны, такие как тот, который держит Роберт Уайлд, и вездеходы, имитирующие передвижение по поверхности планеты и проведение необходимых исследований.
Экипаж также будет моделировать ряд действий человека и роботов на поверхности Марса, в том числе носить скафандры, такие как тот, который настраивает техник на фото.
Экипаж, включая командира Жоао Лусада (на фото слева), исследует все аспекты жизни в марсианской обстановке.
"Астронавты" будут управлять полностью автоматизированными вездеходами и дадут центру управления полетами возможность увидеть, как взаимодействуют люди и робототехника.
Вездеходы будут похожи на те, которые в будущем могут быть отправлены на Марс в составе миссии с экипажем, чтобы с их помощью исследовать более отдаленные районы планеты.
Это 13-я миссия такого рода, проводимая Австрийским космическим форумом, и она аналогична миссиям, проводимым другими агентствами, включая НАСА. Надев прототипы марсианского костюма Австрийского космического форума, "астронавты" проведут более 20 экспериментов в области биологии, медицины, психологии, геологии и инженерии.
Аналоговые астронавты протестируют 3D-принтер MELT и его способность печатать пластик аэрокосмического качества в рамках планетарных миссий с участием роботов и экипажей. Цель состоит в том, чтобы выяснить, может ли 3D-печать помогать в научных исследованиях в удаленных и суровых условиях - например, на Марсе.
Технические специалисты уже некоторое время находятся на месте эксперимента и будут находиться поблизости от него до конца миссии. Тем не менее, астронавты будут одни в течение четырех недель и смогут запросить помощь только в случае критической ситуации.
Команда также будет развивать ноу-хау управления полетами на Марс с экипажем, развертывая реалистичную структуру принятия решений по поддержке миссий. При контактах команды исследователей с ЦУПом будет задействована система отложенных ответов, чтобы моделировать временную задержку связи между Землей и Марсом.
Специально смоделированное для марсианской среды будет их домом на четыре недели. В нем есть система переработки отходов, запас продуктов питания и шлюзы для имитации космической среды.
Экипаж проведет также ряд психологических экспериментов, в том числе эксперименты, направленные на улучшение внимательности и снижение риска недовольства.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: астронавты космическая подготовка космос негев необычно тренировка фальшивый Марс эксперимент
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