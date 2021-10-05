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Фото из России и не только 1990-х годов.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того чтобы вы ссорились, эти фото чтобы помнили те кто забыл и увидели те кто на горшке сидел!
И для многих вспомнить молодость свою!
Приятного вам просмотра!, не ругайтесь.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того чтобы вы ссорились, эти фото чтобы помнили те кто забыл и увидели те кто на горшке сидел!
И для многих вспомнить молодость свою!
Приятного вам просмотра!, не ругайтесь.
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3.
Группа «Иванушки International»
Игорь Сорин, Андрей Григорьев-Аполлонов и Кирилл Андреев, 1997 год.
Игорь Сорин, Андрей Григорьев-Аполлонов и Кирилл Андреев, 1997 год.
4.
Православный священник за 20 баксов окропляет святой водой новый автомобиль «Лада», только что проданный в салоне одного из московских дилеров, 24 марта 1995 года.
6.
Элегантный китаец, в окружении других китайцев, стоит на территории торговых рядов города Челябинска, 1990 год.
9.
Молодой Фёдор Бондарчук с сыном Сергеем Бондарчуком-младшим и племянником Константином Крюковым (сын его родной сестры Алёны), начало 90-х.
11.
«Голосуй или проиграешь!»
Борис Ельцин осматривает село Атепцево в 75 км от Москвы. На снимке беседует с молодожёнами Михаилом и Светланой Степанянцевыми , 7 мая 1996 года.
Борис Ельцин осматривает село Атепцево в 75 км от Москвы. На снимке беседует с молодожёнами Михаилом и Светланой Степанянцевыми , 7 мая 1996 года.
15.
Молодая пара целуется на фоне двух икон Запада и Востока, Ковбоя Мальборо и св. Георгия, 17 ноября 1995 года.
24.
Бодибилдеры разминаются и выполняют отжимания перед соревнованиями на фестивале в Лужниках. 2 июля 1996 год.
35.
Ирина Салтыкова с подругой, 1996 год.
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Предыдущая часть здесь: Интересные фотографии 1990 -х
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Метки: Россия интересно люди страна фотографии
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- Вот раньше девки были! Как пройдёт, так начинала душа петь и с настроением всё поднималось!
Другой ему и отвечает:
- Да-а, таких теперь не-е-ет...
Не стоит их романтизировать. И, не дай Бог вернуться туда снова.
Сейчас ей уже за 50.