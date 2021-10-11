FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 7623 поста • 1243 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
С какой скоростью должен бегать настоящий полицейский

С какой скоростью должен бегать настоящий полицейский (6 фото + 1 видео)

Автор:
11 октября 2021 18:13
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Блестящее задержание   Нью-Йорк   Погоня   американская полиция   грабитель   погоня полиции   полиция. задержание   физическая подготовка   
1596
6
1
41-летнему полицейскому из Нью-Йорка Кеньятте Брауну пришлось преследовать 15-летнего воришку, укравшего у пассажирки метро мобильный телефон. Погоня была записана нагрудным видеорегистратором - и, надо сказать, зрелище впечатляет! Этот полицейский в очень, очень хорошей форме.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Блестящее задержание   Нью-Йорк   Погоня   американская полиция   грабитель   погоня полиции   полиция. задержание   физическая подготовка   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
26
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
26  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
kaboza 2 часа назад
Красавчег))))не то что некоторые
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 7)
45
@photoaQyn 5 минут назад
всё правильно чёрный полицейский словил плохого белого Ну не очень белого намешанного но всё-таки другой вопрос Почему в Белоруссии телефона не воруют А в Нью-Йорке воруют? Почему за столько лет с самым современным оборудованием ни одного похитителя телефона просто не ищут? ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
net 13 минут назад
Смотрите. По статистике в штатах расходы на каждого заключенного 65тыс баксов в год. Это только расходы на его содержание. + косвенные расходы на полицию, судей, адвокатов. А из всех заключённых больше половины сидят за всякую мелкую фигню. Ну разве пацан этот телефон от хорошей жизни дёрнул. Скорее всего от безвыходности. Так вот, вместо ежемесячных расходов в 5,5 тыс баксов и кучи доп расходов, можно платить всем по штуке-полторы баксов просто так как компенсация за лояльность государству. А если например закон нарушил, то лишается этой компенсации на какой-то срок. Сразу преступность снизится в десятки раз. Кто будет дергать телефон, рискуя потерять компенсации.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Dobrovit 14 минут назад
Парень чёрный - поругают и отпустят...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
66k
Максим Полчаса назад
Черный расист. А вообще парень начал задыхаться.. он глазами моргнул, там легкие)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
dikijjim 41 минуту назад
негры с..и быстрые)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
deLaKvinto 46 минут назад
Смысл красть айфон? На запчасти? Т
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
satra 48 минут назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Ruk Час назад
негр поймал негра, другие негры не поймут
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Majul Час назад
У черных бегать в крови )
Без тени расизма, просто факт
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
max 2 часа назад
блин меня укачало
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
homerchik 2 часа назад
С какой скоростью должен бегать настоящий полицейскийПосмотреть
С какой скоростью должен бегать настоящий полицейский
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Бу 2 часа назад
Он даже не запыхался
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
a_komolow 2 часа назад
" Люди в Чёрном" также начиналось!
Ты загнал цифалопоида!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Страшилки о сельском хозяйстве, которые мешают нам есть спокойно Страшилки о сельском хозяйстве, которые мешают нам есть спокойно Продавщица секс-шопа в Новокузнецке отбилась от грабителя огромным фаллоимитатором Продавщица секс-шопа в Новокузнецке отбилась от грабителя огромным фаллоимитатором Наряд ДПС не пожалел казённой машины, чтобы пресечь ночной вояж ретивой автоледи: видео Наряд ДПС не пожалел казённой машины, чтобы пресечь ночной вояж ретивой автоледи: видео 40 отличных вещей, найденных в буквальном смысле на улице 40 отличных вещей, найденных в буквальном смысле на улице Подводная лодка в Центральном парке: такого вы еще не видели! Подводная лодка в Центральном парке: такого вы еще не видели! В Нью-Йорке темнокожий попытался отобрать сумочку у россиянки, но не на ту напал В Нью-Йорке темнокожий попытался отобрать сумочку у россиянки, но не на ту напал
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3091



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Советские «Дошираки» - в чем секрет их великолепного вкуса?
3
299
Советские «Дошираки» - в чем секрет их великолепного вкуса?
Удивительные факты о Юпитере
2
66
Удивительные факты о Юпитере
Набирающие популярность в сообществах
Лучшие книги о призраках и привидениях
1
1
Лучшие книги о призраках и привидениях
В Сан-Диего собираются создать резервацию на острове и согнать туда невакцинированных
0
55
В Сан-Диего собираются создать резервацию на острове и согнать туда невакцинированных
Было и стало. Как изменилась красавица-балерина Анастасия Волочкова (25 фото)
Было и стало. Как изменилась красавица-балерина Анастасия Волочкова (25 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Искусственное дыхание
0
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#кулинария#вкусно#интересно#Россия#греческий салат#люди#история#сарказм#аварии
#фото#рецепты#Салат#картинки#прикол#дтп#фотографии#автомобили#автомир#здоровые
#еда#кулинарные рецепты#факты#животные#полиция#комментарии#винегрет#новости#ynews#СССР

На что жалуетесь?

Вернуться