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Фото из России и не только 1990-х годов.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того чтобы вы ссорились, эти фото чтобы помнили те кто забыл и увидели те кто на горшке сидел!
И для многих вспомнить молодость свою!
Приятного вам просмотра!, не ругайтесь.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того чтобы вы ссорились, эти фото чтобы помнили те кто забыл и увидели те кто на горшке сидел!
И для многих вспомнить молодость свою!
Приятного вам просмотра!, не ругайтесь.
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4.
Нечистые на руку торговцы одного из столичных рынков показывают чудеса акробатики во время операции проводимой московским ОМОНом, 1995 год.
6.
Москва, район станции метро «Профсоюзная», конец 1990-х.
В Москве когда-то была муниципальная милиция. Эти силовики подчинялись местным органам самоуправления, занимались охраной общественного порядка и патрулированием подведомственной территории. С точки зрения их роли в деятельности такие подразделения являлись превентивной милицией, то есть силами предотвращения правонарушений.
Эксперимент, в рамках которой в столице была создана и работала муниципальная милиция, продлился всего пару лет – с 1999 по 2000 годы. Летом 2000-го президент подписал указ, которым результаты эксперимента по организации охраны общественного порядка органами местного самоуправления были признаны неудовлетворительными.
В Москве когда-то была муниципальная милиция. Эти силовики подчинялись местным органам самоуправления, занимались охраной общественного порядка и патрулированием подведомственной территории. С точки зрения их роли в деятельности такие подразделения являлись превентивной милицией, то есть силами предотвращения правонарушений.
Эксперимент, в рамках которой в столице была создана и работала муниципальная милиция, продлился всего пару лет – с 1999 по 2000 годы. Летом 2000-го президент подписал указ, которым результаты эксперимента по организации охраны общественного порядка органами местного самоуправления были признаны неудовлетворительными.
7.
Балерина Татьяна Расторгуева из балета Большого театра в позе возле трио бабушек на станции Арбатская, 1997 год.
11.
Александр Лебедь играет в шахматы с Ширвани Басаевым, одним из чеченских лидеров и братом Шамиля Басаева, во время перерыва в переговорах о политическом статусе Чеченской республики в селе Новые Атаги. 24 августа 1996 год.
22.
Женщины, задержанные милицией за проституцию, звонят своим друзьям по мобильному телефону, чтобы организовать освобождение. 23 мая 1997 год.
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Метки: Россия интересно люди страна фотографии
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Посерфил инет и тоже не нашел.
Предполагаю, что это "модные" тогда радиотелефоны-сканеры, садящиеся на чужую волну.
Правый похож, но слева по форм-фактору всеж смахивает на мобилу.
Есть предположения?
"Тем, кто на горшке сидел" нужно показывать "романтику 90-х"? Может, лучше покажете пустые полки магазинов? Продуктовые карточки? Челноков, продающих на развалах всякий хлам? Очереди за пенсиями, которые тотально не платили? Аферу с ваучерами? Разгул бандитизма?
Или эту сторону на развлекательном сайте не принято показывать?
Для кого-то это, может, и романтика, но только не для меня.
И, давайте не будем фантазировать на тему "нытиков" - в те времена я была уже достаточно взрослой, чтобы понимать, что тогда происходило.
Это перед самым распадом союза, а вот "Очереди за пенсиями, которые тотально не платили" это уже Россия начало 90-х так как с товаром уже проблем не было, зато начались проблемы с деньгами у населения.
Все более-менее стабилизировалось во второй половине 90-х. Хотя... стабилизировалось - это громко сказано. Просто ушла тотальная нищета.