Фото из России и не только 1990-х годов.

Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того чтобы вы ссорились, эти фото чтобы помнили те кто забыл и увидели те кто на горшке сидел!

И для многих вспомнить молодость свою!

Приятного вам просмотра!, не ругайтесь.

1. 0 Танцы на дискотеке "Шестнадцать тонн" в Москве, 1998 год.

2. 0 Мальчик пытается продать своего питомца-дворнягу всего за 20 000 рублей (около 4 долларов США) в подземном переходе в центре города, утверждая, что собака принадлежит к редкой породе «французский папильон», 1997 год.

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3. 0 Трейдер получает инструкции по двум телефонам в рабочем зале Московской фондовой биржи, 28 августа 1998 год.

4. 0 Владимир Жириновский говорит по мобильному телефону с борта самолета, готового к вылету в Ирак в аэропорту Внуково с десяти часов утра, но все ещё задерживаемого из-за запрета со стороны Ирана на пролет над территорией страны. Жириновский требует от представителя Кремля объявить о разрыве дипломатических отношений с Ираном. 08 февраля 1998 год.

5. 0 Налоговый инспектор осматривает бутылку водки в небольшом московском магазине, проверяя её подлинность, 30 сентября 1998 год.

6. 0 Люди активно скупают сахар и муку, август 1998 год.

7. 0 Солдаты проверяют мускулы культуристки Юлии Стефанович после того, как она выиграла Кубок России по бодибилдингу в Москве. 11 июня 1995 год.

8. 0 Французский актёр Пьер Ришар в Новодевичьем монастыре. 5 февраля 1993 год.

9. 0 Молодежь на Новом Арбате. 1 сентября 1998 год.

10. 0 Потенциальный американский муж Дейв Бесуден (сзади слева) и его друг Клифф сидят вместе на вечере встреч в ночном клубе «Manhattan Express», где не состоящие в браке американские мужчины встречают одиноких русских женщин, 4 апреля 1997 год.

11. 0 Начальник местного отделения милиции беседует с демонстрантами у здания Департамента налоговой полиции России в Москве, 23 декабря 1998 год.

12. 0 Люди организовали акцию протеста против деятельности Джорджа Сороса в России, обратив внимание на подозрительную связь между благотворительной деятельностью Сороса и его финансовыми интересами. 1 сентября 1998 год.

13. 0 Офисное здание Российского фонда федерального имущества на Ленинском проспекте в Москве, 1998 год.

14. 0 Борис Ельцин после прибытия в аэропорт Омска , 1996 год.

15. 0 Ночной клуб "Пилот" в Москве. 2 декабря 1993 год.

16. 0 Уличный торговец продает мясо, выставленное на капоте автомобиля в Москве. 30 марта 1993 год.

17. 0 Армия используется для уборки картофеля, 1998 год.

18. 0 Александр Лебедь и его жена Инна дома в Москве. 7 февраля 1997 год.

19. 0 В одном из военных комиссариатов Москвы. 17 ноября 1995 год.

20. 0 Очередь мелких вкладчиков перед банком в Москве 8 сентября. Рубль упал на 60 процентов за три недели. Официальный курс на вторник был установлен на уровне 18,90 за доллар, 1998 год.

21. 0 Инспектор рыбнадзора Олег Ярченко демонстрирует свое оружие. Район дельты Волги, недалеко от деревни Ола, 1997 год.

22. 0 Новый интересный рекорд был установлен на церемонии открытия ежегодной выставки «Подмосковье» в выставочном центре известным российским спортсменом Владимиром Турчинским по прозвищу «Динамит».

Он передвинул автобус весом 18 тонн на расстояние около 15 метров, «это даже проще, чем я думал», сказал спортсмен. 17 сентября 1997 год.

23. 0 Коммерсант отдыхает с дамой у себя дома, 1997 год.

24. 0 Хиллари Клинтон в Новосибирске.16 ноября 1997 год.

25. 0 Синди Кроуфорд и Вэл Килмер в Москве. 13 апреля 1996 год.

26. 0 Южно-Сахалинск, 17 июля, 1998 год.

27. 0 Конная милиция патрулирует картофельное поле возле города Нарофоминска, а местные жители собирают картошку. Ряд колхозов в Московской области наняли специальные отряды конной милиции для охраны полей и сохранения урожая этого года. Картофель, продаваемый в Москве по цене около 3000 рублей (около 70 центов США) за килограмм, является самым популярным продуктом питания в России. 28 августа, 1995 год.

28. 0 Рабочие на строительной площадке жилищно-строительной компании «Росинка», примерно в 15 километрах от Москвы. «Росинка» – это растущий объект на окраине Москвы, предлагающий таунхаусы с гаражами. 4 декабря, 1992 год.

29. 0 Молодожены на прогулке, 1997 год.

30. 0 Начало рабочего дня на рынке. 17 июня, 1992 год.

31. 0 Влюбленная пара на Красной площади. Москва, 1996 год.

32. 0 Обмен рублей, напечатанных до 1993 года в российском Сбербанке. Москва. 27 июля, 1993 год.

33. 0 Десантники пьют водку, отмечая День Воздушно-десантных войск в парке Горького. 2 августа, 1993 год.