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Случай на границе

Случай на границе (1 фото)

Автор:
10 октября 2021 22:59
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Юмор   байка   граница   
708
1

Байка из жизни на границе

Хочу рассказать байку.

Оговорюсь сразу. Это байка,хотя и есть подтверждения от погранцов ещё "советского разлива".

Но сначала анекдот.(пошловатый)

На советско-китайской границе,с сопредльной стороны, стали выходить китайцы.

Выстраиватся задом к границе и снимать исподнее. Грубо говоря стоять раком с голой жопо....й(пардоньте за мой французский)

Политбюро в шоке! Что делать?

Приходит телеграмма из одной кавказкой республики.

"Осторожно не вспугните, выезжаем всей республикой"

А теперь байка или быль, как вам будет угодно. Но такой случай имел место быть.

Утром, с сопредельной стороны, выходили китайцы,поворачивались задом к границе,снимали штаны и стояли(пардон раком) к советской границе! И стояли так несколько часов.

Китайцы народ дисциплинированный и усердный! Не шелохнулись!

А потом одевали штаны и уходили.

Переполох был нешуточный! Что это? Провокация? А какая? Как реагировать?

Кто придумал выход история умалчивает. Но по некоторым сведениям,это был замполит заставы.

И в очередной раз,когда началось представление.......

С советской стороны подняли огромный портрет Мао Цзэдуна!!!





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Метки: Юмор   байка   граница   
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14k
crazyvantuz 7 часов назад
батя за это травил, когда кампуторы были с пятиэтажку. токо там у их сортиры по берегу без задних стенок были
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4k
au3 8 часов назад
Старющий боян https://www.anekdot.ru/an/an0303/o030305;100.html#2https://www.anekdot.ru/an/an0303/o030305;100.html#2
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Taximaxi 8 часов назад
Да у нхй! А что дальше то? Китайцы передом повернулись и честь отдали?
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