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Фото из России и не только 1990-х годов.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того чтобы вы ссорились, эти фото чтобы помнили те кто забыл и увидели те кто на горшке сидел!
И для многих вспомнить молодость свою!
Приятного вам просмотра!, не ругайтесь.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того чтобы вы ссорились, эти фото чтобы помнили те кто забыл и увидели те кто на горшке сидел!
И для многих вспомнить молодость свою!
Приятного вам просмотра!, не ругайтесь.
2.
Мальчик пытается продать своего питомца-дворнягу всего за 20 000 рублей (около 4 долларов США) в подземном переходе в центре города, утверждая, что собака принадлежит к редкой породе «французский папильон», 1997 год.
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3.
Трейдер получает инструкции по двум телефонам в рабочем зале Московской фондовой биржи, 28 августа 1998 год.
4.
Владимир Жириновский говорит по мобильному телефону с борта самолета, готового к вылету в Ирак в аэропорту Внуково с десяти часов утра, но все ещё задерживаемого из-за запрета со стороны Ирана на пролет над территорией страны. Жириновский требует от представителя Кремля объявить о разрыве дипломатических отношений с Ираном. 08 февраля 1998 год.
5.
Налоговый инспектор осматривает бутылку водки в небольшом московском магазине, проверяя её подлинность, 30 сентября 1998 год.
7.
Солдаты проверяют мускулы культуристки Юлии Стефанович после того, как она выиграла Кубок России по бодибилдингу в Москве. 11 июня 1995 год.
10.
Потенциальный американский муж Дейв Бесуден (сзади слева) и его друг Клифф сидят вместе на вечере встреч в ночном клубе «Manhattan Express», где не состоящие в браке американские мужчины встречают одиноких русских женщин, 4 апреля 1997 год.
11.
Начальник местного отделения милиции беседует с демонстрантами у здания Департамента налоговой полиции России в Москве, 23 декабря 1998 год.
12.
Люди организовали акцию протеста против деятельности Джорджа Сороса в России, обратив внимание на подозрительную связь между благотворительной деятельностью Сороса и его финансовыми интересами. 1 сентября 1998 год.
13.
Офисное здание Российского фонда федерального имущества на Ленинском проспекте в Москве, 1998 год.
20.
Очередь мелких вкладчиков перед банком в Москве 8 сентября. Рубль упал на 60 процентов за три недели. Официальный курс на вторник был установлен на уровне 18,90 за доллар, 1998 год.
21.
Инспектор рыбнадзора Олег Ярченко демонстрирует свое оружие. Район дельты Волги, недалеко от деревни Ола, 1997 год.
22.
Новый интересный рекорд был установлен на церемонии открытия ежегодной выставки «Подмосковье» в выставочном центре известным российским спортсменом Владимиром Турчинским по прозвищу «Динамит».
Он передвинул автобус весом 18 тонн на расстояние около 15 метров, «это даже проще, чем я думал», сказал спортсмен. 17 сентября 1997 год.
Он передвинул автобус весом 18 тонн на расстояние около 15 метров, «это даже проще, чем я думал», сказал спортсмен. 17 сентября 1997 год.
27.
Конная милиция патрулирует картофельное поле возле города Нарофоминска, а местные жители собирают картошку. Ряд колхозов в Московской области наняли специальные отряды конной милиции для охраны полей и сохранения урожая этого года. Картофель, продаваемый в Москве по цене около 3000 рублей (около 70 центов США) за килограмм, является самым популярным продуктом питания в России. 28 августа, 1995 год.
28.
Рабочие на строительной площадке жилищно-строительной компании «Росинка», примерно в 15 километрах от Москвы. «Росинка» – это растущий объект на окраине Москвы, предлагающий таунхаусы с гаражами. 4 декабря, 1992 год.
33.
Десантники пьют водку, отмечая День Воздушно-десантных войск в парке Горького. 2 августа, 1993 год.
35.
Девушка Анна примеряет одежду. 30 января, 1992 год.
Предыдущие выпуски: Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Предыдущие выпуски: Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
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Метки: Россия интересно люди страна фотографии
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Автор... откуда такие подробности?
-нет!! это шанхайские барсы!!