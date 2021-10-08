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Это Британия, детка!

Это Британия, детка! (24 фото)

Автор:
08 октября 2021 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   британия   быт и нравы   забавно   культурный код   смешно   тонкий английский юмор   утешествие   
1771
24
Английский юмор давно вошел в легенды. Равно как и английская невозмутимость, английская кухня, английские футбольные фанаты... словом, в Англии много всего, чего не найдешь больше нигде в мире!.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   британия   быт и нравы   забавно   культурный код   смешно   тонкий английский юмор   утешествие   
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5k
Bartello 47 минут назад
"НЕ выходите на пути! Они только для поездов. Если вы можете это прочесть, значит, вы не поезд".

Дети до 5 лет, и не знающие английского поезда?
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5k
newegg Минуту назад
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4k
heta 19 минут назад
...рикольно!
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1k
Лёха 54 минуты назад
"минус" ошибок много.
Ну и "Пони ждет седока у почты. Что тут такого?" А то,что ладно пони без седла,ездят и так,но как седок животным управлять будет ?
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