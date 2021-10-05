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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х (35 фото)

Автор:
05 октября 2021 21:27
Метки: Россия   интересно   люди   страна   фотографии   
1255
35
Фото из России и не только 1990-х годов.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того чтобы вы ссорились, эти фото чтобы помнили те кто забыл и увидели те кто на горшке сидел!
И для многих вспомнить молодость свою!
Приятного вам просмотра!, не ругайтесь.
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Метки: Россия   интересно   люди   страна   фотографии   
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12  комментариев
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4k
Andrey Abramov 3 часа назад
Помню как талоны на сахар и крупу потерял, до сих пор они мне снятся.
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869
Игорь Агеев 50 минут назад
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5k
Georgyi 2 часа назад
Сидят два старичка на скамейке. Мимо проходит красотка в миниюбке. Один другому и говорит:
- Вот раньше девки были! Как пройдёт, так начинала душа петь и с настроением всё поднималось!
Другой ему и отвечает:
- Да-а, таких теперь не-е-ет...
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16k
Наталья 2 часа назад
Никогда не вспомню добрым словом 90-е.
Не стоит их романтизировать. И, не дай Бог вернуться туда снова.
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−2
Беспяткин 3 часа назад
Перестраивали, перестраивали, да не перевыстраева- ва-ли
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389
nnm Беспяткин 20 минут назад
В последнем слове дефис тут не к месту. Да и буква К тоже.
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5k
Ruk 3 часа назад
барышня с телефоном офигенная!
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26
D T 3 часа назад
Салтыкова с подругой класные ))
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