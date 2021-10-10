Случай на границе

Байка из жизни на границе
Хочу рассказать байку.
Оговорюсь сразу. Это байка,хотя и есть подтверждения от погранцов ещё "советского разлива".
Но сначала анекдот.(пошловатый)
На советско-китайской границе,с сопредльной стороны, стали выходить китайцы.
Выстраиватся задом к границе и снимать исподнее. Грубо говоря стоять раком с голой жопо....й(пардоньте за мой французский)
Политбюро в шоке! Что делать?
Приходит телеграмма из одной кавказкой республики.
"Осторожно не вспугните, выезжаем всей республикой"
А теперь байка или быль, как вам будет угодно. Но такой случай имел место быть.
Утром, с сопредельной стороны, выходили китайцы,поворачивались задом к границе,снимали штаны и стояли(пардон раком) к советской границе! И стояли так несколько часов.
Китайцы народ дисциплинированный и усердный! Не шелохнулись!
А потом одевали штаны и уходили.
Переполох был нешуточный! Что это? Провокация? А какая? Как реагировать?
Кто придумал выход история умалчивает. Но по некоторым сведениям,это был замполит заставы.
И в очередной раз,когда началось представление.......
С советской стороны подняли огромный портрет Мао Цзэдуна!!!
Авторский пост
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