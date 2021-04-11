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Отпуск в Турции, прощай: реакция на ограничение полетов в солнечную республику

Отпуск в Турции, прощай: реакция на ограничение полетов в солнечную республику (17 фото)

Автор:
11 апреля 2021 12:14
Сообщество : Жить в России
Метки: Реакция   Турция   Эрдоган   Юмор   граница   отдых   отпуск   
593
17
Как пишут многочисленные СМИ, власти России могут ввести ограничения на авиасообщение с Турцией с 12 апреля на месяц из-за вспышки ковида. Пользователи соцсетей усомнились, что причиной является инфекция, поэтому в штыки встретили эту новость.
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Метки: Реакция   Турция   Эрдоган   Юмор   граница   отдых   отпуск   
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5  комментариев
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163
olegga 21 минуту назад
Уже только полностью конченные бараны могут думать, что ограничения свобод хоть как-то связаны с медициной.
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11k
albedo olegga 14 минут назад
Ну слетай в ЕС.
Если тебя пустят.
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11k
albedo 11 минут назад
Только 23 % граждан России имеют загранпаспорта.
Так что проблема с Турцией надумана.
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tamin 14 минут назад
Я думаю там 2 пункта. И ковил злобный, и политика.
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