Кто же виноват в топливном кризисе? Британцы возложили вину на Грету Тунберг

Энергетический кризис в Великобритании вынуждает жителей не столь далекого острова морально готовиться к заморозкам. На фоне происходящего британцы задумались – а почему, собственно, так произошло? И кого стоит винить за предстоящую холодную зиму? Как это ни странно, мало кто доверял русофобской байке журналистов, будто вся Европа замерзает из-за «российской агрессии».
Читатели британского издания Daily Maily не оценили русофобскую статью: мол, не может быть такого, что именно Россия оказала давление, искусственно подняла цены на газ, который еще и не поставляет толком. На самом же деле, по мнению британцев, с нашей страной нужно дружить, а вот обвинять американские власти, зеленую энергетику и даже Грету Тунберг.
«Зеленые, зеленые, зеленые. Никакого газа, никакого угля. Победа Греты!» - писали читатели Daily Maily.
По мнению британцев, мировое сообщество, особенно в Европе, настолько наслушалось россказней шведской активистки, что слишком уж поторопилось с отказом от «грязного» топлива. Ведь никто вовремя не подумал о том, что необходимо создать альтернативные источники энергии. Теперь же европейцы с британцами сидят, закутавшись в пледы, и трясут обмерзшими кулаками, ругая и Тунберг, и в принципе «чистое» топливо.
Кроме того, не стоит забывать о «достижениях» США, которые мешали строительству «Северного потока – 2». Если бы американцы не вводили санкции, не саботировали процесс строительства, европейцы сейчас, возможно бы, не мерзли. Британцы же уверены, что российский проект необходимо запустить как можно скорее. А вот «зеленым» борцам за справедливость жители Великобритании пожелали «замерзнуть до смерти», чтобы в будущем уже никто не мог сотрясать воздух, обрекая народ на страдания.
Источник:
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Воют и платят кредиты, и жалобные письма пишут чиновникам.
На кой ляд было отказываться? Если счетчик не мотает, то и не платишь по нему ничего. Висит он на столбе, никому не мешает, а в случае отказа личной АЭС пригодится.
Служил в ОНОНе в "святых девяностых", видел многое.
Мир захватили клоуны!
А Грету - да, подставили. Просто подонки, возглавляющие зелёных идиотов, заморочили голову больному ребёнку.
Самое смешное в претензиях Британии в том, что Россия в туда газ и не поставляла никогда. Газ в Британию идёт из Норвегии.