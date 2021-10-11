С какой скоростью должен бегать настоящий полицейский

Воришка пойман. Он сдается со словами "Хорошо, хорошо, хорошо". Понял, что отвертеться не получится.



По сообщению полиции, подросток в метро выхватил iPhone 11 из рук 53-летней женщины. За ним гнались потерпевшая и ее дочь. Если бы не офицер полиции, вор бы легко скрылся.



Уже после задержания дочь потерпевшей добежала до полицейского и сказала: "Вы, ребята, чертовски быстрые".



В Нью-Йорке продолжается эскалация насильственных преступлений: в сентябре 2021 года общий объем преступности вырос на 2,6% по сравнению с сентябрем 2020 года. Количество нападений увеличилось на 18,5 процента, а грабежей - на шесть процентов.