FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 4104 поста • 971 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Факты 
Зачем шведам нужны зеркала за окнами?

Зачем шведам нужны зеркала за окнами? (4 фото)

Автор:
13 октября 2021 09:34
Сообщество : Факты
Метки: Хитрость   зеркала   интересно   окна   факты   фото   щведы   
699
4

Интересная хитрость, которую можно взять на вооружение.

Приезжая в другие страны, в глаза бросаются разные странности. При этом иностранцы нередко так же с удивлением смотрят на наши традиции, которые им на беглый взгляд непонятны. В этой статье расскажу, зачем шведы устанавливают за окнами своих домов зеркала.


Для неискушенного взгляда это выглядит очень необычно. Эдакий огромный дом-автомобиль с боковыми зеркалами. Но перед тем, как читать дальше, попробуйте сами придумать, для чего может понадобиться зеркало за окном. А потом уже прочитаете ответ ниже.


Зеркала на домах могут быть самые разные. Встречаются и двойные – размещенные прямо по центру окна, что лично для меня просто невероятно, потому что такое расположение сильно мешает смотреть из окна. Но зачем, вообще, шведам понадобились в таких местах зеркала?


Это старая традиция, которая имеет в основе несколько причин. Какая из них главная, сейчас уже сказать сложно.

×

Обычно зеркала располагают у окон гостиной комнаты, то есть там, где семья чаще всего бывает.


1 причина. Таким образом просматриваются значительные участки, расположенные у дома – и можно следить за порядком, видеть, нет ли посторонних на территории. В иные времена это было особенно актуально, но и сейчас люди не отказываются от старых привычек. Конечно же, в настоящее время есть более эффективные средства, включая видеокамеры, датчики движения и прочее, но не всегда оправдано устанавливать дорогостоящие системы.


2 причина. С помощью зеркала с наружной стороны окна можно направить солнечный свет внутрь помещения. Ведь никакое электрическое освещение не сравнится с естественным светом! Кстати, по этой же причине шведы почти не декорируют окна шторами, а уж тюль на окнах у них вообще не встретишь. Свет для шведов – слишком большая ценность, чтобы от него отгораживаться шторами и жалюзи.


Как вы считаете, зеркало за окном – это хорошее решение или можно придумать что-то более подходящее для этих целей? Напишите в комментариях.

Традиции и тюль на окнах

Традиция – суровая штука. Иногда традиции живут даже тогда, когда необходимость в них уже давно пропала. Я, например, просто не понимаю, зачем в наше время использовать тюль на окнах! Считаю, что это неудобно, неэффективно и это отличный пылесборник, который всегда с вами. Кого ни спрашиваю, говорят, что для создания приватности или защититься от солнца в жаркую погоду. Но ведь есть куда более удобные вещи – жалюзи, например; или классические, или рулонные. Они и от солнца куда лучше защитят, и вы их можете регулировать как угодно, опуская наполовину, на треть или еще как-то. С жалюзи можно полноценно использовать подоконник, с тюлью это нереально. Не вижу ни одного аргумента в пользу тюли. Разве что цена на тюль будет поменьше, но не так уж это критично, если речь идет о каком-то длительном сроке использования.


На ночь я вообще не закрываю окна. Во-первых, красиво, когда за окном живая ночь (со звездами, шумящими деревьями), а не непроницаемая чернота штор. В детстве обожал спать летом на открытом воздухе, перед сном разглядывая созвездия и бледный диск Луны. Во-вторых, приятно просыпаться, когда в комнате солнечный свет, а не полумрак. Свет меня не будит, сплю сколько надо, могу хоть до полудня проспать.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: Хитрость   зеркала   интересно   окна   факты   фото   щведы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
18
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Serg 2 часа назад
Я, например, просто не понимаю, зачем в наше время использовать тюль на окнах! Считаю, что это неудобно, неэффективно и это отличный пылесборник, который всегда с вами. Кого ни спрашиваю, говорят, что для создания приватности или защититься от солнца в жаркую погоду. Но ведь есть куда более удобные вещи – жалюзи, например; или классические, или рулонные.
-------------------------

Есть еще немаловажные вещи, такие как декор, интерьер. Я например не представляю жалюзи в гостинной, это не офис. А тюль, шторы создают уютную домашнюю атмосферу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 6)
149
Вея Полчаса назад
Не понять молодым, что значит светомаскировка. И зеркало висит на окне, чтобы увидеть стучавшего, и идти с топором или ломом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
pilgrimnl Час назад
через тюль с улицы внутри ни чего не разглядеть, а изнутри все видно на улице
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Андрей Еделькин Час назад
У соседки такое висело. В какое бы время я не приехал домой, у нее всегда занавеска шевелилась.Даже удивительно было, когда она спит?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Lev Asriev 2 часа назад
Очередная пурга с яндекс-дзена.
Единственная причина-это просматривать "мертвые зоны".
Для того, чтобы направлять солнечный свет в помещение, статично закрепленное зеркало такого размера не годится. Она максимум солнечный зайчик направит.
Не занавешивают окна не только шведы, в Германии и Нидерландах это тоже широко распространено, на уровне национальной идеи-"мне нечего скрывать". Традиция идет из средневековья, тогда занавешивать окна было просто запрещено.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Cornho 2 часа назад
Автор (или кто там это писал), пора бы уже запомнить, что слово "тюль" - мужского рода.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Опаньки 2 часа назад
ну надо же, нанотехнологии
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Shtoppi 2 часа назад
Говорят что в древнем Египте так помещения освещали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Самая лучшая учительница, какая она? Самая лучшая учительница, какая она? "Катюша" - любимый аксессуар японок "Катюша" - любимый аксессуар японок Почему в СССР использовали чугунные трубы, если пластиковые уже существовали? Почему в СССР использовали чугунные трубы, если пластиковые уже существовали? «Башня дьявола» или «Дом Медведя»:3 невероятные легенды удивительной скалы «Башня дьявола» или «Дом Медведя»:3 невероятные легенды удивительной скалы Копаем вниз, светим вверх: зачем в Аравийской пустыне нужны световые столбы Копаем вниз, светим вверх: зачем в Аравийской пустыне нужны световые столбы Сколько стоил револьвер во времена Дикого Запада Сколько стоил револьвер во времена Дикого Запада
AccheDin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

727953



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Еще раз крикнешь!": десантник из Питера отоварил лопатой скандировавших "Слава Украине"
3
342
"Еще раз крикнешь!": десантник из Питера отоварил лопатой скандировавших "Слава Украине"
Удивительные факты о Юпитере
2
70
Удивительные факты о Юпитере
Набирающие популярность в сообществах
13 октября: сидим дома
1
20
13 октября: сидим дома
Россиян подсчитают по интернету (не только)
0
14
Россиян подсчитают по интернету (не только)
Самая лучшая учительница, какая она?
Самая лучшая учительница, какая она?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Искусственное дыхание
2
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#вкусно#кулинария#Юмор#факты#прикол#Просто#Рецепт#кино#фунчоза#интересное
#еда#рецепты#Россия#дтп#кухня#рассольник#суп#люди#Салат#греческий салат
#фото#кулинарные рецепты#интересно#животные#аварии#Кулинарный рецепт#картинки#авто аварии#рис#новости

На что жалуетесь?

Вернуться