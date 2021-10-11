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Кто же виноват в топливном кризисе? Британцы возложили вину на Грету Тунберг

Кто же виноват в топливном кризисе? Британцы возложили вину на Грету Тунберг (1 фото)

Автор:
11 октября 2021 20:51
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ГАЗ   великобритания   грета тунберг   кризис   
1372
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Энергетический кризис в Великобритании вынуждает жителей не столь далекого острова морально готовиться к заморозкам. На фоне происходящего британцы задумались – а почему, собственно, так произошло? И кого стоит винить за предстоящую холодную зиму? Как это ни странно, мало кто доверял русофобской байке журналистов, будто вся Европа замерзает из-за «российской агрессии».

Читатели британского издания Daily Maily не оценили русофобскую статью: мол, не может быть такого, что именно Россия оказала давление, искусственно подняла цены на газ, который еще и не поставляет толком. На самом же деле, по мнению британцев, с нашей страной нужно дружить, а вот обвинять американские власти, зеленую энергетику и даже Грету Тунберг.

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«Зеленые, зеленые, зеленые. Никакого газа, никакого угля. Победа Греты!» - писали читатели Daily Maily.


По мнению британцев, мировое сообщество, особенно в Европе, настолько наслушалось россказней шведской активистки, что слишком уж поторопилось с отказом от «грязного» топлива. Ведь никто вовремя не подумал о том, что необходимо создать альтернативные источники энергии. Теперь же европейцы с британцами сидят, закутавшись в пледы, и трясут обмерзшими кулаками, ругая и Тунберг, и в принципе «чистое» топливо.


Кроме того, не стоит забывать о «достижениях» США, которые мешали строительству «Северного потока – 2». Если бы американцы не вводили санкции, не саботировали процесс строительства, европейцы сейчас, возможно бы, не мерзли. Британцы же уверены, что российский проект необходимо запустить как можно скорее. А вот «зеленым» борцам за справедливость жители Великобритании пожелали «замерзнуть до смерти», чтобы в будущем уже никто не мог сотрясать воздух, обрекая народ на страдания.

 

 

 

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Метки: ГАЗ   великобритания   грета тунберг   кризис   
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35  комментариев
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3k
a_komolow 4 часа назад
Не уже ли поумнели?
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9k
Свои Пять Копеек Минуту назад
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9k
Свои Пять Копеек Минуту назад
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12k
Алекс 50 минут назад
А я вот не понимаю почему они на ветряках тормознули? Надо дальше идти. Корабли под парусом. летать на воздушных шарах. Экологично же? Правда это средние века, но нах им ядерная энергетика?
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3k
yuriysand Час назад
Ссылка youtu.be
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22k
Юрьевич Час назад
Что-то они рановато замерзать начали, зима ещё не наступила! Обрадуйте их кто-нибудь, что пока ещё осень!
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Подождите, еще не вечер. Скоро американская и европейская пропаганда повернут дело так, что во всем виновата Россия и Путин. Это они задрали цены на газ, это они используют газ как энергетическое оружие. Так что скоро введут новые санкции против России.
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193
⛔ Александр ⛔ 2 часа назад
https://mk-ru.turbopages.org/mk.ru/s/economics/2021/10/11/pozor-strany-rossiyskaya-kartoshka-podorozhala-vtroe.htmlhttps://mk-ru.turbopages.org/mk.ru/s/economics/2021/10/11/pozor-strany-rossiyskaya-kartoshka-podorozhala-vtroe.html

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11k
Хью́берт 2 часа назад
Привожу пример, мои соседи по даче влипли в систему, где в кредит солнечные панели и ветряки, ладно сходите с ума как знаете, но, что наделали, на улице 21-но домовладение, но круглогодично проживают только семь семей, они купили оборудование и нечего умнее как отказаться от услуг электросбыта не придумали, электрики отключили линию и демонтировали ТП, мало того, что теперь не чистят дорогу зимой и не отсыпают летом, цена на участки рухнула, просто теперь проехать на УАЗике моём сложно, про тяжи типа Патруля или Круза я молчу, в здравом уме не поедут. Вот, она зелёная и чистая электроэнергия.
Воют и платят кредиты, и жалобные письма пишут чиновникам.
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7k
Мистер Фикс 2 часа назад
Ну вот много зеленые кричат про большое тихоокеанское мусорное пятно? Нет конечно, там же нет политики...
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1k
Mowgley 2 часа назад
Песенка специально для сугреву британцам:

Ссылка youtube.com
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11k
кира 2 часа назад
Ой, блин! Нашли крайнюю Ведь она и только она определяет энергетическую политику Великобритании, больше то некому...
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7k
Serjio 3 часа назад
Да, да конечно, больная девочка виновата во всем!
Мир захватили клоуны!
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13k
Владислав Грецов 3 часа назад
дурочку стрелочником назначили...
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151
Мы Ул 3 часа назад
Возложите на нее смирительную рубашку.
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148
Никудатор 3 часа назад
А какой пост она занимает в великобритании? "Дебилы, бл**ь"
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1k
🇷🇺🅼🅰🅺🅲🇷🇺 3 часа назад
https://online47-ru.turbopages.org/online47.ru/s/2021/10/11/prognoz-na-tseny-rossiyan-predupredili-o-podorozhanii-tovarov-do-kontsa-2021-goda-139061https://online47-ru.turbopages.org/online47.ru/s/2021/10/11/prognoz-na-tseny-rossiyan-predupredili-o-podorozhanii-tovarov-do-kontsa-2021-goda-139061

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27k
lem02 3 часа назад
Автор поста так лихо рассуждает от имени всех британцев.
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5k
КремлеКот 3 часа назад
"Россия оказала давление, искусственно подняла цены на газ, который еще и не поставляет толком."
Самое смешное в претензиях Британии в том, что Россия в туда газ и не поставляла никогда. Газ в Британию идёт из Норвегии.
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4k
au3 3 часа назад
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3k
Горожанин 3 часа назад
Пора зелёных и их зелёные организации официально признать экстремистами и экстремистскими организациями. Думаю, дело до этого дойдет. Все преступные, террористические организации всегда существуют под благими лозунгами за чьё-то счастье Так и в случае с зелеными. Фашисты они обыкновенные, на самом деле.
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