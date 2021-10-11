Вручение премии «Мы рядом, ради перемен»

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Церемония вручения ежегодной премии «Мы рядом, ради перемен». Премия присуждается за реализованные социально значимые проекты и инициативы, развивающие регион, удовлетворяющие конкретные потребности общества и улучшающие качество жизни.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что премию «Мы рядом» создали для поддержки неравнодушных жителей.
Смысл ее — поддержать самых неравнодушных, активных граждан, общественные организации, волонтеров, которые помогают, реализуют свои проекты в самых разных уголках Подмосковья по очень чувствительным социальным темам
«В этом году премия губернатора называется „Мы рядом ради перемен“. Посвящена она в первую очередь неравнодушным людям, которые улучшают качество жизни отзывчивостью», — сказала министр по социальным коммуникациям Московской области Екатерина Швелидзе.
В состав жюри вошли именитые деятели разных сфер, среди которых Лео Бокерия, Анатолий Торкунов, Сергей Безруков, Евгений Миронов, Игорь Бутман.
Смысл ее — поддержать самых неравнодушных, активных граждан, общественные организации, волонтеров, которые помогают, реализуют свои проекты в самых разных уголках Подмосковья по очень чувствительным социальным темам
«В этом году премия губернатора называется „Мы рядом ради перемен“. Посвящена она в первую очередь неравнодушным людям, которые улучшают качество жизни отзывчивостью», — сказала министр по социальным коммуникациям Московской области Екатерина Швелидзе.
В состав жюри вошли именитые деятели разных сфер, среди которых Лео Бокерия, Анатолий Торкунов, Сергей Безруков, Евгений Миронов, Игорь Бутман.
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Метки: 360подмосковье Подмосковье видео вручение премия
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