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Странные вещи и явления, которые вызывают много вопросов к их творцам

Странные вещи и явления, которые вызывают много вопросов к их творцам (23 фото)

Автор:
08 октября 2021 15:58
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   для чего это?   зачем   зачем так....   странные вещи   удивительное рядом   что это такое   
329
23
На кого это рассчитано? Почему эти вещи вообще были созданы? Возможно, мир никогда этого не узнает. Мы можем только догадываться и предполагать.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   для чего это?   зачем   зачем так....   странные вещи   удивительное рядом   что это такое   
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5  комментариев
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2k
kappaneed 56 минут назад
Шлепки на обеих картинках прикольные, я бы топтал, а идея татухи на ногах, вызвана как раз из-формы пальцев на ногах, так что + за самоиронию и ЧЮ...))
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5k
М С 15 минут назад
Тапки-клавы клевые!
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41k
Raush 38 минут назад
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