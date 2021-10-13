Зачем шведам нужны зеркала за окнами?

Приезжая в другие страны, в глаза бросаются разные странности. При этом иностранцы нередко так же с удивлением смотрят на наши традиции, которые им на беглый взгляд непонятны. В этой статье расскажу, зачем шведы устанавливают за окнами своих домов зеркала.

Для неискушенного взгляда это выглядит очень необычно. Эдакий огромный дом-автомобиль с боковыми зеркалами. Но перед тем, как читать дальше, попробуйте сами придумать, для чего может понадобиться зеркало за окном. А потом уже прочитаете ответ ниже.

Зеркала на домах могут быть самые разные. Встречаются и двойные – размещенные прямо по центру окна, что лично для меня просто невероятно, потому что такое расположение сильно мешает смотреть из окна. Но зачем, вообще, шведам понадобились в таких местах зеркала?

Это старая традиция, которая имеет в основе несколько причин. Какая из них главная, сейчас уже сказать сложно.