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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х (35 фото)

Автор:
07 октября 2021 21:10
Метки: Россия   интересно   люди   страна   фотографии   
921
35
Фото из России и не только 1990-х годов.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того чтобы вы ссорились, эти фото чтобы помнили те кто забыл и увидели те кто на горшке сидел!
И для многих вспомнить молодость свою!
Приятного вам просмотра!, не ругайтесь.
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Метки: Россия   интересно   люди   страна   фотографии   
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10  комментариев
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13k
Алексей Полчаса назад
Чет не узнал "трубки".
Посерфил инет и тоже не нашел.
Предполагаю, что это "модные" тогда радиотелефоны-сканеры, садящиеся на чужую волну.
Правый похож, но слева по форм-фактору всеж смахивает на мобилу.
Есть предположения?
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435
Nikoha Salym 4 минуты назад
Господи! Как мы выжили только! Уму не постижимо!
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16k
Наталья 21 минуту назад
Не собираюсь ни с кем ругаться, но, тем не менее - автору.
"Тем, кто на горшке сидел" нужно показывать "романтику 90-х"? Может, лучше покажете пустые полки магазинов? Продуктовые карточки? Челноков, продающих на развалах всякий хлам? Очереди за пенсиями, которые тотально не платили? Аферу с ваучерами? Разгул бандитизма?

Или эту сторону на развлекательном сайте не принято показывать?

Для кого-то это, может, и романтика, но только не для меня.
И, давайте не будем фантазировать на тему "нытиков" - в те времена я была уже достаточно взрослой, чтобы понимать, что тогда происходило.
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25k
Мойша 39 минут назад
Комментарий к фото
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6k
klop Час назад
"Есть что путёвого из этого посмотреть"?
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