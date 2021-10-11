Читатели британского издания Daily Maily не оценили русофобскую статью: мол, не может быть такого, что именно Россия оказала давление, искусственно подняла цены на газ, который еще и не поставляет толком. На самом же деле, по мнению британцев, с нашей страной нужно дружить, а вот обвинять американские власти, зеленую энергетику и даже Грету Тунберг.

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«Зеленые, зеленые, зеленые. Никакого газа, никакого угля. Победа Греты!» - писали читатели Daily Maily.

По мнению британцев, мировое сообщество, особенно в Европе, настолько наслушалось россказней шведской активистки, что слишком уж поторопилось с отказом от «грязного» топлива. Ведь никто вовремя не подумал о том, что необходимо создать альтернативные источники энергии. Теперь же европейцы с британцами сидят, закутавшись в пледы, и трясут обмерзшими кулаками, ругая и Тунберг, и в принципе «чистое» топливо.

Кроме того, не стоит забывать о «достижениях» США, которые мешали строительству «Северного потока – 2». Если бы американцы не вводили санкции, не саботировали процесс строительства, европейцы сейчас, возможно бы, не мерзли. Британцы же уверены, что российский проект необходимо запустить как можно скорее. А вот «зеленым» борцам за справедливость жители Великобритании пожелали «замерзнуть до смерти», чтобы в будущем уже никто не мог сотрясать воздух, обрекая народ на страдания.