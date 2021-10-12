Валун из Саудовской Аравии озадачил интернет: силы природы или инопланетное вмешательство?

В сети только и разговоров, что о загадочном камне в Саудовской Аравии, который словно разрезали пополам лазером. Один геолог считает, что это произошло в результате естественного природного процесса, но другие не согласны – якобы «разрез» слишком точный и плавный. Неужто замешаны инопланетяне?
Огромный валун из песчаника – скала Аль-Наслаа – стоит посреди оазиса Тайма в Саудовской Аравии. Камень около 9 метров высотой и 7,6 метров шириной украшен наскальной резьбой, изображающей человека и лошадь. Само собой, валун стал популярной достопримечательностью, а также предметом жарких споров в сети.
«Я не говорю, что это дело рук пришельцев, но это дело рук пришельцев», – написал один пользователь Reddit. «Точно пришельцы», – согласился второй. Еще один пользователь предположил, что какой-то инопланетянин игрался с «супер-лазерной указкой на какой-то случайной планете, найденной его видом, и случайно разрезал камень пополам».
Согласно другой теории, древние цивилизации были более развитыми, чем считалось ранее. Одно видео на YouTube выдвигает версию, что этот камень является свидетельством ранних «высоких технологий». В том же ключе мыслит пользователь Ricopantalones, написавший на онлайн-форуме: «Почему мы приписываем это инопланетянам? Существует тонна доказательств того, что древние технологии находились на гораздо более высоком уровне, чем мы думаем. Мы находимся не на первой восходящей кривой развития технологий. Скорее уж на второй».
Другой пользователь сравнил валун с пирамидами Древнего Египта, которые были построены около 4500 лет назад. NicholasPileggi утверждает, что разрез сделан по тому же принципу, «как разрезали блоки для пирамид: с помощью веревки и песка». Среди других популярных теорий были «человек с пилой и вагоном терпения» и «испытания светового меча».
Однако геолог Черри Льюис возвращает фантазеров с небес на землю: она утверждает, что раскол в камне – работа матушки-природы.
Льюис, научный сотрудник Бристольского университета, называет камень «удивительным зрелищем». По ее словам, «она [трещина] могла образоваться из-за процесса выветривания, называемого «замораживание-оттаивание», который происходит, когда вода попадает в небольшую трещину в скале. При понижении температуры вода замерзает и расширяется, в результате чего трещина расширяется и удлиняется. «По мере таяния льда вода проникает все глубже и глубже в трещину. Этот процесс повторяется на протяжении тысяч или даже миллионов лет, пока скала не расколется. Этот процесс в сочетании с ветровой эрозией, которая в условиях пустыни похожа на пескоструйную обработку, также может объяснить, почему валун стоит там сам по себе».
Хотя в образовании трещины могут быть виноваты выветривание и эрозия, Льюис не исключает вероятности, что скалу разрезали люди. Она говорит: «Учитывая, что прошлые цивилизации создали Стоунхендж и скульптуры на острове Пасхи с помощью самых простых инструментов, не исключено, что и это могло быть сделано руками человека».
Ее вердикт? «На первый взгляд трещина выглядит искусственно созданной, как и очень гладкая передняя поверхность камня, но я вижу фотографию, на которой видна параллельная трещина на его задней стороне, так что, возможно, трещина образовалась естественным путем».
Геолог и геофизик профессор Тим Рестон из Университета Бирмингема также поделился своими мыслями о странном образовании.
Он сказал MailOnline, что трещина – «это, вероятно, соединение, которое представляет собой естественную трещину в породе, обычно вызванную перепадом давления и расширением, образовавшуюся, когда слой породы был более сплошным, и теперь она видна из-за эрозии окружающей ее породы».
Рестон добавил: «Если это действительно соединение, у него могут быть красивые, похожие на перья структуры с обеих сторон трещины, если только их не расширила ветровая эрозия».
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В древности знали как пилить камни - для этого использовали нечто вроде цепной пилы. Это была верёвка, пропитанная смолой и обсыпанная абразивом (кремень, гранитная крошка, обсидиан). Верёвка просовывалась под камень через прокопанный туннель и наверху сращивалась в кольцо, потом растягивалась на блоках. Далее с помощью простейшего привода, примерно как у ветряной или водяной мельницы, верёвка приводилась в движение. Двигал её ослик, ходивший по кругу. Постоянство натяжения обеспечивал противовес. Чтобы верёвка не перегревалась и не рвалась, сверху стояли люди и место распила непрерывно поливалось водой и посыпалось песком в качестве абразива.
В 90-е группа ученых калифорнийского университета провела подобный опыт в Египте. Они аналогичным способом за неделю распилили старый блок песчаника полтора метра в высоту .
Другой вопрос - почему распилили и оставили, но это уже совсем другая история...
Чем не версия))
Можно говорить про шумерскую культуру, как цивилизацию, про египетскую, про греческую.
Но использовать это слово для обозначения какой-то необъяснимой загадки, или артефакта - это не правильно.