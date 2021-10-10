Случай на границе

Хочу рассказать байку.

Оговорюсь сразу. Это байка,хотя и есть подтверждения от погранцов ещё "советского разлива".

Но сначала анекдот.(пошловатый)

На советско-китайской границе,с сопредльной стороны, стали выходить китайцы.

Выстраиватся задом к границе и снимать исподнее. Грубо говоря стоять раком с голой жопо....й(пардоньте за мой французский)

Политбюро в шоке! Что делать?

Приходит телеграмма из одной кавказкой республики.

"Осторожно не вспугните, выезжаем всей республикой"

А теперь байка или быль, как вам будет угодно. Но такой случай имел место быть.

Утром, с сопредельной стороны, выходили китайцы,поворачивались задом к границе,снимали штаны и стояли(пардон раком) к советской границе! И стояли так несколько часов.

Китайцы народ дисциплинированный и усердный! Не шелохнулись!

А потом одевали штаны и уходили.

Переполох был нешуточный! Что это? Провокация? А какая? Как реагировать?

Кто придумал выход история умалчивает. Но по некоторым сведениям,это был замполит заставы.

И в очередной раз,когда началось представление.......

С советской стороны подняли огромный портрет Мао Цзэдуна!!!