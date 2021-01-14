Снимки со спутников НАСА, которые показывают как изменилась поверхность Земли

По орбите вокруг Земли летают более 1400 искусственных спутников. Это специальные аппараты, в разные годы отправленные туда человеком во имя разных целей. Большая их часть способна делать снимки отличного качества, поэтому уже несколько десятилетий заметные изменения на поверхности нашей планеты находятся под наблюдением исследователей.



Демонстрируем вам несколько сравнительных снимков, предоставленных на сайте НАСА, которые показывают, какие процессы происходят на поверхности Земли.