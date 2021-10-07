В Грозном за победу над чеченцем освистали бойца MMA из Красноярска

Недовольная публика не давала говорить спортсмену на протяжении нескольких минут. На поведение болельщиков никак не повлиял и присутствовавший на турнире Рамзан Кадыров.
Красноярского бойца ММА Станислава Власенко освистали в Грозном после победы над титулованным чеченским спортсменом Хусейном Халиевым. Неприятный инцидент произошел 4 октября на турнире по смешанным единоборствам ACA 130, на котором, к слову, присутствовал глава республики Рамзан Кадыров. Однако ни его присутствие, ни аплодисменты в честь Станислава никак не повлияли на возмущенную публику, на протяжении нескольких минут мешавшую говорить победителю.
"Ладно, не шумите, мерседесов я у вас не прошу", - пошутил Власенко над недовольными чеченцами
Источник:
Причина недовольства присутствовавших на поединке между Власенко и Халиевым кроется в их несогласии с решением судей. По их мнению, победил земляк. Однако Власенко сразу заявил, что в любой момент готов к реваншу.
За неспортивную и неэтичную реакцию публики перед Станиславом извинились как представители клуба "Ахмат", так и руководство республики.
«Они извинились. Всё хорошо, с руководством [республики] пообщался, в Чечню обязательно приеду ещё раз. Боем в целом доволен, но не на 100%», - рассказал Власенко, добавив, что не понимает, какие претензии у невоспитанных болельщиков могут быть к нему.
Тут можно посмотреть полное видео поединка между Власенко и Халиевым. Действительно ли судьи ошиблись в своем решении?
Источник:
Источник:
- Польская боксёрша сунула в лицо соперницы секс-игрушку и спровоцировала драку
- Боец UFC спародировал Сильвестра Сталлоне
- Конор Макгрегор показал свой самый быстрый нокаут
- Кадыров упрекнул Нурмагомедова за выступления без российского флага
- Кот прорвался на стадион и стал главным событием матча
Понравилось32
Красава, парень с яйцами.
Ну а со зрителями все уже давно понятно
Или один на один, ты один и мы один но не мы а ОМОН