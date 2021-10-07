Фото из России и не только 1990-х годов.

Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того чтобы вы ссорились, эти фото чтобы помнили те кто забыл и увидели те кто на горшке сидел!

И для многих вспомнить молодость свою!

Приятного вам просмотра!, не ругайтесь.

1. 0 Девушки сидят в баре клуба "Up & Down". 25 июля 1997 год.

2. 0 Детство без компьютеров, 90-е.

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3. 0 Сергей Супонев во время съёмок выездного «Звёздного часа».Париж, 1994 год.

4. 0 Нечистые на руку торговцы одного из столичных рынков показывают чудеса акробатики во время операции проводимой московским ОМОНом, 1995 год.

5. 0 Владимир Турчинский на шоу «Бои гладиаторов», 1994 год.

6. 0 Москва, район станции метро «Профсоюзная», конец 1990-х.



В Москве когда-то была муниципальная милиция. Эти силовики подчинялись местным органам самоуправления, занимались охраной общественного порядка и патрулированием подведомственной территории. С точки зрения их роли в деятельности такие подразделения являлись превентивной милицией, то есть силами предотвращения правонарушений.

Эксперимент, в рамках которой в столице была создана и работала муниципальная милиция, продлился всего пару лет – с 1999 по 2000 годы. Летом 2000-го президент подписал указ, которым результаты эксперимента по организации охраны общественного порядка органами местного самоуправления были признаны неудовлетворительными.

7. 0 Балерина Татьяна Расторгуева из балета Большого театра в позе возле трио бабушек на станции Арбатская, 1997 год.

8. 0 В шахтерском городке, 1997 год.

9. 0 День России. Москва, 12 июня 1996 год.

10. 0 В ГУМе. Москва, 1997 год.

11. 0 Александр Лебедь играет в шахматы с Ширвани Басаевым, одним из чеченских лидеров и братом Шамиля Басаева, во время перерыва в переговорах о политическом статусе Чеченской республики в селе Новые Атаги. 24 августа 1996 год.

12. 0 Женщины продают одежду на уличном рынке, 1997 год.

13. 0 Обработка моллюсков на заводе, 1997 год.

14. 0 Трудная дорога домой, Тюмень начало 90-х.

15. 0

16. 0 Концерт группы "PRODIGY" на Красной площади. Москва, 1997 год.

17. 0 Люди едят в McDonald's .25 июля 1997 год.

18. 0 Богатый выбор водки в уличном киоске. Москва, 8 мая 1997 год.

19. 0 «Первый автомобиль».

Россия, середина 90-х.

20. 0 Дамы на импровизированном постаменте, 1998 год.

21. 0 Международное Байк-Шоу в Москве. 30 августа 1996 год.

22. 0 Женщины, задержанные милицией за проституцию, звонят своим друзьям по мобильному телефону, чтобы организовать освобождение. 23 мая 1997 год.

23. 0 Иван Ургант с подругой и отцом, конец 90-х.

24. 0 Москвичи посещают интернет-кафе, 1997 год.

25. 0 Ричард Гир в Москве. 30 июля 1995 год.

26. 0 Владислав Листьев. Москва, середина 90-х.

27. 0 На тренировке, 1997 год.

28. 0 Танцы в клубе, 1997 год.

29. 0 Кинопродукция в одном из московских ларьков, 1997 год.

30. 0 Российские футбольные фанаты прибывают на "Евро 1996" на корабле, Ливерпуль, 1996 год.

31. 0 Дамы на Тишинском рынке, 1992 год.

32. 0 Женщина раздаёт газеты на улице.

Санкт-Петербург, 1997 год.

33. 0 Беззаботное детство, 1997 год.

34. 0 Дети помогают окучивать картофель, 1997 год.