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В Грозном за победу над чеченцем освистали бойца MMA из Красноярска

В Грозном за победу над чеченцем освистали бойца MMA из Красноярска (1 фото + 2 видео)

Автор:
07 октября 2021 18:46
Сообщество : Спорт
Метки: болельщики   видео   грозный   мма   недовольство   турнир   
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Недовольная публика не давала говорить спортсмену на протяжении нескольких минут. На поведение болельщиков никак не повлиял и присутствовавший на турнире Рамзан Кадыров.

Красноярского бойца ММА Станислава Власенко освистали в Грозном после победы над титулованным чеченским спортсменом Хусейном Халиевым. Неприятный инцидент произошел 4 октября на турнире по смешанным единоборствам ACA 130, на котором, к слову, присутствовал глава республики Рамзан Кадыров. Однако ни его присутствие, ни аплодисменты в честь Станислава никак не повлияли на возмущенную публику, на протяжении нескольких минут мешавшую говорить победителю.

Причина недовольства присутствовавших на поединке между Власенко и Халиевым кроется в их несогласии с решением судей. По их мнению, победил земляк. Однако Власенко сразу заявил, что в любой момент готов к реваншу.


За неспортивную и неэтичную реакцию публики перед Станиславом извинились как представители клуба "Ахмат", так и руководство республики.


«Они извинились. Всё хорошо, с руководством [республики] пообщался, в Чечню обязательно приеду ещё раз. Боем в целом доволен, но не на 100%», - рассказал Власенко, добавив, что не понимает, какие претензии у невоспитанных болельщиков могут быть к нему.

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Метки: болельщики   видео   грозный   мма   недовольство   турнир   
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9  комментариев
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18k
KOSTELLO 46 минут назад
"Ладно, не шумите, мерседесов я у вас не прошу"

Красава, парень с яйцами.
Ну а со зрителями все уже давно понятно
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367
konstantinkaz2016 9 минут назад
Стас молодец, знатно потроллил!
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1k
флоМастер 11 минут назад
как то был в зоопарке, там есть крыло с обезьянами и много клеток по видам они распределены.... так вот туда заходишь и между собой с друзьями не поговорить, они орут также как и на видосе вся эта чернота
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1k
🇷🇺🅼🅰🅺🅲🇷🇺 12 минут назад
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54k
parallax 13 минут назад
Дикий народец, даже проигрывать с честью не умеют. Зато толпой на одного - герои.
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21
rimtar 20 минут назад
давно пора прекратить посещение подобных мероприятий в чечне. пущай сами с собой соревнуются.
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695
Alex Полчаса назад
Ерунда. Легко отделался. А могли бы предложить выйти, поговорить по мужски один на один, ты один и мы один с ножами толпой)
Или один на один, ты один и мы один но не мы а ОМОН
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36k
Alex Полчаса назад
Мужик красава и с отличным чувством юмора
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7k
кот базилий 46 минут назад
Всю Чечню "абидэл" - выиграл,хорошо не отоварили стаей.
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