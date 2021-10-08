Это Британия, детка!

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Английский юмор давно вошел в легенды. Равно как и английская невозмутимость, английская кухня, английские футбольные фанаты... словом, в Англии много всего, чего не найдешь больше нигде в мире!.
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Где-то в Манчестере
"На этой скамейке любил сидеть телеведущий Марк Рэдклифф. Он и сейчас это любит - благодаря успехам в исследовании методов лечения рака".
Объявление на станции
"НЕ выходите на пути! Они только для поездов. Если вы можете это прочесть, значит, вы не поезд".
"Этой плитке в Глостерском соборе 900 лет. Она бережно хранит отпечаток лапы Очень Хорошего Мальчика"
"Когда пабы закрыты уже етыре месяца, несколько капель дождя не остановят решительных парней"
Сфотографировал это сегодня вечером, потому что это самый что ни на есть типичный английский пейзаж"
"Сегодня утром долго не мог понять, откуда доносится лай, пока не посмотрел вверх. Кажется, кто-то выпустил собаку погулять"
"Работала дома, ненадолго отошла от стола. Вернувшись, никак не могла понять, куда делись фисташки, пока..."
"Это мо дедушка Колин. Вчера вечером он ввалился в дом, сказал бабушке, что ей не мешало бы похудеть, и упал. Потом он вспомнил, что выпил 19 пинт. Кто его угощал? Вам не стыдно?"
"Увидела это сегодня на нашем пляже. Как романтично!"
"Меган Виктория Адамс, ты выйдешь за меня замуж?"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Дети до 5 лет, и не знающие английского поезда?
Ну и "Пони ждет седока у почты. Что тут такого?" А то,что ладно пони без седла,ездят и так,но как седок животным управлять будет ?
Им не надо управлять, полный автопилот.