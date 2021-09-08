Как летит время: чудо-четверняшки, рожденные в 2017 году, собираются в школу

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В 2017 году британские педиатры совершили чудо, выходив четверку однояйцевых близнецов, родившихся на 11 недель раньше срока. Дети, рожденные после ЭКО, весили всего по 0,9 кг и пролежали в больнице два месяца. А сегодня три брата и сестра идут в школу! Это веха, о которой их родители осмеливались только мечтать.
Их зовут Роман, Остин, Арло и Рэйя. Они живут в Винчестере, графство Хэмпшир, и их маме пришлось выложить круглую сумму, чтобы купить каждому школьную форму.
Думается, она сделала это с удовольствием - вы только посмотрите, какими взрослыми и умными выглядят эти малыши. А еще крепкими и здоровыми.
Думается, она сделала это с удовольствием - вы только посмотрите, какими взрослыми и умными выглядят эти малыши. А еще крепкими и здоровыми.
Время пролетело так быстро! И вот уже пора идти в школу, вслед за старшей сестрой (всего у их родителей Селины и Кевина Торбетт-Эш пятеро детей).
Селине 31 год, она медсестра. "Кажется, будто всего пять минут назад мы узнали, что ждем четверняшек. Мне нравится, когда они рядом, - говорит она. - Теперь по утрам у нас будет безумие, но в этом доме оно будет всегда... К счастью, все наши дети получили места в одной школе, а класс небольшой, так что их голос определенно будет иметь значение".
Селине 31 год, она медсестра. "Кажется, будто всего пять минут назад мы узнали, что ждем четверняшек. Мне нравится, когда они рядом, - говорит она. - Теперь по утрам у нас будет безумие, но в этом доме оно будет всегда... К счастью, все наши дети получили места в одной школе, а класс небольшой, так что их голос определенно будет иметь значение".
Вот как выглядели эти сорванцы, когда родились
"Они все очень рады пойти в школу, они совсем не волнуются. Я беспокоюсь об их учителях", - добавляет Селина.
По ее словам, она потратила 600 фунтов стерлингов (примерно 60 тыс. рублей) только на школьную форму и на данный момент купила 20 рубашек поло, 15 пар брюк, восемь джемперов, пять юбок и четыре комплекта спортивной формы - и это только половина списка. .. Ну ничего, своя ноша не тянет.
По ее словам, она потратила 600 фунтов стерлингов (примерно 60 тыс. рублей) только на школьную форму и на данный момент купила 20 рубашек поло, 15 пар брюк, восемь джемперов, пять юбок и четыре комплекта спортивной формы - и это только половина списка. .. Ну ничего, своя ноша не тянет.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Господи, уже в детскому саду один однояицевый близнец пол успел сменить. Запад, куда ты катишься?!))