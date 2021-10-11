В Караганде женщина погибла после прыжка с «тарзанки»

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В казахстанской Караганде 33-летняя любительница роуп-джампинга прыгнула с крыши гостиницы и ударилась головой о конструкцию на земле. Героиня ролика была госпитализирована с тяжёлой черепно-мозговой травмой.
Видео содержит ненормативную лексику и может шокировать
Пострадавшая была доставлена в больницу и в экстренном порядке прооперирована. Несмотря на все усилия врачей спасти женщину не удалось.
Высота здания, с которого прыгала женщина, составляет порядка 30 метров. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Сотрудникам полиции предстоит выяснить, имел ли организатор аттракциона лицензию.
Высота здания, с которого прыгала женщина, составляет порядка 30 метров. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Сотрудникам полиции предстоит выяснить, имел ли организатор аттракциона лицензию.
Видео с разбором прыжка, которое многое проясняет
Оказалось, что работник на земле не успел закрепить один из канатов.
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если нет защиты, какой смысл тогда от тарзанки?