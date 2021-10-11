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Вручение премии «Мы рядом, ради перемен»

Вручение премии «Мы рядом, ради перемен» (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 октября 2021 19:00
Сообщество : Жить в России
Метки: 360подмосковье   Подмосковье   видео   вручение   премия   
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Церемония вручения ежегодной премии «Мы рядом, ради перемен». Премия присуждается за реализованные социально значимые проекты и инициативы, развивающие регион, удовлетворяющие конкретные потребности общества и улучшающие качество жизни.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что премию «Мы рядом» создали для поддержки неравнодушных жителей.

Смысл ее — поддержать самых неравнодушных, активных граждан, общественные организации, волонтеров, которые помогают, реализуют свои проекты в самых разных уголках Подмосковья по очень чувствительным социальным темам

«В этом году премия губернатора называется „Мы рядом ради перемен“. Посвящена она в первую очередь неравнодушным людям, которые улучшают качество жизни отзывчивостью», — сказала министр по социальным коммуникациям Московской области Екатерина Швелидзе.

В состав жюри вошли именитые деятели разных сфер, среди которых Лео Бокерия, Анатолий Торкунов, Сергей Безруков, Евгений Миронов, Игорь Бутман.

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Метки: 360подмосковье   Подмосковье   видео   вручение   премия   
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maclay 23 минуты назад
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Hairy. 4 минуты назад
Мерзость.
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laptignu 5 минут назад
Какое отношение эта информация имеет ко всем остальным, кроме присутствующих в зале?
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Fidel

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