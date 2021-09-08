Как летит время: чудо-четверняшки, рожденные в 2017 году, собираются в школу

Время пролетело так быстро! И вот уже пора идти в школу, вслед за старшей сестрой (всего у их родителей Селины и Кевина Торбетт-Эш пятеро детей).



Селине 31 год, она медсестра. "Кажется, будто всего пять минут назад мы узнали, что ждем четверняшек. Мне нравится, когда они рядом, - говорит она. - Теперь по утрам у нас будет безумие, но в этом доме оно будет всегда... К счастью, все наши дети получили места в одной школе, а класс небольшой, так что их голос определенно будет иметь значение".