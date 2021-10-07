В Грозном за победу над чеченцем освистали бойца MMA из Красноярска

Причина недовольства присутствовавших на поединке между Власенко и Халиевым кроется в их несогласии с решением судей. По их мнению, победил земляк. Однако Власенко сразу заявил, что в любой момент готов к реваншу.





За неспортивную и неэтичную реакцию публики перед Станиславом извинились как представители клуба "Ахмат", так и руководство республики.





«Они извинились. Всё хорошо, с руководством [республики] пообщался, в Чечню обязательно приеду ещё раз. Боем в целом доволен, но не на 100%», - рассказал Власенко, добавив, что не понимает, какие претензии у невоспитанных болельщиков могут быть к нему.