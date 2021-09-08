FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 7416 постов • 1239 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Как летит время: чудо-четверняшки, рожденные в 2017 году, собираются в школу

Как летит время: чудо-четверняшки, рожденные в 2017 году, собираются в школу (3 фото)

Автор:
08 сентября 2021 15:10
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   великобритания   дети   недоношенность   четверни и их родители   четверня   четверняшки   эко   
266
3
В 2017 году британские педиатры совершили чудо, выходив четверку однояйцевых близнецов, родившихся на 11 недель раньше срока. Дети, рожденные после ЭКО, весили всего по 0,9 кг и пролежали в больнице два месяца. А сегодня три брата и сестра идут в школу! Это веха, о которой их родители осмеливались только мечтать.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: ynews   великобритания   дети   недоношенность   четверни и их родители   четверня   четверняшки   эко   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Горожанин 2 часа назад
"В 2017 году британские педиатры совершили чудо, выходив четверку однояйцевых близнецов..."

Господи, уже в детскому саду один однояицевый близнец пол успел сменить. Запад, куда ты катишься?!))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
204
Ольга 2 часа назад
Однояйцевые близнецы? Братья и сестра?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
313
bobobo 2 часа назад
В четыре года в школу?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Профессия - Родину защищать: как и из чего складывается карьера военного Профессия - Родину защищать: как и из чего складывается карьера военного 50-летняя британка родила четверню 50-летняя британка родила четверню Оставшаяся без рук из-за бывшего мужа Маргарита Грачёва стала мамой в третий раз Оставшаяся без рук из-за бывшего мужа Маргарита Грачёва стала мамой в третий раз Не больше трех часов в неделю: власти Китая ввели ограничения на видеоигры для несовершеннолетних Не больше трех часов в неделю: власти Китая ввели ограничения на видеоигры для несовершеннолетних Двух голых детей-маугли обнаружили в заваленной мусором квартире в Ульяновске Двух голых детей-маугли обнаружили в заваленной мусором квартире в Ульяновске Детская площадка в Сибири накрылась тишиной, прерываемой негромким кандальным перезвоном Детская площадка в Сибири накрылась тишиной, прерываемой негромким кандальным перезвоном
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

560045



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Факты о Южной Корее, которые вас поразят
7
174
Факты о Южной Корее, которые вас поразят
Это блюдо смертельно для всех, кроме северян
4
168
Это блюдо смертельно для всех, кроме северян
Профессия - Родину защищать: как и из чего складывается карьера военного
Профессия - Родину защищать: как и из чего складывается карьера военного
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Первая женщина в жизни каждого советского мужчины
1
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Россия#кино#люди#интересное#аварии#подборка#картинки#найдено на ebay#Разное
#Юмор#ynews#автомир#факты#животные#дтп#природа#фотографии#позитив#неудача
#интересно#прикол#автомобили#новости#СССР#авто аварии#история#в мире#прошлое#фейл

На что жалуетесь?

Вернуться