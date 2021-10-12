Валун из Саудовской Аравии озадачил интернет: силы природы или инопланетное вмешательство?

Огромный валун из песчаника – скала Аль-Наслаа – стоит посреди оазиса Тайма в Саудовской Аравии. Камень около 9 метров высотой и 7,6 метров шириной украшен наскальной резьбой, изображающей человека и лошадь. Само собой, валун стал популярной достопримечательностью, а также предметом жарких споров в сети.

«Я не говорю, что это дело рук пришельцев, но это дело рук пришельцев», – написал один пользователь Reddit. «Точно пришельцы», – согласился второй. Еще один пользователь предположил, что какой-то инопланетянин игрался с «супер-лазерной указкой на какой-то случайной планете, найденной его видом, и случайно разрезал камень пополам».

Согласно другой теории, древние цивилизации были более развитыми, чем считалось ранее. Одно видео на YouTube выдвигает версию, что этот камень является свидетельством ранних «высоких технологий». В том же ключе мыслит пользователь Ricopantalones, написавший на онлайн-форуме: «Почему мы приписываем это инопланетянам? Существует тонна доказательств того, что древние технологии находились на гораздо более высоком уровне, чем мы думаем. Мы находимся не на первой восходящей кривой развития технологий. Скорее уж на второй».

Другой пользователь сравнил валун с пирамидами Древнего Египта, которые были построены около 4500 лет назад. NicholasPileggi утверждает, что разрез сделан по тому же принципу, «как разрезали блоки для пирамид: с помощью веревки и песка». Среди других популярных теорий были «человек с пилой и вагоном терпения» и «испытания светового меча».

Однако геолог Черри Льюис возвращает фантазеров с небес на землю: она утверждает, что раскол в камне – работа матушки-природы.