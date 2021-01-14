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Снимки со спутников НАСА, которые показывают как изменилась поверхность Земли

Снимки со спутников НАСА, которые показывают как изменилась поверхность Земли (16 фото)

Автор:
14 января 2021 08:52
Сообщество : ФотоМир
Метки: nasa   Земля   изменение   климат   красота   природа   спутник   фото   
2829
16
Как с воздуха выглядят лесные пожары, насколько заметны климатические изменения, как быстро растут некоторые города — следующие снимки способны ответить на все эти вопросы.
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Метки: nasa   Земля   изменение   климат   красота   природа   спутник   фото   
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9k
3.6o6pa Час назад
"Меня терзают смутные сомнения" (ц)
Первый ТОЧНО со спутника?
А второй - снимок вообще?
"Меня терзают смутные сомнения" (ц) Первый ТОЧНО со спутника? А второй - снимок вообще?
"Меня терзают смутные сомнения" (ц) Первый ТОЧНО со спутника? А второй - снимок вообще?
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294
DɨʌɓLø 4 минуты назад
Аффтор, число/время года на "снимках" не указаны. Есть такая пословица: "И с каждым годом вымерает полярный медведь."
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4k
бедный студент из Африки 37 минут назад
скоро все измениться...
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708
АлексЮстасу 44 минуты назад
А где фото до и во время запуска ракеты по малазийскому боингу с территории Украины?
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337
kuka Час назад
Деятельность человека ни на что не влияет. Цикличность изменения климата. Сегодня потепление, через n-нное количество лет - похолодание.
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337
kuka Час назад
Для ekolog67.
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3k
Sergey kuka 24 минуты назад
Ну вообще, похоже что влияет. Понятно, что планета живет своей жизнью и изменение климата больше зависит от солнца, от движения ядра и мантийных потоков внутри земли и может других факторов. Но увеличение со2 от деятельности человека да и прочее загаживание, как то нефтью, пластиком, вырубкой лесов - на пользу не идет, потому что скорость изменения климата увеличивается. А для нормальной деятельности человека все ж лучше если изменение будет более плавным. Всё что резко меняется резко нарушает планы и вынуждает большим расходам и нарушает комфорт. И это идет по нарастающей. Есть даже исследование, в которой показано, что коррекция деятельности человечества (сюда входят сокращение сжигания углеводородов, вырубка лесов и засевание вырубленных и еще что-то) приведет к меньшим финансовым затратам чем продолжение как есть. Просто это долгосрочный вклад и окупаемость больше 50 лет и нет механизма, чтобы заставить сильных мира сего поменять свою деятельность. Не могу оценить насколько это достоверно, так как не могу проверить. ИМХО похоже на правду. Не надо ехать в антарктиду, чтобы увидеть что климат меняется. В прошлом году, например, у нас вообще снега не было, против 3 года назад, когда снег лежал аж 5 месяцев. И, как пример ущербной деятельности человека самому же себе - осушение болот. На тот момент осушение дало большую площадь урожайных земель, а сейчас это приводит к запустыниванию этих земель, но что хуже, к снижению грунтовых вод.
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6k
Vampire Час назад
Уже не первый год из каждого утюга как при таянии ледников поплывет Европа и Америка, а на деле - засуха и дефицит пресной воды. Чему верить?
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3k
Sergey Vampire 23 минуты назад
Если и так, то одно другому не противоречит. "Поплывет" видимо в контексте, что уровень воды поднимется и затопит прибрежные территории. Но пресной то воды меньше станет и климат будет более засушливый.
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14
ekolog67 Час назад
погубим сами себя....
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