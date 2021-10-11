С какой скоростью должен бегать настоящий полицейский

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41-летнему полицейскому из Нью-Йорка Кеньятте Брауну пришлось преследовать 15-летнего воришку, укравшего у пассажирки метро мобильный телефон. Погоня была записана нагрудным видеорегистратором - и, надо сказать, зрелище впечатляет! Этот полицейский в очень, очень хорошей форме.
Кеньятта Браун - ветеран полиции Нью-Йорка, он начал свою карьеру в 2004 году в возрасте 24 лет. И до сих пор поддерживает прекрасную физическую форму, активно занимаясь спортом.
Браун играет за баскетбольную команду Нью-йоркского департамента полиции, и благодаря ему команда не раз одерживала победу.
Итак, в тот день Кеньятта Браун начал действовать после того, как заметил подростка, бегущего по платформе метро в Бушуике (Бруклин). За парнем гналась потерпевшая, но силы были неравны. Коп бросился в погоню моментально.
Он помчался по платформе, вниз по переходу, затем перепрыгнул через турникет в метро и продолжил погоню по улицам города! Убегавший от него грабитель просто не знал, с кем связался. Но уже очень скоро ему пришлось сдаться.
Всё видно на кадрах записи видеорегистратора.
Всё видно на кадрах записи видеорегистратора.
Полицейский прыгает в метро через турникет, приземляясь на колени и упираясь руками, затем поднимается и продолжает бежать. Скорость бешеная!
Воришка пойман. Он сдается со словами "Хорошо, хорошо, хорошо". Понял, что отвертеться не получится.
По сообщению полиции, подросток в метро выхватил iPhone 11 из рук 53-летней женщины. За ним гнались потерпевшая и ее дочь. Если бы не офицер полиции, вор бы легко скрылся.
Уже после задержания дочь потерпевшей добежала до полицейского и сказала: "Вы, ребята, чертовски быстрые".
В Нью-Йорке продолжается эскалация насильственных преступлений: в сентябре 2021 года общий объем преступности вырос на 2,6% по сравнению с сентябрем 2020 года. Количество нападений увеличилось на 18,5 процента, а грабежей - на шесть процентов.
По сообщению полиции, подросток в метро выхватил iPhone 11 из рук 53-летней женщины. За ним гнались потерпевшая и ее дочь. Если бы не офицер полиции, вор бы легко скрылся.
Уже после задержания дочь потерпевшей добежала до полицейского и сказала: "Вы, ребята, чертовски быстрые".
В Нью-Йорке продолжается эскалация насильственных преступлений: в сентябре 2021 года общий объем преступности вырос на 2,6% по сравнению с сентябрем 2020 года. Количество нападений увеличилось на 18,5 процента, а грабежей - на шесть процентов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Блестящее задержание Нью-Йорк Погоня американская полиция грабитель погоня полиции полиция. задержание физическая подготовка
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