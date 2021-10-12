FISHKINET
Самая лучшая учительница, какая она? Самая лучшая учительница, какая она? Владелица BMW ключом поцарапала автомобиль Tesla за "неправильную" парковку Владелица BMW ключом поцарапала автомобиль Tesla за "неправильную"... Охотник сам превратился в жертву Охотник сам превратился в жертву "Жаловалась на одиночество": В Москве женщина с двумя детьми вышла из окна "Жаловалась на одиночество": В Москве женщина с двумя детьми вышла... Сколько стоил револьвер во времена Дикого Запада Сколько стоил револьвер во времена Дикого Запада Почему на Руси "Перевелись Мужики" Почему на Руси "Перевелись Мужики" В Москве шайка приезжих подростков избила и ограбила мужчину В Москве шайка приезжих подростков избила и ограбила мужчину Нескучные будни эйчаров и ещё более сложные дни для соискателей Нескучные будни эйчаров и ещё более сложные дни для соискателей Лучшая "Баба Яга" отечественного кинематографа Лучшая "Баба Яга" отечественного кинематографа Да что же это такое: 18 исторических фото на которых что-то происходит Да что же это такое: 18 исторических фото на которых что-то происходит В Севастополе дама под веществами протаранила 5 авто, выползла из машины и погрузилась в транс В Севастополе дама под веществами протаранила 5 авто, выползла из... На позитиве постоянно На позитиве постоянно Большой калейдоскоп юмора и сатиры во вторник Большой калейдоскоп юмора и сатиры во вторник Поспешишь — всех собак в округе насмешишь Поспешишь — всех собак в округе насмешишь 16 фото о том, что все когда-то происходит впервые 16 фото о том, что все когда-то происходит впервые Тест по фильму "Побег из Шоушенка" Тест по фильму "Побег из Шоушенка" Ни воды, ни отопления, ни электричества: омичка вот уже 35 лет живёт в железной бочке Ни воды, ни отопления, ни электричества: омичка вот уже 35 лет... Мы закупали восстановленные смартфоны в Китае. Теперь знаем, как не купить такой под видом нового Мы закупали восстановленные смартфоны в Китае. Теперь знаем, как... В Красноярске водитель «Кайенна» решил самоутвердиться за счет женщины и спровоцировал столкновение В Красноярске водитель «Кайенна» решил самоутвердиться за счет...
Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х (35 фото)

Автор:
12 октября 2021 21:11
Метки: Россия   интересно   люди   страна   фотографии   
1656
35
Фото из России и не только 1990-х годов.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того чтобы вы ссорились, эти фото чтобы помнили те кто забыл и увидели те кто на горшке сидел!
И для многих вспомнить молодость свою!
Приятного вам просмотра!, не ругайтесь.
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Россия   интересно   люди   страна   фотографии   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
mH 2 часа назад
Пьер Ришар (которого упоминали выше) прибывает на церемонию прощания с Жаном Полем Бельмондо
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Алекс 2 часа назад
Мальчик пытается продать своего питомца-дворнягу всего за 20 000 рублей (около 4 долларов США) в подземном переходе в центре города, утверждая, что собака принадлежит к редкой породе «французский папильон»,

Автор... откуда такие подробности?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
151
Rom Алекс Час назад
Может, это сам аффтар ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Самая лучшая учительница, какая она? Самая лучшая учительница, какая она? 20+ интересных фото с редкими и необычными явлениями 20+ интересных фото с редкими и необычными явлениями 33 любопытных и редких находки, которыми люди поделились в сети 33 любопытных и редких находки, которыми люди поделились в сети "Сладкий" корабль "Сладкий" корабль 17 фото, за каждым из которых скрывается целая история 17 фото, за каждым из которых скрывается целая история Как избавиться от&nbsp;изжоги у&nbsp;взрослых в&nbsp;домашних условиях Как избавиться от изжоги у взрослых в домашних условиях
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

649626



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Владелица BMW ключом поцарапала автомобиль Tesla за "неправильную" парковку
0
111
Владелица BMW ключом поцарапала автомобиль Tesla за "неправильную" парковку
В Екатеринбурге мужчине не понравились галдящие подростки, и после нотации он выбросил их из трамвая
2
244
В Екатеринбурге мужчине не понравились галдящие подростки, и после нотации он выбросил...
Набирающие популярность
Россиян подсчитают по интернету (не только)
0
14
Россиян подсчитают по интернету (не только)
Чем опасен авитаминоз?
1
7
Чем опасен авитаминоз?
Девушка хотела продать платье, а получилась «неприличная» иллюзия (2 фото)
Девушка хотела продать платье, а получилась «неприличная» иллюзия (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Искусственное дыхание
2
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#вкусно#рецепты#фото#дтп#интересно#автомир#Просто#Салат#ynews#рис
#еда#кулинарные рецепты#прикол#суп#автомобили#кухня#рассольник#Рецепт#фунчоза#картинки
#кулинария#Юмор#Россия#животные#факты#аварии#Кулинарный рецепт#авто аварии#полиция#интересное

На что жалуетесь?

Вернуться