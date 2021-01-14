Снимки со спутников НАСА, которые показывают как изменилась поверхность Земли

Как с воздуха выглядят лесные пожары, насколько заметны климатические изменения, как быстро растут некоторые города — следующие снимки способны ответить на все эти вопросы.
По орбите вокруг Земли летают более 1400 искусственных спутников. Это специальные аппараты, в разные годы отправленные туда человеком во имя разных целей. Большая их часть способна делать снимки отличного качества, поэтому уже несколько десятилетий заметные изменения на поверхности нашей планеты находятся под наблюдением исследователей.
Демонстрируем вам несколько сравнительных снимков, предоставленных на сайте НАСА, которые показывают, какие процессы происходят на поверхности Земли.
Демонстрируем вам несколько сравнительных снимков, предоставленных на сайте НАСА, которые показывают, какие процессы происходят на поверхности Земли.
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Площадь арктического морского льда достигла рекордно низкого уровня
Снимки 1984 и 2012 годов.
Озеро Лонар в Индии изменило цвет
Тёплая и сухая погода испарила значительное количество воды из озера, оставив соли. Учёные предполагают, что с повышением концентрации соли увеличилось количество сололюбивых микроорганизмов, что и вызвало изменение цвета.
Появление рекордного количества резервуаров талой воды на шельфовом леднике Георга VI в Антарктиде
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Первый ТОЧНО со спутника?
А второй - снимок вообще?