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В Караганде женщина погибла после прыжка с «тарзанки»

В Караганде женщина погибла после прыжка с «тарзанки» (1 фото + 2 видео)

Автор:
11 октября 2021 10:54
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: в мире   видео   крыша   происшествие   прыжок   тарзанка   
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В казахстанской Караганде 33-летняя любительница роуп-джампинга прыгнула с крыши гостиницы и ударилась головой о конструкцию на земле. Героиня ролика была госпитализирована с тяжёлой черепно-мозговой травмой.

Видео содержит ненормативную лексику и может шокировать

Пострадавшая была доставлена в больницу и в экстренном порядке прооперирована. Несмотря на все усилия врачей спасти женщину не удалось.

Высота здания, с которого прыгала женщина, составляет порядка 30 метров. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Сотрудникам полиции предстоит выяснить, имел ли организатор аттракциона лицензию.

Видео с разбором прыжка, которое многое проясняет

Оказалось, что работник на земле не успел закрепить один из канатов.

Источник:

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Метки: в мире   видео   крыша   происшествие   прыжок   тарзанка   
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9k
Lev Asriev 2 часа назад
Организаторов следом сбросить надо. Идиоты.
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29k
ACU900 49 секунд назад
Парень что на видео, который ее пристегивает, небось уже сухари сушит. Статья 306 УК РК от четырех до восьми лет предусматривает. Аналогичная статья в РФ - 238 пункт В - максимум до 6. Так что пусть парень в Рашку бежит, там срок меньше...
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339
Albe 4 минуты назад
а разве защиты не должно быть? шлем там, защита рук/ног?
если нет защиты, какой смысл тогда от тарзанки?
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1k
Hallo FreeSpace 17 минут назад
Нафига вообще это надо ?
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2
Maxim Enyseyski 21 минуту назад
Сцуко..... Ну че тебе дома не сиделось, девочка... Грустно и жалко.
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1k
Аарон Чупа 23 минуты назад
Самовыпил чистой воды. Премию Дарвина, если детей нет.
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37k
Андрей Полчаса назад
Это первый прыжок как повесили тарзанку?
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5k
Bartello 44 минуты назад
Может я чего не понял, а что её остановить должно было?
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806
poбт 46 минут назад
чет я не понял прикола данной конструкции
там иного и не предполагалось, обычно натягивают между крышами и в пролете болтаются, а тут с крыши в землю?
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60k
Опиум для народа 51 минуту назад
А вот это вот нах"я всё? Получить острые ощущения? Ну молодец, получила острейшие. Лично моё чувство самосохранения не позволяет мне такой роскоши- рисковать собственной жизнью ради понтов или просто так.
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1k
-(0)_(0)- 55 минут назад
Как нормальный человек пойдет прыгать на таком "левом" аттракционе... Отвага и безумие!!
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840
Злодей Час назад
Я что то не понял, они собрали конструкцию и даже не испробовали? Она первая прыгнула,что ли? Я бы первым не стал,сначала бы пусть пару-тройку раз организаторы протестируют.
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1k
rider2 Час назад
Не удивлюсь, что всё делалось для того, чтобы потом выложить в инстаграм или другую соцсеть.
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569
Ольга Час назад
Допрыгалась. Организаторы этого явно пойдут под уголовку.
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57k
pynh Час назад
Естественный отбор, ветер северный.
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1k
roman-delisov Час назад
По-моему там только черепная травма.
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34k
Гёз Уленшпигель Час назад
Вот смотрю я, на всё это, и думаю. Что гибель её была лишь вопросом времени.
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