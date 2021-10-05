Фото из России и не только 1990-х годов.

Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того чтобы вы ссорились, эти фото чтобы помнили те кто забыл и увидели те кто на горшке сидел!

И для многих вспомнить молодость свою!

Приятного вам просмотра!, не ругайтесь.

1. 0 Барышня беседует по таксофону. Москва 1993 год.

2. 0 "Обзор новинок кино".

Горбушка, середина 90-х.

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3. 0 Группа «Иванушки International»

Игорь Сорин, Андрей Григорьев-Аполлонов и Кирилл Андреев, 1997 год.

4. 0 Православный священник за 20 баксов окропляет святой водой новый автомобиль «Лада», только что проданный в салоне одного из московских дилеров, 24 марта 1995 года.

5. 0 Презентация фильма Майкла Бэя, "Скала" в только открывшемся кинотеатре Кодак Киномир, 1996 год

6. 0 Элегантный китаец, в окружении других китайцев, стоит на территории торговых рядов города Челябинска, 1990 год.

7. 0 Увлечённые беседой жительницы Кемерово, 1998 год.

8. 0 "Продавцы лука"

Якутск, 1990 год.

9. 0 Молодой Фёдор Бондарчук с сыном Сергеем Бондарчуком-младшим и племянником Константином Крюковым (сын его родной сестры Алёны), начало 90-х.

10. 0 Сибирские девушки , Томск, набережная реки Томи. 1996 год.

11. 0 «Голосуй или проиграешь!»

Борис Ельцин осматривает село Атепцево в 75 км от Москвы. На снимке беседует с молодожёнами Михаилом и Светланой Степанянцевыми , 7 мая 1996 года.

12. 0 После тяжелого рабочего дня, 1996 год.

13. 0 Барнаул, 1990 е годы

14. 0 Демонстранты лежат на земле перед Министерством обороны в Москве, 23 февраля 1995 года.

15. 0 Молодая пара целуется на фоне двух икон Запада и Востока, Ковбоя Мальборо и св. Георгия, 17 ноября 1995 года.

16. 0 1990 год.

17. 0 В летнем кафе, первая половина 90-х.

18. 0 Примерка на одном из рынков Днепропетровска, 1996 год.

19. 0 "На одной из дискотек"

Фото Георгий Пинхасов, 1993 год.

20. 0 Президент США Билл Клинтон на Красной площади в Москве, 1994 год.

21. 0 Мужчине чистят обувь, Москва, Арбат 1995 год.

22. 0 Мальчик-нищий ходит между рядами автомобилей на одной из улиц Москвы.15 марта 1996 год.

23. 0 Жерар Депардье и Жерар Бургуан во время Московского кинофестиваля. 1 июня 1996 год.

24. 0 Бодибилдеры разминаются и выполняют отжимания перед соревнованиями на фестивале в Лужниках. 2 июля 1996 год.

25. 0 Принцесса Диана в Большом театре. 15 июня 1995 год.

26. 0 Москва, Парк Горького. 2 июля 1996 года.

27. 0 Киров. Июль 1996 год.

28. 0 Открытие «Планеты Голливуд» в Москве. 25 сентября 1996 год.

29. 0 Владимир Вольфович изволит гневаться. 9 сентября 1995 год.

30. 0 Бутырская тюрьма. 1 марта 1996 год.

31. 0 Две женщины продают лекарства на центральной улице Москвы. 4 июня 1996 год.

32. 0 Деревенские жители в Эссо, Камчатка. Июль 1996 год.

33. 0 Зюганов посещает Духовную Академию. 07 апреля 1996 год.