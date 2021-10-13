Зачем шведам нужны зеркала за окнами?

Интересная хитрость, которую можно взять на вооружение.
Приезжая в другие страны, в глаза бросаются разные странности. При этом иностранцы нередко так же с удивлением смотрят на наши традиции, которые им на беглый взгляд непонятны. В этой статье расскажу, зачем шведы устанавливают за окнами своих домов зеркала.
Для неискушенного взгляда это выглядит очень необычно. Эдакий огромный дом-автомобиль с боковыми зеркалами. Но перед тем, как читать дальше, попробуйте сами придумать, для чего может понадобиться зеркало за окном. А потом уже прочитаете ответ ниже.
Зеркала на домах могут быть самые разные. Встречаются и двойные – размещенные прямо по центру окна, что лично для меня просто невероятно, потому что такое расположение сильно мешает смотреть из окна. Но зачем, вообще, шведам понадобились в таких местах зеркала?
Это старая традиция, которая имеет в основе несколько причин. Какая из них главная, сейчас уже сказать сложно.
Обычно зеркала располагают у окон гостиной комнаты, то есть там, где семья чаще всего бывает.
1 причина. Таким образом просматриваются значительные участки, расположенные у дома – и можно следить за порядком, видеть, нет ли посторонних на территории. В иные времена это было особенно актуально, но и сейчас люди не отказываются от старых привычек. Конечно же, в настоящее время есть более эффективные средства, включая видеокамеры, датчики движения и прочее, но не всегда оправдано устанавливать дорогостоящие системы.
2 причина. С помощью зеркала с наружной стороны окна можно направить солнечный свет внутрь помещения. Ведь никакое электрическое освещение не сравнится с естественным светом! Кстати, по этой же причине шведы почти не декорируют окна шторами, а уж тюль на окнах у них вообще не встретишь. Свет для шведов – слишком большая ценность, чтобы от него отгораживаться шторами и жалюзи.
Как вы считаете, зеркало за окном – это хорошее решение или можно придумать что-то более подходящее для этих целей? Напишите в комментариях.
Традиции и тюль на окнах
Традиция – суровая штука. Иногда традиции живут даже тогда, когда необходимость в них уже давно пропала. Я, например, просто не понимаю, зачем в наше время использовать тюль на окнах! Считаю, что это неудобно, неэффективно и это отличный пылесборник, который всегда с вами. Кого ни спрашиваю, говорят, что для создания приватности или защититься от солнца в жаркую погоду. Но ведь есть куда более удобные вещи – жалюзи, например; или классические, или рулонные. Они и от солнца куда лучше защитят, и вы их можете регулировать как угодно, опуская наполовину, на треть или еще как-то. С жалюзи можно полноценно использовать подоконник, с тюлью это нереально. Не вижу ни одного аргумента в пользу тюли. Разве что цена на тюль будет поменьше, но не так уж это критично, если речь идет о каком-то длительном сроке использования.
На ночь я вообще не закрываю окна. Во-первых, красиво, когда за окном живая ночь (со звездами, шумящими деревьями), а не непроницаемая чернота штор. В детстве обожал спать летом на открытом воздухе, перед сном разглядывая созвездия и бледный диск Луны. Во-вторых, приятно просыпаться, когда в комнате солнечный свет, а не полумрак. Свет меня не будит, сплю сколько надо, могу хоть до полудня проспать.
Источник:
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Есть еще немаловажные вещи, такие как декор, интерьер. Я например не представляю жалюзи в гостинной, это не офис. А тюль, шторы создают уютную домашнюю атмосферу.
Единственная причина-это просматривать "мертвые зоны".
Для того, чтобы направлять солнечный свет в помещение, статично закрепленное зеркало такого размера не годится. Она максимум солнечный зайчик направит.
Не занавешивают окна не только шведы, в Германии и Нидерландах это тоже широко распространено, на уровне национальной идеи-"мне нечего скрывать". Традиция идет из средневековья, тогда занавешивать окна было просто запрещено.