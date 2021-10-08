Странные вещи и явления, которые вызывают много вопросов к их творцам

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На кого это рассчитано? Почему эти вещи вообще были созданы? Возможно, мир никогда этого не узнает. Мы можем только догадываться и предполагать.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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