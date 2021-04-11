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Как пишут многочисленные СМИ, власти России могут ввести ограничения на авиасообщение с Турцией с 12 апреля на месяц из-за вспышки ковида. Пользователи соцсетей усомнились, что причиной является инфекция, поэтому в штыки встретили эту новость.
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Если тебя пустят.
Так что проблема с Турцией надумана.